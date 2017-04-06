ວີໂອເອ ສຳພາດ ທ່ານໄຊຍະການ ສີສຸວົງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ ອັງກິດ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳວັນພະຫັດ
ມື້ນີ້ ເຮົາຈະນໍາພາທ່ານໄປຟັງການສຳພາດກັບ ທ່ານ ໄຊຍະການ ສີສຸວົງ ເອກອັກ
ຄະລັດຖະທູດ ສປປ ລາວ ປະຈຳສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ທີ່ນະຄອນຫລວງ
ລອນດອນ. ທ່ານ ໄຊຍະການ ສີສຸວົງ ແມ່ນລູກບ້ານຫລານເມືອງນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮັບໃຊ້ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ມາແຕ່ປີ 1983 ແລະໄດ້ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງໄປເປັນເອກອັກຄະລັດທູດ ສປປ ລາວ ຄົນທຳອິດປະຈຳປະເທດອັງກິດ ໃນ
ປີ 2014. ສ່ວນວ່າ ຄວາມເປັນມາຂອງທ່ານໄຊຍະການ ເປັນຢ່າງໃດ ກິ່ງສະຫວັນ
ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ມື້ນີ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະຂໍແນະນຳທ່ານ ໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານໄຊຍະການ ສີສຸວົງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ
ສປປ ລາວ ຄົນທຳອິດ ປະຈຳນະຄອນຫລວງລອນດອນ ສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງ
ກິດ. ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຫລື ສປປ ລາວ ໄດ້ກຳອຳນາດ
ການປົກຄອງມາແຕ່ປີ 1975 ຕໍ່ມາ ໄດ້ຂາດຄວາມສຳພັນດ້ານການທູດກັບສະຫະລາດ
ຊະອານາຈັກອັງກິດ ໃນປີ 1982 ມາເປັນເວລາເກືອບ 30 ປີ.
ສປປ ລາວ ແລະສະຫະລາດຊາອານາຈັກອັງກິດ ໄດ້ເລີ້ມແລກປ່ຽນການທູດກັນຄືນ
ໃໝ່ໃນປີ 2014 ໂດຍເປີດສະຖານທູດໃນນະຄອນຫລວງລອນດອນ ແລະນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ. ທ່ານໄຊຍະການ ສີສຸວົງ ແມ່ນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ລາວ ຜູ້ມີ
ອຳນາດເຕັມຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກ ພະນະທ່ານຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ
ອະດີດປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງ ທ່ານໄຊຍະການ ໄດ້ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບຄວາມ
ເປັນມາຂອງທ່ານໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຕໍ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້ :
ຄວາມສຳພັນດ້ານການທູດລະຫວ່າງ ປະເທດລາວ ກັບສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງ
ກິດໄດ້ເລີ້ມມີມາແຕ່ປີ 1955 ຫລັງຈາກລາວໄດ້ຮັບເອກກະລາດຈາກຝຣັ່ງ. ຕົກມາເຖິງ
ປີ1975 ຫັລງຈາກໄດ້ມີການປ່ຽນແປ່ງລະບອບການປົກຄອງຢູ່ໃນປະເທດລາວ ຈົນ
ຮອດປິ 1982 ສຳພັນທາງການທູດລະຫວ່າງລາວ ກັບສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ
ກໍໄດ້ຂາດສະບັ້ນມາ ເປັນເວລາເກືອບ 30 ປີ ຊຶ່ງ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ
ໄຊຍະການ ໄດ້ກ່າວເຖິງຊ່ວງເວລານີ້ວ່າ :
ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ສປປ ລາວ ກັບສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ກໍໄດ້ແລກປ່ຽນເອກ
ອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມມາປະຈຳຢູ່ສະຖານທູດຂອງໃຜລາວ. ທ່ານໄຊຍະ
ການໄດ້ກ່າວເຖິງການປະຕິບັດງານຂອງສະຖານທູດ ສປປ ລາວ ໃນນະຄອນຫລວງ
ລອນດອນດັ່ງນີ້:
ນັບແຕ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ປົກຄອງປະເທດມາເປັນເວລາ 42 ປີ ຕົກມາເຖິງ
ປັດຈຸບັນ ໄດ້ຂະຫຍາຍສຳພັນທາງດ້ານການທູດຢູ່ທົ່ວໂລກ ແລກປ່ຽນການຄ້າ ແລະ
ການລົງທຶນຢູ່ໃນປະເທດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທ່ານໄຊຍະການ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄິດເຫັນກ່ຽວ
ກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ :
ສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ໄດ້ເລີ້ມເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະຫະພາບຢູໂຣບ ໂດຍ
ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການໃນ ປີ 1951 ປັດຈຸບັນນີ້ມີສະມາຊິກຢູ່ 28 ປະເທດຢູ
ໂຣບດ້ວຍກັນ. ບັດນີ້ ສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ກຳລັງຈະຖອນໂຕອອກຈາກ
ການເປັນສະມາຊິກ ອັນເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ Brexit ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໂຕ້ແຍ້ງຝົດ
ເດືອດຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ ແລະຢູໂຣບ. ທ່ານໄຊຍະການ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງນີ້ຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ :
ວີໂອເອ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄຊຍະການ
ສີສຸວົງ ເປັນຢ່າງສູງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍນະໂຍບາຍ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ
ກັບສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານສູ່ຟັງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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