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ພາສາຕ່າງໆ
ຊີວິດຊາວລາວ

ວີໂອເອ ສະຫລອງຄົບຮອບ 75 ປີ ແລະ 55 ປີ ພາກພາສາລາວ ກັບບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງ

ຫລາຍປີ ຫລາຍເລື່ອງ ແລະ ຫລາຍປະສົບການ ຢູ່ໃນສັງຄົມ ຊີວິດລາວ ກັບ ວີໂອເອ.

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ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າປີນີ້ ເປັນປີ ຄົບຮອບທີ 75 ຂອງວິທະຍຸສຽງອາເມ
ຣິກາ ຫຼື ວີໂອເອ ແລະຄົບຮອບ 55 ປີ ຂອງພະແນກພາສາລາວ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມອອກ​ອາ
ກາດມາແຕ່ປີ 1962 ຈົນເທົ້າເຖິງປັດຈຸບັນ. ເພາະສະນັ້ນໃນລາຍການຊີວິດ
ຊາວລາວຂອງວີໂອເອມື້ນີ້ ເຮົາຈຶ່ງຈະນຳເອົາການສຳພາດ ກັບ​ຊາວອາເມຣິກັນ
ເຊື້ອສາຍລາວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຟັງ ແລະຜ່ານກັບປະສົບການຊີວິດຂອງການ​ຕິດ
ຕາມ​ຟັງວີໂອເອມາສະເໜີທ່ານ. ສ່ວນວ່າ ການ​ຜະຈົນ​ໄພ ​ແລະຄວາມ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ
ຂອງແຕ່ລະຄົນມີມາຢ່າງໃດນັ້ນ ເຊີນພົບກັບ ກິ່ງສະຫວັນ ໄດ້ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ຄຳເວົ້າທີ່ສໍາຄັນຕອນນຶ່ງ ຂອງ ມື້ລາງປະທານາທິບໍດີ John F. Kennedy ກ່ຽວກັບ ວີໂອເອ.

ຄຳເວົ້າທີ່ສໍາຄັນຕອນນຶ່ງ ຂອງ ມື້ລາງປະທານາທິບໍດີ John F. Kennedy ກ່ຽວກັບ ວີໂອເອ.

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ບັນດາຜູ່ຕິດຕາມຟັງ ວີໂອເອ ສະຫລອງຄົບຮອບ 75 ປີ
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ລິງໂດຍກົງ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະພາທ່ານໄປຟັງປະ​ຫວັດຄວາມ​ເປັນ
​ມາ​ຂອງ​ວີ​ໂອ​ເອ ທີ່​ໄດ້ລາຍ​ງານຂ່າວອອກອາກາດ ມາສູ່​ປະຊາກອນໂລກ​ເປັນ​ເວລາ
75 ປີ ​ແລະ​ຮັບ​ໃຊ້ສັງ​ຄົມ​ຊີວິດຂອງຊາວ​ລາວມາເປັນ​ເວລາ ໄດ້ 55 ປີ. ວີ​ໂອ​ເອ ​ໄດ້
ຕັ້ງ​ຂຶ້ນມາ​ເວລາສະຫະລັດກ້າວ​ເຂົ້າສູ່​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ. ​ເວ
ລາ​ນັ້ນ​ໄດ້ອອກ​ອາກາດ​ສົດ ທາງ​ວິທະຍຸ​ຄື້ນສັ້ນ​ເປັນ​ເວລາ 15 ນາທີ ​ກະຈາ​ຍສຽງ
​ໄປຍັງ​ເຢຍຣະມັນ ຈາກ​ຫ້ອງ​ສົ່ງ​ນ້ອຍໆ ຢູ່​ນະຄອນ​ New York ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 1 ​ເດືອນ
ກຸມພາ 1942 ​ແລະ​ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນແລ້ວ ກໍໄດ້​ຂະຫຍາຍໂຕອອກ ເປັນຈົນເຖິງ 47 ພາສາຕ່າງໆຂອງ​ໂລກໃນ​ປັດຈຸບັນ.

