ສຳພາດ ທ່ານຄຳອອນ ແກ້ວປຣະເສີດ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ ສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ຜູ້ແນະນຳຈິດຕະແພດ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ຂອງວີໂອເອ ປະຈໍາແລງວັນພະ
ຫັດມືນີ້ ເຮົາຈະນຳພາທ່ານຟັງການສຳພາດກັບ ທ່ານຄຳອອນ ແກ້ວປຣະເສີດ ອາເມ
ຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະຜູ້ບໍຣິຫານໂຄງການປິ່ນ
ປົວໂຣກຈິດ ໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Health Science ຢູ່ທີ່ນະຄອນ Portland
ລັດ Oregon ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດ. ສຳລັບຄວາມເປັນມາ
ຂອງທ່ານຄຳອອນ ວ່າເປັນຢ່າງໃດ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍແນະ
ນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານຄຳອອນ ແກ້ວປຣະເສີດ ອະດີດລູກບ້ານຫລານ ເມືອງປາກ
ເຊ. ທ່ານໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ສະຫະລັດໃນປີ 1972 ໃນນາມນັກສຶກສາຈາກພະແນກພາສາ
ອັງກິດ ຂອງອະດີດໂຮງຮຽນອົບຮົມຄູດົງໂດກ. ຫລັງຈາກການປ່ຽນແປງລະບອບການ
ປົກຄອງຢູ່ໃນປະເທດລາວໃນປີ 1975 ແລ້ວ ທ່ານຄຳອອນ ກໍໄດ້ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນສະຫະ
ລັດມາ ແລະໄດ້ດຳເນີນການສຶກສາຕໍ່. ໃນໄລຍະເວລາການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງອົບພະ
ຍົບອິນດູຈີນຢູ່ໃນສະຫະລັດນັ້ນ ທ່ານຄຳອອນ ໄດ້ເຂົ້າຮັບໃຊ້ ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ
ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ສັງຄົມສົງເຄາະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ ແລະໃຫ້ການອົບຮົມ
ປິ່ນປົວບັນຫາໂຣກຈິດ ຫລື mental health ທີ່ນະຄອນ Portland ລັດ Oregon ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດ.
ບັດນີ້ເຮົາຈະກັບຄືນໄປສັງເກດເບິ່ງການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຂອງອົບພະຍົບອິນດູຈີນແຕ່
ປີ 1975 ຫາຊຸມປີ 1980 ຊຶ່ງເປັນໄລຍະເວລາ ທີ່ຊາວລາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູ
ເຈຍ ພາກັນເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ໃນ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ແລະຢ່າງກະທັນຫັນ. ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ມີຄວາມເປັນ
ຫ່ວງກ່ຽວກັບບັນຫາໂຣກຈິດ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນປະຊາຄົມອົບພະຍົບ ທີ່ໄດ້ພາກັນ
ແຕກບ້ານແຕກເມືອງ ເສຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ບໍ່ຮູ້ພາສາ ບໍ່ຮູ້ວັດທະນາທຳ ແລະບັນຫາ
ຂັດແຍ້ງຕ່າງໆ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບສັງຄົມຊີວິດໃໝ່. ທ່ານຄຳອອນ ໄດ້
ເລົ່າປະສົບການຊີວິດຂອງທ່ານ ກ່ອນທີ່ໄດ້ມາພົວພັນກັບການເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ສັງຄົມ
ສົງເຄາະຕໍ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້ :
Mental health ຫລືໂຣກຈິດ ແມ່ນໂຣກປະສາດ ທີ່ສັງຄົມປະເພນີຂອງປະເທດກຳລັງພັດທະນາບໍ່ມັກຮັບຮູ້ ບໍ່ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ບໍ່ມີຢາປິ່ນປົວ ແລະເປັນເລື່ອງອັບອາຍສຳລັບ
ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະຄອບຄົວ. ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນປະເທດອຸດສາຫະກຳທີ່ຮັ່ງມີ ຄວາມຄິດດັ່ງ
ກ່າວນີ້ແມ່ນກົງກັນຂ້າມ ເຂົາເຈົ້າມີຫລັກສູດການຮຽນ ມີນາຍແພດ ຫລື psychiatrist
ທີ່ເປັນນັກວິຊາການ ມີຄລິນິກ ມີຢາປິ່ນປົວ ແລະເປັນເລື່ອງທີ່ສົນທະນາກັນຢ່າງເປີດ
ເຜີຍ. ຈິດຕະສາດການແພດເປັນວິຊາທີ່ຮຽນຍາກ ໂດຍສະເພາະຊອກຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ທີ່ເປັນຄົນລາວນັ້ນກໍເກືອບວ່າບໍ່ມີ. ໃນໄລຍະການປະຕິບັດງານຕັ້ງຖິ່ນຖານອົບພະຍົບ
ຢູ່ນັ້ນ ທ່ານຄຳອອນ ໄດ້ກ່າວເຖິງປະສົບການ ແລະຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມເປັນ
ຫ່ວງເລື່ອງໂຣກຈິດນີ້ວ່າ:
ອີງຕາມລາຍງານການແພດ ທຸກໆປີໃດ ຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ປະມານ 42
ລ້ານ 5 ແສນຄົນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານ ຈາກພະຍາດໂຣກຈິດແນວໃດແນວນຶ່ງ
ເຊັ່ນວ່າ depression ໂສກເສົ້າເຫງົາໃຈໄຮ້ຄວາມຫວັງ, anxiety ຫົນຫວຍຈິດໃຈຢູ່
ບໍ່ປົກກະຕິ, bipolar ມີອາລົມດີ ແລະອາລົມຮ້າຍຂຶ້ນໆລົງໆ, schizophrenia ໂຣກ
ປະສາດຢູ່ໃນສະໝອງ ແລະ suicide ການຂ້າໂຕຕາຍ. ທ່ານຄຳອອນໄດ້ຊ່ວຍອົບຮົມ
ແນະນຳໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ມີບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ຮັບໃຊ້ສັງຄົມມາເປັນເວລາຫຼາຍ
ກວ່າສາມທົດສະວັດ. ທ່ານໄດ້ເລົ່າເຖິງປະສົບການ ສູ່ຟັງດັ່ງນີ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າປັດຈຸບັນນີ້ມະນຸດເຮົາຢູ່ໃນສັດຕະວັດທີ 21 ກໍຕາມ ກ້າວໜ້າທາງດ້ານ
ເທັກໂນໂລຈີ ແລະດ້ານການແພດຫລາຍໆຢ່າງ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງ
ພັດທະນາ ເຂົາເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ທັນເຫັນຄວາມສຳຄັນດ້ານຈິດຕະແພດເທື່ອ. ຫລາຍໆຄົນ
ຍັງພາກັນເຊື່ອຖືປະເພນີພື້ນເມືອງ ຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າພະຍາດນີ້ເກີດມາຈາກໃສ ແລະ
ຍ້ອນຫຍັງ. ເພາະສະນັ້ນຖ້າຫາກວ່າ ສະມາຊິກຄົນໃດຄົນນຶ່ງຢູ່ໃນຄອບຄົວຫາກມີ
ປະຕິກິລິຍາທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ປົກກະຕິ ຄືຄົນທຳມະດາ ເຊັ່ນວ່າເກີດຮ້ອງໄຫ້ໂສກເສົ້າເຫງົາ
ໃຈ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ເຫດຜົນ ຕາມຄວາມເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນກໍຄື ຜີເຂົ້າເຈົ້າສູນ
ການປິ່ນປົວກໍແມ່ນຢາພື້ນເມືອງ ແລະຮ້ອງຫາຜູ້ມີເວດມົນກົນຄາຖາມາໄລ່ຜີອອກ
ຈາກຮ່າງກາຍ ອັນເປັນຄວາມເຊື່ອຖືທີ່ກົງກັນຂ້າມ ກັບດ້ານວິທະຍາສາດ ຊຶ່ງທ່ານ
ຄຳອອນ ໄດ້ວິເຄາະສູ່ຟັງດັ່ງນີ້.
ທ່ານຄຳອອນ ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ສັງຄົມສົງເຄາະມາເປັນເວລາດົນກວ່າສາມທົດ
ສະວັດ ແລະໄດ້ອອກກິນເບ້ຍບຳນານໄປແລ້ວ. ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຕອນ
ທ້າຍນີ້ວ່າ:
ວີໂອເອ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານຄຳອອນ ແກ້ວປຣະເສີດ ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ແລະແບ່ງປັນປະສົບການຂອງທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາຟັງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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