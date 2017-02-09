ສຳພາດ ທ່ານບຸນທະລາ ປັນຍາວິຈິດ ເລຂານຸການເອກ ສະຖານທູດ ສປປ ລາວ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບທັງຫຼາຍ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ
ແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳພາທ່ານໄປຟັງການສຳພາດກັບທ່ານ
ບຸນທະລາ ປັນຍາວິຈິດ ນັກການທູດ ສປປ ລາວ ຝ່າຍການເມືອງ ເສດຖະ
ກິດ ແລະວັດທະນຳ ຂອງ ສະຖານທູດ ສປປ ລາວ ປະຈຳສະຫະລັດ ເມັກຊິ
ໂກ ແລະການາດາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ. ບັດນີ້ທ່ານບຸນລະລາ ຮອດ
ກຳນົດ ທີຈະກັບຄືນບ້ານຊຶ່ງ ກິ່ງສະວັນ ຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບຜູ້ກ່ຽວມາ
ສະເໜີທ່ານ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍແນະນຳທ່ານ ໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບທ່ານ
ບຸນທະລາ ປັນຍາວິຈິດ ນັກການທູດ ເລຂານຸການເອກ ຫົວໜ້າຝ່າຍການເມືອງ ເສດ
ຖະກິດ ແລະວັດທະນາທຳ ປະຈໍາສະຖານທູດ ສປປ ລາວ ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງ
ຕັນ ສຳລັບການາດາ ແລະເມັກຊິໂກນຳ. ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ນອກຈາກຈະເປັນ
ທີ່ຕັ້ງ ຫ້ອງການປົກຄອງຕ່າງໆຂອງ ປະເທດແລ້ວ ຍັງເປັນສູນກາງປະຊາຄົມການທູດ
ທີ່ມີສະຖານທູດຕ່າງໆທົ່ວໂລກມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນສະຖານທູດ
ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ສົ່ງນັກການທູດ ສັບປ່ຽນກັນໄປມາ ແລະແຕ່ລະຄົນກໍຈະມີກຳນົດ
ສາມປີ.
ທ່ານບຸນທະລາ ແມ່ນລູກຫລານບ້ານໂພນແພງ ເມືອງໜອງບົກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ
ໄດ້ມາເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການສຶກຊັ້ນສູງກ້າວຂຶ້ນ
ມາເປັນຂັ້ນໆ. ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ເປັນລັດຖະກອນ ຢູ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ສປປ
ລາວ ແລະໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມາປະຈຳການຢູ່ສະຖານທູດ ສປປ ລາວ ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ ມາເປັນເວລາດົນກວ່າສາມປີແລ້ວ. ບັດນີ້ທ່ານບຸນທະລາ ໄດ້ໝົດກຳນົດໜ້າທີ່
ການ ແລະຈະກັບຄືນເມືອເມືອງລາວ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ຍານາງສິນສະມຸດ ແລະ
ລູກນ້ອຍທີ່ໜ້າຮັກສອງຄົນ.
ເພາະສະນັ້ນ ວີໂອເອ ຈຶ່ງໄດ້ຖືໂອກາດນີ້ສຳພາດ ທ່ານບຸນທະລາ ລະຫວ່າງງານກິນລ້ຽງ
ສັ່ງລາໃນແລງວັນເສົາ ທີ 4 ກຸມພາ ທີ່ສະຖານທູດ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງທ່ານບຸນທະລາ ໄດ້
ເລົ່າປະສົບການຂອງທ່ານກັບ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ທ່ານບຸນລະທາ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການທູດ ການປະສານງານລະວ່າງ
”ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກັບສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໃນລະຍະສາມປີທີ່ທ່ານໄດ້ມາປະຕິ
ບັດໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
ບັນດານັກການທູດຫລາຍໆທ່ານຜູ້ມີຄອບຄົວ ມັກຈະຖືໂອກາດເອົາການມາປະຕິບັດ
ງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍພາຄອບຄົວຕິດຕາມມານຳ ເພື່ອຮຽນຮູ້ເອົາປະສົບການຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ ແລະການສຶກສາຮໍ່າຮຽນຂອງພວກລູກເຕົ້າ. ທ່ານບຸນທະລາ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະ
ນະກ່ຽວກັບການສຶກສາຂອງພວກລູກໆ ແລະການພົວພັນກັບປະຊາຄົມລາວອາເມຣິ
ກັນ ຢູ່ໃນສະຫະລັດດັ່ງນີ້:
ໃນລະຍະທີ່ທ່ານບຸນທະລາ ໄດ້ມາປະຈຳງານຢູ່ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ ດີ.ຊີ ທ່ານໄດ້ມີໂອກາດເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ ສ້າງຄວາມຮັກຄວາມແພງກັບບັນດາພີ່ນ້ອງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຢູ່ໃນຫລາຍໆລັດ ພ້ອມທັງປະເທດການາດາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕິດກັບຊາຍ
ແດນພາກເໜືອຂອງ ສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວສູ່ຟັງວ່າ:
ທ້າຍສຸດນີ້ ທ່ານບຸນທະລາ ກໍໄດ້ກ່າວອຳລາບັນດາພີ່ນ້ອງເຊື້ອສາຍລາວ ໃນສະຫະລັດ ແລະການາດາ ດັ່ງນີ້:
ພ້ອມນີ້ ວີໂອເອ ກໍຂໍຖືໂອກາດ ອວຍໄຊໃຫ້ພອນແກ່ທ່ານບຸນທະລາ ແລະຄອບຄົວ ຈົ່ງເດີນທາງກັບເມືອຮອດເມືອເຖິງເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມສະວັດດີພາບ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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