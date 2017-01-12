ວີໂອເອ ສຳພາດ ຍານາງສຸພາວະດີ ບຸນລືໄຕ ທະນາຍຄວາມ ອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວມື້ນີ້ ເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກ ກັບຍານາງສຸພາວະດີ ທີ່ມີຊື່ນ້ອຍວ່າ Sou ບຸນລືໄຕ ຄົນອາເມຮິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ເປັນທະນາຍຄວາມຝ່າຍຢ່າຮ້າງ ການບາດເຈັບຍ້ອນອຸປະຕິເຫດ ແລະກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ນະຄອນ Seattle ລັດ Washington. ຍານາງ Sou ໄດ້ຮັບໃຊ້ສັງຄົມອາເມຣິກັນ ມາເປັນເວລາ 10 ກວ່າປີແລ້ວ. ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຍານາງ Sou ເປັນມາຢ່າງໃດນັ້ນ
ກິ່ງສະຫວັນ ມີລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳທ່ານໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບ ຍານາງສຸພາ
ວະດີ ບຸນລືໄຕ ທີ່ມີຊື່ນ້ອຍວ່າ Sou ແລະເຮົາຈະໃຊ້ຮ້ອງນາງຢູ່ໃນເລື່ອງນີ້. ສະຕີລາວ
ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວຄົນນິ້ ເປັນລູກສາວດຽວຂອງທ່ານມະນີວົງ ແລະຍານາງເສົາ
ວະນີ ບຸນລືໄຕ. ໃນປີ 1981 ຄອບຄົວບຸນລືໄຕ ໄດ້ອົບພະຍົບເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ທີ່ເມືອງ Blackford ຊຶ່ງເປັນເມືອງນ້ອຍໆແຫ່ງນຶ່ງທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຂອງລັດ
Idaho. ເວລານັ້ນ Sou ມີອາຍຸພຽງແຕ່ 9 ປີ ຍັງບໍ່ສາມາດປາກເວົ້າພາສາອັງກິດ ຕ້ອງໄດ້
ເລີ້ມຮຽນພາສາ ວັດທະນະທໍາ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມໃໝ່. ແຕ່ນາງບໍ່ໄດ້ລົດລະກັບການຮັກ
ສາໃນດ້ານການປາກພາສາລາວ.
ລັດ Idaho ຮູ້ກັນດີວ່າເປັນບ່ອນປູກຝັງມັນຝຣັ່ງ ທຸກໆສອງສາມເດືອນຄອບຄົວບຸນລືໄຕ ຕ້ອງໄດ້ຂີ່ລົດສີ່ຊົວໂມງ ໄປນະຄອນຫລວງ Boise ຂອງລັດ Idaho ເພື່ອຊື້ອາຫານການ
ກິນເອເຊຍເຊັ່ນວ່າເຂົ້າສານ ນໍ້າປາແລະເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍອື່ນໆ. Sou ກ່າວວ່າ ການ
ເຕີບໃຫຍ່ຂອງນາງຢູ່ໃນຂົງເຂດແຫ່ງນີ້ມີຄວາມຍາກລຳບາກ ແຕ່ນາງບໍ່ໄດ້ລົດລະໃນ
ຄວາມຮູ້ສຶກຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບຄອບຄົວ ແລະຕັ້ງໃຈຮຽນຊຶ່ງ Sou ໄດ້ແນະນຳຕົນເອງ
ດັ່ງນີ້ :
ຫລັງຈາກຮຽນຈົບມັດທະຍົມແລ້ວ Sou ໄດ້ໄປສຶກສາຕໍ່ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Puget Sound ທີ່ເມືອງ Tacoma ລັດ Washington ອັນເປັນສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຫລໍ່ຫລອມ ເປີດຫູເປີດຕາໃຫ້ແກ່ນາງ. Sou ສຳເລັດປະລິນຍາຕີຝ່າຍລັດຖະສາດ ແລະລັດຖະບານ. ຫລັງຈາກນັ້ນ Sou ໄດ້ກັບມາຫາຄອບຄົວຢູ່ທີ່ລັດ Idaho ແລະສຶກສາດ້ານກົດໝາຍຕໍ່ອີກ ສາມປີ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Idaho. Sou ໄດ້ກ່າວເຖິງປະສົບການຂອງການເປັນນັກຮຽນ ເວລາມາຮອດສະຫະລັດໃໝ່ໆສູ່ຟັງ ຊຶ່ງພາສາອັງກິດບໍ່ແມ່ນພາສາກຳເນີດຂອງນາງ. ຍ້ອນວ່າ Sou ໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າທີ່ມີຊື່ສຽງອັນສຳຄັນຕອນນຶ່ງຂອງທ່ານ Abraham Lincoln ອະດີດ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຄົນທີ 16 ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ “Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.” ຊຶ່ງ