ພາສາລາວ ແມ່ນພາສານຶ່ງ ໃນຈຳນວນ 47 ພາສາຂອງໂລກ ທີ່ອອກອາກາດໃນປັດຈຸບັນ.

ພາສາລາວ ແມ່ນພາສານຶ່ງ ໃນຈຳນວນ 47 ພາສາຂອງໂລກ ທີ່ອອກອາກາດໃນປັດຈຸບັນ.

ບັດ​ນີ້ເຮົາລອງມາທຳ​ຄວາມເຂົ້າໃຈກັນຈັກບາດກ່ອນວ່າ ເປັນຫຍັງພາສາລາວຈຶ່ງ​
ໄດ້​ມາປະກອບສ່ວນ ມີບົດບາດ ​ຢູ່ໃນສະຖາບັນຂອງຊາດ​ແຫ່ງ​ນີ້. ຫລັງຈາກສົງຄາມ​
ໂລກ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ ລາວໄດ້ຮັບເອກກະລາດຈາກຝຣັ່ງ ໃນປີ 1953 ແລະ​ພ້ອມໆ​ດຽວ
​ກັນນີ້ ເງົາມືດຂອງສົງຄາມເຢັນກໍໄດ້​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ມາປົກ​ຄຸມພາກພື້ນເອເຊຍອາຄະເນ. ຕົກມາເຖິງປີ 1962 ສົງຄາມຫວຽດນາມ ໄດ້​ເລີ່ມ​ເກີດຂຶ້ນ ພ້ອມດ້ວຍ “ສົງຄາມລັບ
ຢູ່ໃນລາວ” ​ອັນເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເພີິ່ມພະແນກພາສາລາວເຂົ້າໃສ່ ຮ່ວມກັບ​ພາສາ
​ອື່ນໆ​ຂອງ​ໂລກ​ໃນວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ​ເພື່ອ​ນຳ​ເອົາຂ່າວໂລກ ແລະນະໂຍບາຍ
ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ມາ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃຫ້ປະຊາຊົນ​ລາວ​ໄດ້​ຟັງມາຈົນເຖິງເທົ້າທຸກ
ວັນນີ້ຢ່າງ​ໜ້າ​ສັນລະ​ເສີນ.

ທາງເຂົ້າ ໄປຫາຫ້ອງການ ວີໂອເອ.

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ໃນຊຸມ​ປີ 1960 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເມືອງເອກຂອງປະເທດລາວ ຍັງເຕັມໄປດ້ວຍ
ປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ. ປະຊາຊົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ຍັງອາໄສໂຄມໄຟ ທຽນໄຂ ​ແລະກະບອງ
ໄຕ້ເປັນເຄື່ອງແຍງໃຫ້ແສງສະວ່າງ. ເຖິງແມ່ນໄຟຟ້າຈະມີ ກໍຢູ່ໃນຂອບເຂດຈຳກັດທີ່
ສຸດ. ​ເວລາ​ນນັ້ນປະຊາຊົນລາວຍັງອາໄສນໍ້າສ້າງ ນໍ້າຂອງເປັນນໍ້າດື່ມນໍ້າໃຊ້.ກົມວິທະຍຸ
ກະຈາຍສຽງ​ແຫ່ງ​ຊາດໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນມາໃນຊຸມປີ 1950 ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ຍັງ
ບໍ່ມີວິທະຍຸຟັງ​ກັນໄດ້​ເທື່ອ. ຫລາຍໆຄົນຕ້ອງໄດ້​ອາ​ໄສເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງຜູ້​ມີ​ວິທະຍຸ​ຟັງ.
ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້ ວິທະຍຸ​ປັກ​ກິ່ງ ກໍໄດ້​ຖ່າຍ​ທອດໂຄສະນາຊວນ​ເຊື່ອ ເປັນ​ພາສາ​ລາວ
ຈາກ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ຕ້ານ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ລັດຖະບານ​ພະ​ລາຊາ​ອານາຈັກ​ລາວ. ວິທະຍຸ
​ສຽງ​ອາ​ເມຣິກາ ​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ໃນໂລກ ​ແລະ​ຢູ່ພາຍໃນປະ​ເທດ
​ມາສູ່​ປະຊາຊົນ​ລາວໃນລະບົບຄຶ້ນສັ້ນ​. ປະຊາກອນ​ລາວມັກພາກັນນັ່ງລໍຖ້າ ​ອ້ອມພາ
ເຂົ້າແລງ ​ເພື່ອຟັງ​ລາຍ​ງານ​ຈາກວີ​ໂອ​ເອ. ທ່ານຊູຊີວອງ ຫລືຍຸດທະນາ ຫລວງ​ລາດ
ດາລາຕະຫລົກ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວກໍແມ່ນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຟັງວິທະຍຸ ວີໂອ
ເອ ກັບລຸງຂອງ​ລາວ ມາແຕ່​ເວລາຍັງເປັນ​ເດັກນ້ອຍ ແລະຈົນ​ເທົ້າ​ເຖິງ​ປັດຈຸບັນນີ້ລາວ
ກໍຍັງຟັງຢູ່ ດັ່ງຜູ້ກ່ຽວໄດ້​ເລົ່າເຖິງຄວາມຊົງຈຳສູ່ຟັງວ່າ:

