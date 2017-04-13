ວີໂອເອ ສຳພາດ ຍານາງອະນຸສອນ ບຸນທະວະລັງ ອະດີດຮ້ອຍເອກ ກອງທັບບົກສະຫະລັດ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີ້
ເຮົາຈະພາທ່ານໄປຟັງການສຳພາດກັບ ຍານາງອະນຸສອນ ບຸນທະວະລັງ ຫລື Annie
Lansing ອະດີດຮ້ອຍເອກ ນາຍທະຫານຝ່າຍສື່ສານ ກອງທັບບົກສະຫະລັດ. ອະນຸ
ສອນ ເຄີຍໄດ້ໄປປະຕິບັດງານຢູ່ພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະປະສານງານການສື່ສານ
ກັບ ຫລາຍໆວົງການຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ. ປັດຈຸບັນນີ້ ອະນຸສອນ ເປັນພົນລະ
ເຮືອນ ເປັນແມ່ ແລະອາສາສະມັກເປັນຄູສອນພາສາລາວ ແລະວັດທະນະທຳລາວຢູ່
ທີ່ເມືອງ Fresno ລັດ California. ສຳລັບຄວາມເປັນມາຂອງອະນຸສອນ ວ່າເປັນຢ່າງ
ໃດ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບ ຍານາງອະນຸສອນ ບຸນທະວະລັງ ຫລື
Annie Lansing ເກີດຢູ່ປະເທດລາວ ແລະໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ
ກັບຄອບຄົວໃນປີ 1988 ທີ່ເມືອງ Fresno ລັດ California ເວລາອາຍຸໄດ້ 12 ປີ. ອະນຸສອນແມ່ນອະດີດຮ້ອຍເອກ ນາຍທະຫານ ກອງທັບບົກສະຫະລັດ ຝ່າຍສື່ສານ
ຫລື communication officer. ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບໃຊ້ກອງທັບມາເປັນເວລາຫ້າປີ
ແລ້ວ ອະນຸສອນກໍໄດ້ລາອອກຈາກໜ້າທີ່ ເພື່ອປະກອບທຸລະກິດສ່ວນໂຕ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ອະນຸສອນເປັນແມ່ຂອງລູກສາວນ້ອຍທີ່ໜ້າຮັກນຶ່ງຄົນ ແລະອາສາສະ
ໝັກຮັບໃຊ້ປະຊາຄົມລາວອາເມຣິກັນ ສິດສອນພາສາລາວ ແລະວັດທະນາທຳລາວ ໃຫ້ແກ່ເຍົາວະຊົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ເມືອງ Fresno ລັດ California.ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ເມືອງ Fresno ເປັນເຂດອຸດສາຫະກໍາປູກຝັງຢູ່ໃນລັດ California.
ໃນຊຸມປີ 1980 ລະຫວ່າງການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ນັ້ນ ເມືອງ Fresno ໄດ້ດຶງດູດເອົາອົບ
ພະຍົບຈາກປະເທດລາວ ເຂົ້າມາພັກພາອາໄສຢູ່ທີ່ນີ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຊາວມົ້ງ ມ້ຽນ ແລະ ລາວລຸ່ມ. ຢູ່ໃນບັນຍາກາດສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງນີ້ ອະນຸສອນ
ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ ອ້ອມລ້ອມໄປດ້ວຍຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ ແລະຢູ່ຫ່າງໄກຈາກໂຕ
ເມືອງໃຫຍ່. ແຕ່ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ເປັນອຸບສັກກີດຂວາງອະນຸສອນ ໃຫ້ທໍ້ຖອຍຕໍ່ການ
ສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນອຸ້ມຊູຈາກພໍ່ແມ່ ຊຶ່ງອະນຸສອນ ໄດ້
ເລົ່າຊີວິດເບື້ອງຕົ້ນສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ຫລັງຈາກຮຽນຈົບມັດຖະຍົມ ອະນຸສອນ ໄດ້ສຶກສາຕໍ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Fresno
State University ສໍາເລັດວິຊາການຄ້າສາກົນ ຫລື International Business
ແລະໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກຢູ່ທະນາຄານໃນລະຍະສັ້ນໆ. ທ່ານພໍຊິຈື່ໄດ້ບໍ່ວ່າມີເຫດການ
ອັນໃດເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ ຫລື September 11 ປີ 2011.
