ວີໂອເອ ສະຫລອງຄົບຮອບ 75 ປີ ແລະ 55 ປີ ພາກພາສາລາວ ກັບບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງ

ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າປີນີ້ ເປັນປີ ຄົບຮອບທີ 75 ຂອງວິທະຍຸສຽງອາເມ
ຣິກາ ຫຼື ວີໂອເອ ແລະຄົບຮອບ 55 ປີ ຂອງພະແນກພາສາລາວ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມອອກອາ
ກາດມາແຕ່ປີ 1962 ຈົນເທົ້າເຖິງປັດຈຸບັນ. ເພາະສະນັ້ນໃນລາຍການຊີວິດ
ຊາວລາວຂອງວີໂອເອມື້ນີ້ ເຮົາຈຶ່ງຈະນຳເອົາການສຳພາດ ກັບຊາວອາເມຣິກັນ
ເຊື້ອສາຍລາວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຟັງ ແລະຜ່ານກັບປະສົບການຊີວິດຂອງການຕິດ
ຕາມຟັງວີໂອເອມາສະເໜີທ່ານ. ສ່ວນວ່າ ການຜະຈົນໄພ ແລະຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ
ຂອງແຕ່ລະຄົນມີມາຢ່າງໃດນັ້ນ ເຊີນພົບກັບ ກິ່ງສະຫວັນ ໄດ້ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະພາທ່ານໄປຟັງປະຫວັດຄວາມເປັນ
ມາຂອງວີໂອເອ ທີ່ໄດ້ລາຍງານຂ່າວອອກອາກາດ ມາສູ່ປະຊາກອນໂລກເປັນເວລາ
75 ປີ ແລະຮັບໃຊ້ສັງຄົມຊີວິດຂອງຊາວລາວມາເປັນເວລາ ໄດ້ 55 ປີ. ວີໂອເອ ໄດ້
ຕັ້ງຂຶ້ນມາເວລາສະຫະລັດກ້າວເຂົ້າສູ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ຢ່າງເປັນທາງການ. ເວ
ລານັ້ນໄດ້ອອກອາກາດສົດ ທາງວິທະຍຸຄື້ນສັ້ນເປັນເວລາ 15 ນາທີ ກະຈາຍສຽງ
ໄປຍັງເຢຍຣະມັນ ຈາກຫ້ອງສົ່ງນ້ອຍໆ ຢູ່ນະຄອນ New York ເມື່ອວັນທີ 1 ເດືອນ
ກຸມພາ 1942 ແລະຫລັງຈາກນັ້ນແລ້ວ ກໍໄດ້ຂະຫຍາຍໂຕອອກ ເປັນຈົນເຖິງ 47 ພາສາຕ່າງໆຂອງໂລກໃນປັດຈຸບັນ.
ບັດນີ້ເຮົາລອງມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັນຈັກບາດກ່ອນວ່າ ເປັນຫຍັງພາສາລາວຈຶ່ງ
ໄດ້ມາປະກອບສ່ວນ ມີບົດບາດ ຢູ່ໃນສະຖາບັນຂອງຊາດແຫ່ງນີ້. ຫລັງຈາກສົງຄາມ
ໂລກໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ລາວໄດ້ຮັບເອກກະລາດຈາກຝຣັ່ງ ໃນປີ 1953 ແລະພ້ອມໆດຽວ
ກັນນີ້ ເງົາມືດຂອງສົງຄາມເຢັນກໍໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍມາປົກຄຸມພາກພື້ນເອເຊຍອາຄະເນ. ຕົກມາເຖິງປີ 1962 ສົງຄາມຫວຽດນາມ ໄດ້ເລີ່ມເກີດຂຶ້ນ ພ້ອມດ້ວຍ “ສົງຄາມລັບ
ຢູ່ໃນລາວ” ອັນເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເພີິ່ມພະແນກພາສາລາວເຂົ້າໃສ່ ຮ່ວມກັບພາສາ
ອື່ນໆຂອງໂລກໃນວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ເພື່ອນຳເອົາຂ່າວໂລກ ແລະນະໂຍບາຍ
ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໄດ້ຟັງມາຈົນເຖິງເທົ້າທຸກ
ວັນນີ້ຢ່າງໜ້າສັນລະເສີນ.
ໃນຊຸມປີ 1960 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເມືອງເອກຂອງປະເທດລາວ ຍັງເຕັມໄປດ້ວຍ
ປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ. ປະຊາຊົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ຍັງອາໄສໂຄມໄຟ ທຽນໄຂ ແລະກະບອງ
ໄຕ້ເປັນເຄື່ອງແຍງໃຫ້ແສງສະວ່າງ. ເຖິງແມ່ນໄຟຟ້າຈະມີ ກໍຢູ່ໃນຂອບເຂດຈຳກັດທີ່
ສຸດ. ເວລານນັ້ນປະຊາຊົນລາວຍັງອາໄສນໍ້າສ້າງ ນໍ້າຂອງເປັນນໍ້າດື່ມນໍ້າໃຊ້.ກົມວິທະຍຸ
ກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນມາໃນຊຸມປີ 1950 ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ຍັງ
ບໍ່ມີວິທະຍຸຟັງກັນໄດ້ເທື່ອ. ຫລາຍໆຄົນຕ້ອງໄດ້ອາໄສເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງຜູ້ມີວິທະຍຸຟັງ.