ທ່ານ Susiwong ຫລື ຍຸດທະນາ ທີ່ເມືອງ Reston ລັດ Virginia.

ທ່ານ Susiwong ຫລື ຍຸດທະນາ ທີ່ເມືອງ Reston ລັດ Virginia.

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ທ່ານ Susiwong ຫລື ຍຸດທະນາ 1
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ຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາຄວາມ​ເປັນເອກ​ກະລາດ​ 1953-1975 ປະຊາຊົນລາວ​ໄດ້​ປະສົບ
​ກັບ​ສົງ​ຄາມ​ທີ່​ຮູ້​ກັນຢູ່​ໂລກ​ພາຍນອກ​ວ່າ​ "ສົງຄາມລັບໃນລາວ” ຄຽງຄູ່​ກັບ​ສົງຄາມ
ຫວຽດນາມ. ​ນອກຈາກ​ນັ້ນແລ້ວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຍັງ​ໄດ້ເກີດມີການ​ເຮັດລັດ
ຖະປະຫານຢູ່ເປັນປະຈຳ ນຶ່ງ​ໃນຈຳ​ນວນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ດີ ກໍ​ຄືເສິກ “ກອງ​ແລ” ຊຶ່ງທ່ານແກ້ວ
ພົງໄຊສນິດ ອະດີດນາຍຈ່າທະຫານກົມ​ສຳ​ພະ​ວຸດກອງທັບແຫ່ງພະລາຊາອານາຈັກ
ລາວ ໄດ້ກ່າວເຖິງ​ການລັກ​ຟັງຂ່າວ​ຈາກ​ວີໂອເອດັ່ງນີິ້:

ທ່ານແກ້ວ ພົງໄຊສນິດ (ຂວາສຸດ) ອະດີດທະຫານກົມສຳພະວຸດ ແຫ່ງພະລາຊະອານາຈັກລາວ ທີ່ເມືອງ Ronks ລັດ Pennsylvania.

ທ່ານແກ້ວ ພົງໄຊສນິດ (ຂວາສຸດ) ອະດີດທະຫານກົມສຳພະວຸດ ແຫ່ງພະລາຊະອານາຈັກລາວ ທີ່ເມືອງ Ronks ລັດ Pennsylvania.