ມີຄວາມໝາຍວ່າ “ລັດຖະບານຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະເພື່ອປະຊາຊົນຈະລືບ
ລ້າງໄປຈາກຜືນແຜ່ນດິນບໍ່ໄດ້” ຄຳເວົ້າອັນໂດ່ງດັງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກາຍມາເປັນອຸດົມການ
ຂອງ Sou ທີ່ໄດ້ຍຶດໝັ້ນຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແຕ່ນັ້ນມາ ແລະ Sou ໄດ້ຕັດສິນໃຈເລືອກເອົາ
ວິຊາທີ່ຈະເປັນທະນາຍຄວາມ ຊຶ່ງ Sou ກ່າວໃນຕອນນີ້ວ່າ :
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເປັນປະເທດທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນ ທີ່ຊອກສະແຫວງຫາ
ອິດສະຫລະພາບ ສິດເສຣີພາບ ແລະຄວາມສະເໝີພາບ ໂດຍສະເພາະໃນການສຶກສາ. Sou ເປັນແມ່ຍິງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວຂອງສັດຕະວັດທີ 21 ຄົນນຶ່ງ ທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນ
ຄວາມສາມາດ ອົດທົນ ເຂັ້ມແຂງ ວາງບົດບາດຂອງການເປັນຜູ້ນໍາ ແລະຄວາມເປັນອິດ
ສະຫຼລະຂອງຕົນເອງ. ເປັນເວລາ ກວ່ານຶ່ງທົດສະວັດຜ່ານມາແລ້ວ Sou ໄດ້ປົກປ້ອງຜົນ
ປະໂຫຍດລູກຄວາມຂອງຍານາງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທໍາ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍອັນສັກສິດ ຂອງສະຫະລັດ ແນະນຳກົດໝາຍຄອບຄົວ ຫລືການຢ່າຮ້າງ ກົດໝາຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດ
ເຈັບຈາກອຸປະຕິເຫດ ແລະກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຢາກເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ
ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທີ່ນະຄອນ Seattle ຊຶ່ງ Sou ໄດ້ກ່າວກ໋ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ :
Sou ເປັນທະນາຍຄວາມທີ່ສື່ສັດ ມີຄວາມປານີຕໍ່ເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ ເຫັນໃຈຜູ້ມາຂໍການຊ່ວຍເຫລືອ ຊຶ່ງໃນບາງຄັ້ງກໍໄດ້ອາສາສະໝັກໄປຊ່ວຍ ເຖິງແມ່ນຈະສ່ຽງຕໍ່ການເສຍໄຊ ແຕ່ກໍໃຫ້ຄຳແນະນຳຢ່າງກົງໄປກົງມາ ຊຶ່ງ Sou ກ່າວວ່າ :
ຍານາງ Sou ໄດ້ຮັບໃຊ້ສັງຄົມການເປັນທະນາຍຄວາມມາໄດ້ກວ່ານຶ່ງທົດສະວັດແລ້ວ ແລະມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ສຸດກັບໜ້າທີ່ວຽກການຊື່ງ ຍານາງ Sou ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍດັ່ງນີ້.
ຍານາງສຸພາວະດີ ບຸນລືໄຕ ກໍແມ່ນອີກຜູ້ນຶ່ງທີ່ ວີໂອເອ ໄດ້ນຳມາສະເນີທ່ານ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ ໃນການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ຍານາງສຸພາວະດີ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດ ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະສະຫລຽວສະຫລາດ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ມີອຳ
ນາດຂອງການເປັນແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີກົດໝາຍອັນສັກສິດ ແລະເປັນພົນລະເມືອງ
ດີຂອງປະເທດ.
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