ໃນຂະນະດຽວກັນນີ້ ວິທະຍຸປັກກິ່ງ ກໍໄດ້ຖ່າຍທອດໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ເປັນພາສາລາວ
ຈາກປະເທດຈີນ ຕ້ານສະຫະລັດ ແລະລັດຖະບານພະລາຊາອານາຈັກລາວ. ວິທະຍຸ
ສຽງອາເມຣິກາ ໄດ້ນຳເອົາການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຢູ່ໃນໂລກ ແລະຢູ່ພາຍໃນປະເທດ
ມາສູ່ປະຊາຊົນລາວໃນລະບົບຄຶ້ນສັ້ນ. ປະຊາກອນລາວມັກພາກັນນັ່ງລໍຖ້າ ອ້ອມພາ
ເຂົ້າແລງ ເພື່ອຟັງລາຍງານຈາກວີໂອເອ. ທ່ານຊູຊີວອງ ຫລືຍຸດທະນາ ຫລວງລາດ
ດາລາຕະຫລົກ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວກໍແມ່ນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຟັງວິທະຍຸ ວີໂອ
ເອ ກັບລຸງຂອງລາວ ມາແຕ່ເວລາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະຈົນເທົ້າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ລາວ
ກໍຍັງຟັງຢູ່ ດັ່ງຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເລົ່າເຖິງຄວາມຊົງຈຳສູ່ຟັງວ່າ:
ຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາຄວາມເປັນເອກກະລາດ 1953-1975 ປະຊາຊົນລາວໄດ້ປະສົບ
ກັບສົງຄາມທີ່ຮູ້ກັນຢູ່ໂລກພາຍນອກວ່າ "ສົງຄາມລັບໃນລາວ” ຄຽງຄູ່ກັບສົງຄາມ
ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຍັງໄດ້ເກີດມີການເຮັດລັດ
ຖະປະຫານຢູ່ເປັນປະຈຳ ນຶ່ງໃນຈຳນວນທີ່ຮູ້ກັນດີ ກໍຄືເສິກ “ກອງແລ” ຊຶ່ງທ່ານແກ້ວ
ພົງໄຊສນິດ ອະດີດນາຍຈ່າທະຫານກົມສຳພະວຸດກອງທັບແຫ່ງພະລາຊາອານາຈັກ
ລາວ ໄດ້ກ່າວເຖິງການລັກຟັງຂ່າວຈາກວີໂອເອດັ່ງນີິ້:
ປະຊາຊົນລາວໄດ້ປະສົບກັບສົງຄາມຊໍາເຮື້ອມາເປັນເວລາດົນກວ່ານຶ່ງທົດສັດຕະວັດ (1962-1973) ແລະໃນທີ່ສຸດ ໃນ ປີ 1975 ປະເທດຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າກໍປ່ຽນໂສມ
ໜ້າໃໝ່ ປ່ຽນແປງໜ້າປະຫວັດສາດ ແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ. ຫລາຍໆພັນຄົນໄດ້ສູນ
ເສຍຊີວິດໄປ ພັດພາກຈາກກັນ ຕົກຢູ່ໃນສູນອົບພະຍົບ ແລະຖືກສົ່ງໄປສູນສຳມະນາ
ທີ່ບາງຄົນເອີ້ນວ່າສູນສັບພະທຸກ. ຢູ່ໃນເວລາອັນສັບສົນ ແລະຍາກລຳບາກໃນຊີວິດ
ເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອີງອາໄສຟັງຂ່າວຈາກວີໂອເອ ເພື່ອຊ່ວຍປອບໃຈ ແລະຕິດ
ຕາມສະພາບການ. ທ່ານສົມນຶກ ຟອງສະໝຸດ ອະດີດລັດຖະກອນກະຊວງສຶກສາ
ແຫ່ງພະລາຊາອານາຈັກລາວ ກໍແມ່ນຜູ້ນຶ່ງໃນຈຳນວນບັນດາສຳມະນາກອນ ທີ່ໄດ້
ຕິດຕາມລັກຟັງຂ່າວຈາກ ວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ເພື່ອຢາກຮູ້ການເຄື່ອນໄຫວຈາກ
ໂລກພາຍນອກ. ທ່ານສົມນືກ ຟອງສຸວັນ ໄດ້ກ່າວເຖິງປະສົບການລັກຟັງວີໂອເອ ຢູ່
ໃນສູນສຳມະນາດັ່ງນີ້:
ຕົກມາເຖິງສັດຕະວັດທີ 21 ບັນດາຜູ້ຕິດຕາມຟັງວີໂອເອ ພາກັນຊື່ນຊົມກັບການຟັງ
ວີໂອເອ ຜ່ານທາງໂທລະສັບມືຖື ຄອມພິວເຕີ desktop ແລະ laptop ແລະທາງ
facebook ທີ່ເຫັນການອອກອາກາດສົດ. ຍານາງຕູ່ ເມກສະຫວັນ ສະຕີອາເມຣິກັນ
ເຊື້ອສາຍລາວ ແລະນັກການສຶກສາ ແລະສັງຄົມໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ:
ວີໂອເອພາກພາສາລາວ ຍັງຈະດຳເນີນຮັບໃຊ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ໂດຍລາຍງານຂ່າວການ
ເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຢູ່ໃນໂລກ ແລະນຳເອົານະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດ ມາສະເໜີ
ທ່ານຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ປະຕິບັດມາເປັນເວລາ 55 ປີ ເຈັດມື້ຕໍ່ອາທິດ ແລະ 365
ມື້ຕໍ່ປີ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ຈັດທຳລາຍການພາກພາສາລາວ ກໍຂໍສະ
ແດງຄວາມເຄົາຣົບນັບຖື ແລະຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທ່ານຜູ້ຕິດຕາມຟັງ ວີໂອເອ
ທຸກໆທ່ານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