ເຊີນຟັງພອນປີໃໝ່ 2017 ຈາກບັນດາພະພິຂຸສົງ ແລະ ສະມາຊິກປະຊາຄົມລາວ-ອາເມຣິກັນ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ປີໃໝ່ສາກົນ 2017 ກຳລັງກ້າວເຂົ້າມາໃນອີກ 2 ມື້ຂ້າງໜ້ານີ້. ບັນດາຊາວໂລກຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງກຳລັງພາກັນຫ້າງຫາສະຫລອງກັນ ຢ່າງໃຫຍ່. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ລາຍການ ຊີວິດຊາວລາວ ກໍຂໍຖືໂອກາດອັນສະງ່າງາມນີ້ ນຳພາທ່ານໄປຮັບເອົາພອນ ຈາກພຣະອາຈານ ຢູ່ວັດລາວ-ອາເມຮິກັນໃນສະຫະລັດ ແລະຄຳອວຍພອນຈາກປະຊາກອນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວຄົນນຶ່ງ. ເຊີນທ່ານພົບກັບ ກິ່ງສະຫວັນໄດ້ເລີຍ.
ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ຂອງ ວີໂອເອມື້ນີ້ ຈະເວົ້າເຣື່ອງຮີດຄອງປະເພນີການສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ສາກົນ ທີ່ໂລກກຳລັງກະກຽມຫ້າງຫາກັນຢູ່ໃນ ປັດຈຸບັນ. ອິດທິພົນຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ສາກົນ ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປທຸກຫົນແຫ່ງ ບໍ່ວ່າບ່ອນໃດຈະນັບຖືສາສະໜາໃດກໍຕາມ ເພາະວ່າ ປະຊາຄົມໂລກສ່ວນຫຼາຍພາກັນໃຊ້ປະຕິທິນສາກົນເປັນພື້ນຖານ ເພື່ອປະກອບທຸລະກິດ ແລະການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທຸກໆປີ ຊາວໂລກຈະເລີ້ມສະຫລອງຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ສາກົນ ກ່ອນທຸກໆໝູ່ຈະແມ່ນ ຊາວ ເກາະ Samoa, Christmas Island and Kiribati ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດມະຫາສະມຸດປາຊິຟິກ ລວມທັງປະເທດອັອສເຕຣເລຍແລະນິວຊິແລນນຳ ແລ້ວຫລັງຈາກນັ້ນກໍຈະຕິດຕາມກັນ ມາເປັນລຳດັບ ເຊັ່ນຂົງເຂດເອເຊຍ ຢູໂຣບ ອາຟຣິກາ ອາເມຣິກາໃຕ້ ແລະ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ.
ປີໃໝ່ 2017 ປີນີ້ ຕົກຖືກວັນອາທິດ ແຕ່ທາງການໃນ ສຫຣ ໄດ້ຈັດໃຫ້ວັນຈັນ ເປັນມື້ພັກຣັດຖະການ ຈຶ່ງເປັນໂອກາດອັນດີເລີດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູູູ້ຄົນທີ່ຈະພາກັນສະຫລອງຢ່າງເຕັມທີ່. ໃນຕອນແລງວັນເສົາທີ 31 ທັນວາ ບັນດາຊາວໂລກຈະພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເພື່ອຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ເຊັນ ຢູ່ຕາມຈະຕຸລັດ ສະຖານທີ່ອັນສຳຄັນຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງ ສະຫະລັດ ຮວມທັງ ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ ດີ.ຊີ ນຳ. ປີນີ້ ທ່ານ Ban Ki-Moon ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຜູ້ຈະໝົດຈາກຕຳແໜ່ງໄປ ໄດ້ຣັບກຽດຈະເປັນຜູ້ບີບປຸ່ມ ເມື່ອໂຄມໄຟລົງຈາກເສົາ ເພື່ອຕ້ອນ ຮັບປີໃໝ່ ທີ່ Time Square ຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ. ເວລານັ້ນປະຊາກອນ ອາເມຣິກັນຫລາຍ ຮ້ອຍພັນຄົນຈະພາກັນຕໍ່ສູ້ກັບອາກາດໜາວຈັດ ເພື່ອລໍຖ້າການນັບຖອຍຫລັງກ່ອນທ່ຽງຄືນ ທີ່ຈະກາຍມາເປັນວັນປີໃໝ່ 2017. ນອກ ຈາກນັ້ນແລ້ວ ຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ຜູ້ຄົນກໍຈະພາກັນເຕັ້ນລຳ ກິນ ແລະດື່ມ ຢ່າງສະໜຸກສະໜານຈົນຮອດວັນຮຸ່ງເຊົ້າຂອງປີໃໝ່.
