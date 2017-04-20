ສຳພາດທ່ານບຸນເອື້ອງ ຈຸນຣະມະນີ ນັກປູກຝັງ ສະໝັກຫຼິ້ນ ຈາກເມືອງ Grenoble

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳພາທ່ານ ໄປຟັງການ
ສຳພາດກັບ ທ່ານບຸນເອື້ອງ ຈຸນຣະມະນີ ທີ່ເມືອງ Grenoble ປະເທດຝຣັງ. ທ່ານບຸນ
ເອື້ອງ ໄດ້ນຳພາຄອບຄົວເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ດິນແດນແຫ່ງນີ້ ໃນປີ 1976. ທ່ານເຄີຍ
ໄດ້ປະກອບວິຊາອາຊີບເປັນນາຍຊ່າງສ້ອມແປງ ແລະໄດ້ອອກກິນເບ້ຍບໍານານມາ ໄດ້
ຫ້າປີແລ້ວ. ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານບຸນເອື້ອງ ໃຊ້ເວລາຫວ່າງຂອງທ່ານປູກຝັງ ຜັກພື້ນເມືອງ
ລາວຊະນິດຕ່າງໆ ລວມທັງໝາກກີວີຢູ່ສວນຫລັງບ້ານເພື່ອນຳອອກຂາຍ. ສຳລັບ
ຄວາມເປັນມາຂອງທ່ານບຸນເອື້ອງ ເປັນຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ
ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະນຳພາ
ທ່ານ ໄປຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ ທ່ານບຸນເອື້ອງ ຈຸນຣະມະນີ ທີ່ເມືອງ Grenoble ຕັ້ງຢູ່
ພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດຝຣັ່ງ. ທ່ານບຸນເອື້ອງ ແມ່ນເຊື້ອສາຍລາວຜູ້ນຶ່ງ ໃນຈຳນວນບັນດາອົບພະຍົບລາວ ທີ່ໄດ້ນຳພາຄອບຄົວເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນປີ 1976. ທ່ານບຸນເອື້ອງ ແມ່ນອະດີດລັດຖະກອນ ກະຊວງການເງິນ ຝ່າຍວັດແທກທີ່ດິນແຫ່ງ
ອະດີດ ພະລາດຊະອານາຈັກລາວ. ຢູ່ປະເທດຝຣ່ັງ ທ່ານໄດ້ກາຍມາເປັນນາຍຊ່າງ
ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ້ ແລະເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຝຣັ່ງ ຈົນເຖິງກຳໜົດອອກກິນເບ້ຍບຳນານ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານບຸນເອື້ອງມີອາຍຸ 68 ປີ ທ່ານໄດ້ອອກກິນເບ້ຍບຳນານມາໄດ້ ຫ້າປີ
ແລ້ວ ທ່ານໄດ້ໃຊ້ເວລາຫວ່າງ ມາເປັນນັກປູກຝັງຢູ່ສວນຫລັງບ້ານ ຈົນສາມາດນຳ
ເອົາໝາກກີວີອອກຂາຍສູ່ຕະຫຼາດ. ໃນສະໄໝທີ່ທ່ານບຸນເອື້ອງ ຍັງຢູ່ປະເທດລາວ ທ່ານມີພື້ນຖານການປູກຝັງຊ່ວຍຄອບຄົວມາກ່ອນ. ບັດນີ້ທ່ານໄດ້ນຳເອົາຄວາມຊຳ
ນານນັ້ນມາປະຕິບັດ ການທີ່ທ່ານບຸນເອື້ອງໄດ້ເລິ້ມປູກຜັກພື້ນເມືອງລາວນີ້ ບໍ່ໄດ້
ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງການລາຍໄດ້ຕື່ມ ເຂົ້າມາຄອບຄົວ ແຕ່
ເປັນການພັກຜ່ອນ ຢ່ອນອາລົມ ຈົນໄດ້ກາຍມາເປັນຜົນລະປູກ ບໍລິການໃຫ້ແກ່
ບັນດາຊາວລາວ ແລະຊາວຝຣັ່ງນຳ. ທ່ານບຸນເອື້ອງ ຈຸນຣະມະນີ ໄດ້ເລົ່າຄວາມ
ເປັນມາຂອງທ່ານສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານບຸນເອື້ອງແມ່ນຄົນຝຣັ່ງເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ມີພອນສະຫວັນ ສະຫລຽວສະຫລາດ
ທາງດ້ານສະໝອງ ແລະການໃຊ້ຝີມື. ພື້ນຖານອາຊີບການວັດແທກທີ່ດິນຢູ່ໃນປະ
ເທດລາວ ໄດ້ນຳພາທ່ານມາເປັນນາຍຊ່າງສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກໃນປະເທດຝຣັ່ງເປັນ
ເວລາກວ່າສາມທົດສະວັດ. ທ່ານບຸນເອື້ອງ ໄດ້ເລົ່າປະສົບການປະກອບວິຊາອາຊີບ
ດ້ານນີ້ສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ຫລັງຈາກໄດ້ເຮັດວຽກເປັນນາຍຊ່າງສ້ອມແປງມາເປັນເວລາສາມສິບປີແລ້ວ ມາບັດນີ້
ທ່ານໄດ້ອອກກິນເບ້ຍບຳນານຢ່າງມີຄວາມສຸກ. ທ່ານມີບ້ານເຮືອນເປັນຂອງຕົນເອງ
ແລະມີທີ່ດິນຫລັງບ້ານກວ້າງ. ເພື່ອເປັນການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມກັບເວລາຫວ່າງ
ທ່ານບຸນເອື້ອງໄດ້ເລີ້ມປູກຜັກຕ່າງໆທີ່ເປັນອາຫານພື້ນເມືອງຂອງລາວ ແລະໝາກໄມ້
ຊະນິດນຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ ກີວີ (Kiwi) ທີ່ໄດ້ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໃນແຕ່ລະປີ ຊຶ່ງ
ທ່ານບຸນເອື້ອງໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານບຸນເອື້ອງ ແມ່ນຕົວຢ່າງຄົນນຶ່ງຂອງການໃຊ້ຊີວິດຫລັງຈາກອອກມາກິນເບ້ຍບຳ
ນານໂດຍເລືອກເອົາການປູກຝັງ ເພື່ອເປັນການຫັດກາຍຍະບໍລິຫານພັກຜ່ອນຈິດໃຈ
ທັງສາມາດນຳລາຍໄດ້ພິເສດເຂົ້າມາສູ່ຄອບຄົວນຳ. ຫລາຍໆທ່ານເລືອກເອົາການພັກ
ຜ່ອນຢູ່ບ້ານເບິ່ງແຍງລູກຫລານດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະອີກຫລາຍໆທ່ານ ກໍແມ່ນ
ໄດ້ພາກັນເດີນທາງໄປທ່ອງທ່ຽວເພື່ອເປັນກຳໄລຊີວິດ. ວີໂອເອຂໍສະແດງຄວາມຂອບ
ໃຈມາຍັງ ທ່ານບຸນເອື້ອງ ຈຸນຣະມະນີ ທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນ ປະສົບການ ຊີວິດຂອງທ່ານ ໃຫ້
ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ນຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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