ວີໂອເອ ສຳພາດ ທ່ານນິພົນ ສະເດັດຕັນ ນັກວິສະວະກອນ ອຸດສາຫະກຳ ຝຣັ່ງ ເຊື້ອສາຍລາວ

ທ່ານຜູ້ຟັງທັັັງຫຼາຍ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ມື້ນີ້ ເຮົາຈະສະເໜີການສຳພາດກັບ ທ່ານນິພົນ ສະເດັດຕັນ ລູກບ້ານຫລານເມືອງປາກເຊ ອະດີດນັກສຶກສາລາວ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງ ເມືອສີ່ທົດສະວັດກ່ອນ. ທ່ານນິພົນໄດ້ຮັບເປັນ
ສັນຊາດຝຣັ່ງ ແລະປັດຈຸບັນປະກອບວິຊາອາຊີບ ເປັນນັກວິສະວະກອນອຸດສາຫະກຳ ໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດອີເລັກໂຕຣນິກຕ່າງໆຢູ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງ. ເພື່ອຢາກຮູ້ຊີວິດຄວາມເປັນມາ ແລະການເປັນຢູ່ຂອງທ່ານນິພົນ ກະລຸນາທ່ານພົບກັບ ກິ່ງສະຫວັນ ໄດ້ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ຂອງວິທະຍຸວີໂອເອມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳພາທ່ານຜູ້ຟັງໄປພົບກັບທ່ານນິພົນ ສະເດັດຕັນ ອະດີດລູກບ້ານຫລານເມືອງລາວຄົນນຶ່ງ ໃນຈຳນວນນັກສຶກສາລາວຍິງ ແລະຊາຍທີ່ໄດ້ພາກັນເຂົ້າໄປສຶກສາຮໍ່າ ຮຽນດ້ວຍທືນຕົນເອງຢູ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງໃນຊຸມປີ 1973-74 ຊຶ່ງເວລານັ້ນຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້
ການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານປະສົມແຫ່ງອະດີດພະລາຊະອານາຈັກລາວ.
ເປັນເວລາເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ ບັນດາລູກຫລານເຊື້ອສາຍລາວຜູ້ທີ່ໄດ້ໜີອອກຈາກປະເທດໄປສຶກສາ ແລະຕົກຄ້າງຢູ່ປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນຝຣັ່ງ ອັງກິດ ແລະສະຫະລັດເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ ໃນທີ່ສຸດເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ກາຍມາເປັນພົນລະເມືອງຂອງພວກປະເທດດັ່ງ
ກ່າວ ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະໄດ້ກາຍມາເປັນນັກວິຊາການຕ່າງໆ ຢ່າງໜ້າສັນລະເສີນ. ທ່ານນິພົນ ກໍແມ່ນຄົນສັນຊາດຝຣັ່ງເຊື້ອສາຍລາວຜູ້ນຶ່ງ ຊຶ່ງເຮົາຈະນຳເອົາຊີວິດຄວາມເປັນມາຂອງຜູ້ກ່ຽວ ມາເລົ່າສູ່ຟັງ ເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະການດຳລົງຊີວິດດັ່ງນີ້:
ຫລັງຈາກທ່ານນິພົນ ຮຽນຈົບແລ້ວ ທ່ານກໍໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດອຸດສາຫະກໍາ ຊຶ່ງ
ແຫ່ງທຳອິດແມ່ນ ບໍລິສັດຜຼິດລົດ ບໍລິສັດຜຼິດອາຍເຢັນ ແລະອຶ່ນໆຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເຫລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ທ່ານນິພົນ ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງມາເປັນເວລາດົນກວ່າສີ່ທົດສະວັດແລ້ວ ແລະໄດ້ເດີນທາງໄປທຸລະກິດຢູ່ຫລາຍໆປະເທດ ແລະສ່ວນກ່ຽວກັບປະເທດລາວ ອັນເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຜູ້ກ່ຽວນັ້ນ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອວ່າ:
ໃນວຽກງານການເປັນນັກວິສະວະກອນອຸດສາຫະກໍາຂອງທ່ານ ທ່ານນິພົນ ໄດ້ເດີນທາງໄປເປັນທີ່ປຶກສາຢູ່ໃນຫລາຍໆປະເທດ ບັດນີ້ອາຍຸປີການເຮັດວຽກຂອງທ່ານກໍໃກ້ຈະຄົບ
ກຳນົດແລ້ວ ທ່ານໄດ້ເຫລົ່າເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະກົດເກນຂອງການເຮັດວຽກໃນຕອນນີ້ວ່າ :
ບັດນີ້ເຮົາມາຟັງເຣື່ອງລາວຊີວິດການເປັນຢູ່ ການສັງສັນ ແລະຮິດຄອງປະເພີນີຂອງຊາວລາວຝຣັ່ງເບິ່ງເໜາະທ່ານ ວ່າເຂົາເຈົ້າຢູ່ກິນໄປມາຫາສູ່ກັນຢ່າງໃດ ຊຶ່ງທ່ານນິພົນ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍໃນຕອນນີ້ວ່າ:
ທ່ານນິພົນ ສະເດັດຕັນ ສັນຊາດຝຣັ່ງເຊື້ອສາຍລາວ ເຖິງແມ່ນໄດ້ໜີອອກຈາກປະເທດລາວມາເປັນເວລານດົນນານ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວກໍຍັງສາມາດປາກເວົ້າພາສາລາວ ອ່ານພາສາລາວ ແລະຍັງຄິດເຖິງເມືອງລາວຢູ່ຕະຫລອດ ແລະກໍເປັນສັນຊາດຝຣັ່ງຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ວາງບົດບາດຕາງໜ້າໃຫ້ປະເທດທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
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