ປີໃໝ່ຟ້າໃໝ່ ເປັນວາລະໂອກາດອັນດີ ແກ່ບັນດາຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ແລະເພື່ອນຝູງ ພາກັນໃຫ້ພອນອັນປະເສີດຕໍ່ກັນ ປະລະສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນມົງຄຸນນັ້ນໄວ້ກັບປີເກົ່າ ແລະຕັ້ງອະທິຖານໄວ້ຕ່າງໆນາໆວ່າ ຈະເລີ້ມເຮັດຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງໃນສິ່ງທີ່ຕົນລົ້ມແຫລວ ເຊັນວ່າ ລົດຄວາມອ້ວນ ອອກກຳລັງກາຍ ແລະອຶ່ນໆເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.
ບັດນີ້ເຮົາມາຮັບເອົາພອນອັນປະເສີດຈາກ ດອກເຕີ ພະມະຫາ ຈັນດາພອນ ຈັກກະວາໂລ ຈາກວັດລາວພຸດທະວົງ ທີ່ລັດເວີຈີເນຍນຳກັນເໜາະທ່ານ:
ຕໍ່ໄປຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຟັງຄຳໃຫ້ພອນຈາກ ພະອາຈານຄຳບູ່ ພົມມະວົງ ຈາກວັດລາວ ສັນຕິທຳມະຣາມ ທີ່ເມືອງ Forth Worth ລັດ Texas
ສຸດທ້າຍນີ້ິ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍອ່ານກາບກອນພອນປີໃໝ່ ຂອງທ່ານບຸນຜົງ ພົມມະວົງ ທີ່ເຂດ ນະຄອນຫລວງ ວໍລິງຕັນ ດີ.ຊີ ສູ່ທ່ານຟັງ :
ອວຍພອນປີໃໝ່ ຄ.ສ. 2017
ຄ.ສ. ຮອບໃໝ່ຕັ້ງສັງກາດໃໝ່ຍາມດີ
ຍາມດີຖີ ມົງຄຸລ ເລີກງາມຍາມເຮົ້າ
ວັນເຮົາ ຊຸມແຊວຮ້ອງສລອງເກນວັນໃໝ່
ຄ.ສ. 20-17 ໃໝ່ນີ້ ມີໄຊກ້າເບັ່ງບານ...
ວັນໃໝ່ ເລີກໃໝ່ນີ້ ຈົ່ງນໍາໂຊກຕາມມາ
ຈົ່ງນໍາພາ ຄວາມສຸກ ສູ່ປະຊາຊາວເຊື້ອ
ປະຊາຊົນ ເໜືອໃຕ້ ໃນໂລກາຜືນໃຫຍ່ ເຮົານີ້
ມີສຸກ ສົມໃຈ ສົມມາດແມ້ງເຮືອງແຈ້ງຢູ່ກະເສີມ !
ການງານ ຍົດລາບຂັ້ນ ສົມດ້າມດັ່ງໃຈໝາຍ
ປາຖນາ ສັນໃດຊອບດັ່ງໃຈໝາຍໝັ້ນ
ຫາກທ່ານ ທໍາການຄ້າ ທຶນຮອນຢ່າເຂີນຂາດ
ສົມມາດ ເປັນເສດຖີ ໝື່ນລ້ານສົມພານເຮື້ອງກ້າວໄກ !
ປີໃໝ່ ຂໍໃຫ້ລາວ ທົ່ວຫຼ້າ ຜືນແຜ່ນທໍລະນີ
ມີເມດຕາ ປານີຕໍ່ເຜົ່າພົງພັນເຊື້ອ
ສໍານຶກຄຸນ ກຸນເກື້ອທອມຕົນເພື່ອຊາວລາດ
ເຫັນທຸກ ບໍ່ອາດ ດູເບິ່ງລ້າສັດທາຊ່ວຍແບ່ງເບົາ ຄວນແລ້ວ !
ອັນໜຶ່ງ ປະເພນີ ຮີດບ້ານອັນຮີດເກົ່າຄອງເດີມ ນັ້ນນາ
ວັດວາ ສາສນາ ວັທນາທັມ ຢ່າໃຫ້ມັນສູນສ້ຽງ
ສຽງແຄນ ຂັບລໍາຮ້ອງສລອງງານບຸນຕ່າງໆ
ຄວາມລາວ ອ່ານຟັງ ຂຽນປາກເວົ້າ ໃຫ້ສອນເຈົ້າຜູ້ເກີດລຸນ ຊອບເນີ !
ອາຍຸ ຂໍໃຫ້ ຍືນທ່ຽງໝັ້ນ ພົ້ນຜ່ານພັນວັດສາ
ວັນນະ ຂໍໃຫ້ ໂສມສົດໃສ ຜ່ອງລະໄມໃສກ້າ
ສຸກຄະ ຂໍໃຫ້ ສຸກໃຈລົ້ນ ເໜືອມວນຊົນຊາວໂລກ
ພະລະ ມີກໍາລັງ ເກິ່ງກ້າ ຣາຊາຊ້າງໝື່ນໂຕ.
ບຸນຜົງ ກ. ພົມທະວົງສ໌ 12/27/16
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