ໃນວັນດັ່ງກ່າວນີ້ ພວກກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ຈີ້ເຮືອ ບິນໂດຍສານສອງລຳບິນເຂົ້າຕຳຕຶກ
World Trade Tower ທີ່ນະຄອນ New York ຕິດຕາມມາອີກນຶ່ງລຳ ບິນໄປຕຳທຳ
ນຽບຫ້າແຈ ແລະອີກນຶ່ງລຳຄາດວ່າຈະບິນຕຳທຳນຽບຂາວ ທີ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ແຕ່ໄດ້ຖືກພວກໂດຍສານສະກັດກັ້ນໄວ້ ແລະເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ໄປຕົກຢູ່ທົ່ງ
ນາເມືອງ Shank field ລັດ Pennsylvania. ການໂຈມຕີອັນໂຫດຮ້າຍຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 2,996 ຄົນ ແລະອີກຫຼາຍກວ່າ 6,000 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ການກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນສະຫະລັດອັນໂຫດຮ້າຍທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຈາກເຫດການດັ່ງ
ກ່າວນີ້ ໄດ້ຫັນປ່ຽນຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນທຸກພາກສ່ວນຂອງຊາວອາເມຣິກັນມາຈົນເຖິງ
ເທົ້າທຸກວັນນີ້. ອະນຸສອນ ໃນນາມສັນຊາດອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງ ກໍເຊັ່ນກັນ ໄດ້ເກີດມີ
ຄວາມເສຍໃຈຄຽດແຄ້ນ ຈຶ່ງຕັດສີນໃຈເຂົ້າຮັບໃຊ້ກອງທັບບົກສະຫະລັດ ຊຶ່ງອະນຸສອນ
ໄດ້ເລົ່າຊີວິດການເປັນທະຫານສູ່ຟັງດັ່ງນີ້ :
ອະນຸສອນ ແມ່ນລູກສາວອະດີດນາຍທະຫານກອງທັບອາກາດ ແຫ່ງພະລາດຊະອາ
ນາຈັກລາວ. ນາງໄດ້ຖືກລ້ຽງດູ ຢູ່ໃນຄອບຄົວທີ່ມີລະບຽບວິໃນ ແລະເຄັ່ງຄັດທາງດ້ານ
ວັດທະນະທຳລາວ. ຫລັງຈາກອະນຸສອນໄດ້ລາອອກຈາກໜ້າທີ່ ມາເປັນພົນລະເຮືອນ
ແລ້ວ ນາງກໍຍັງເຮັດວຽກໃນນາມສັນຍາຈ້າງ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະ
ລັດຢູ່. ປັດຈຸບັນນີ້ອະນຸສອນ ອາສາສະໝັກຮັບໃຊ້ປະຊາຄົມລາວອາເມຣິກັນທີ່ເມືອງ
Feshno ບ່ອນທີ່ນາງໄດ້ສ້າງຄອບຄົວ ແລະເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມຢູ່ທີ່ນັ້ນ
ຊຶ່ງ ອະນຸສອນໄດ້ເລົ່າຕໍ່ໄປອີກວ່າ:
ອະນຸສອນ ເກີດຢູ່ປະເທດລາວ ແຕ່ໄດ້ມາເຕີບໃຫຍ່ ແລະສຳເລັດການສຶກສາຢູ່ໃນ
ສະຫະລັດ. ອະນຸສອນມີໃບໜ້າອ່ອນນ້ອມອ່ອນຫວານ ສາມາດປາກເວົ້າພາສາລາວ
ແລະຮູ້ຈັກຄະນົບທຳນຽມລາວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ນອກຈາກນັ້ນອີກສະຕີອາເມຣິກັນເຊື້ອ
ສາຍລາວຄົນນີ້ ຍັງມີຈິດໃຈເຂັ້ມແຂງ ໄດ້ວາງບົດບາດຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ ແລະ
ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງປະເທດນຳ.
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