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ທ່ານແກ້ວ ພົງໄຊສນິດ 2
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ປະຊາຊົນ​ລາວ​ໄດ້​ປະສົບກັບສົງຄາມ​ຊໍາ​ເຮື້ອ​ມາ​ເປັນ​ເວລາດົນ​ກວ່ານຶ່ງ​ທົດ​ສັດຕະ​ວັດ (1962-1973) ​ແລະໃນທີ່​ສຸດ ໃນ ​ປີ 1975 ປະເທດຊາດຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍປ່ຽນໂສມ
ໜ້າໃໝ່ ປ່ຽນ​ແປງ​ໜ້າ​ປະຫວັດສາດ​ ແລະຄວາມບໍ່​ແນ່ນອນ. ຫລາຍໆ​ພັນ​ຄົນໄດ້ສູນ​
ເສຍ​ຊີວິດໄປ ​ພັດ​ພາກ​ຈາ​ກກັນ ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສູນ​ອົບ​ພະຍົບ ແລະຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ສູນສຳມະນາ
ທີ່ບາງຄົນເອີ້ນວ່າສູນສັບພະທຸກ​. ຢູ່​ໃນ​ເວລາ​ອັນ​ສັບສົນ ​ແລະ​ຍາກ​ລຳ​ບາກໃນຊີວິດ​
ເຂົາ​ເຈົ້ານັ້ນ ​ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້ອີງ​ອາ​ໄສ​ຟັງ​ຂ່າ​ວຈາກ​ວີ​ໂອ​ເອ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ປອບ​ໃຈ ແລະຕິດ
ຕາ​ມສະພາບ​ການ. ທ່ານສົມນຶກ ຟອງສະໝຸດ ອະດີດລັດຖະກອນກະຊວງສຶກສາ
ແຫ່ງພະລາຊາອານາຈັກລາວ ກໍ​ແມ່ນຜູ້ນຶ່ງ​ໃນ​ຈຳນວນບັນດາສຳມະນາກອນ ທີ່​ໄດ້
​ຕິດ​ຕາມລັກ​ຟັງຂ່າວ​ຈາກ ວິທະຍຸ​ສຽງ​ອາ​ເມຣິກາ ​ເພື່ອ​ຢາກ​ຮູ້​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຈາກ
ໂລກ​ພາຍ​ນອກ. ທ່ານ​ສົມ​ນືກ ຟອງສຸວັນ ໄດ້ກ່າວເຖິງປະສົບການລັກ​ຟັງ​ວີ​ໂອ​ເອ ຢູ່
​ໃນສູນສຳມະນາດັ່ງນີ້:

ທ່ານສົມນຶກ ຟອງສຸວັນ ທີ່ນະຄອນ Sacramento ລັດ California.

ທ່ານສົມນຶກ ຟອງສຸວັນ ທີ່ນະຄອນ Sacramento ລັດ California.

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ທ່ານສົມນຶກ ຟອງສະມຸດ 3
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ຕົກ​ມາ​ເຖິງສັດຕະວັດທີ 21 ບັນດາ​ຜູ້​ຕິ​ດຕາມຟັງ​ວີ​ໂອ​ເອ ພາກັນ​ຊື່ນ​ຊົມ​ກັບ​ການ​ຟັງ
​ວີ​ໂອ​ເອ ຜ່ານ​ທາງໂທລະສັບມືຖື ຄອມພິວເຕີ desktop ແລະ laptop ​ແລະທາງ
facebook ທີ່​ເຫັນ​ການ​ອອກ​ອາ​ກາ​ດສົດ. ຍານາງຕູ່ ​ເມກ​ສະຫວັນ ສະຕີອາເມຣິກັນ
ເຊື້ອສາຍລາວ ແລະນັກການສຶກສາ ແລະສັງຄົມໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ:

ຍານາງຕູ່ ເມກສະຫວັນ ທີ່ນະຄອນ Honolulu ລັດ Hawaii.

ຍານາງຕູ່ ເມກສະຫວັນ ທີ່ນະຄອນ Honolulu ລັດ Hawaii.

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ຍານາງຕູ່ ເມກສະຫວັນ 4
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ວີໂອເອພາກພາສາລາວ ຍັງຈະດຳເນີນຮັບໃຊ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ​ໂດຍລາຍງານຂ່າວການ
ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕ່າ​ງໆ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ ​ແລະນຳເອົານະໂຍບາຍ​ຂອງສະຫະລັດ ມາສະເໜີ
ທ່ານຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ປະຕິບັດມາເປັນເວລາ 55 ປີ ເຈັດມື້ຕໍ່ອາທິດ ແລະ 365
ມື້ຕໍ່ປີ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ຈັດທຳລາຍການພາກພາສາລາວ ກໍຂໍສະ
ແດງຄວາມເຄົາຣົບນັບຖື ແລະຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທ່ານຜູ້ຕິດຕາມຟັງ ວີໂອເອ
ທຸກໆທ່ານ.

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