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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

VOA ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຄົບຮອບ 75 ປີ ຂອງການອອກອາກາດ

ພາບຖ່າຍລວມໝູ່ ບັນດາໂຄສົກ ຂອງ VOA. VOA ເຄີຍເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງ "ອົງການຖະແຫລງຂ່າວ ສະຫະລັດ ຫຼື U.S. Information Agency."

ພາບຖ່າຍລວມໝູ່ ບັນດາໂຄສົກ ຂອງ VOA. VOA ເຄີຍເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງ "ອົງການຖະແຫລງຂ່າວ ສະຫະລັດ ຫຼື U.S. Information Agency."

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບໍ່​ຮອດ 7 ສັບປະດາ ຫຼັງຈາກສະຫະລັດ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ຢ່າງເປັນ ທາງການ ການອອກ​ອາກາດສົດ ທາງວິທະຍຸຄື້ນສັ້ນ ​ເປັນ​ເວລາ 15 ນາທີ ກໍໄດ້ກະຈາຍ
ສຽງໄປຍັງເຢຍຣະມັນ ຈາກຫ້ອງສົ່ງນ້ອຍໆ ຢູ່ໃນນະຄອນ New York ເມື່ອວັນທີ 1
ກຸມພາ ປີ 1942.

ມັນໄດ້ຖືກນຳສະເໜີ ດ້ວຍ ເພງທີ່ຮັກຊາດຂອງອາເມຣິກາ ຊື່ວ່າ “The Battle Hymn
of the Republic.” ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ສຽງເວົ້າຂອງໂຄສົກ ທ່ານ William Harlan Hale ກໍສາມາດໄດ້ຍິນ ທີ່ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົານຳເອົາສຽງ ຈາກອາເມ ຣິກາ ມາສູ່ທ່ານ.
ມື້ນີ້ ແລະທຸກໆມື້ ຈາກນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ພວກເຮົາຈະເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ກ່ຽວກັບ ອາເມຣິກາ
ແລະ ສົງຄາມ. ຂ່າວອາດຈະດີສຳລັບພວກເຮົາ. ຂ່າວ ອາດຈະບໍ່ດີ. ແຕ່ພວກເຮົາ
ຈະບອກທ່ານ ຄວາມຈິງ.”

ອະດີດຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ ສະຫະລັດ ທີ່ເປັນຊາວ Czechoslovakia ບອກຊາວ Czechs ຢູ່ໃນປະເທດ ວ່າ ວິທີໃດ ທີ່ພວກຜູ້ນຳຄອມມິວນິສ ຂອງປະເທດນີ້ ສົ່ງຜູ້ສື່ຂ່າວ ຂອງອົງການຂ່າວ AP ທ່ານ William N. Oatis ໄປຄຸກ ໂດຍຜ່ານສຽງອາເມຣິກາ ຫຼື Voice of America, ວັນທີ 6 ກັນຍາ 1951.

ອະດີດຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ ສະຫະລັດ ທີ່ເປັນຊາວ Czechoslovakia ບອກຊາວ Czechs ຢູ່ໃນປະເທດ ວ່າ ວິທີໃດ ທີ່ພວກຜູ້ນຳຄອມມິວນິສ ຂອງປະເທດນີ້ ສົ່ງຜູ້ສື່ຂ່າວ ຂອງອົງການຂ່າວ AP ທ່ານ William N. Oatis ໄປຄຸກ ໂດຍຜ່ານສຽງອາເມຣິກາ ຫຼື Voice of America, ວັນທີ 6 ກັນຍາ 1951.


ນັ້ນ ເປັນການກະຈາຍສຽງຄັ້ງທຳອິດ ຈາກອັນທີ່​ ​ໃນ​ເວ​ລາ 75 ປີຕໍ່ມາ ​ແມ່ນ ສຳນັກງານ ໃຫຍ່ຂອງສຽງອາເມຣິກາ ຫຼື VOA ຢູ່ນະຄອນວໍຊິຕັນ ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້.

ໃນຕ້ອນທ້າຍຂອງສົງຄາມ VOA ໄດ້ອອກ​ອາກາດ ໃນ 40 ພາສາທີ່ປະກອບດ້ວຍ
ລາຍການ ເພງ ຂ່າວ ແລະ ບົດວິຈານ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ VOA ໄດ້ຂະຫຍາຍມາເປັນ ອົງການບໍລິການດ້ານການກະຈາຍສຽງ ມຸນຕີມີເດຍສາກົນ ໂດຍມີລາຍການ ແລະ ເນື້ອຫາ ໃນ 47 ພາສາ ໃນຫຼາຍລະບົບ
ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ວິທະຍຸ ໂທລະພາບ ແລະ ມືຖື.

ໃນການກະຈາຍສຽງເທື່ອທຳອິດນັ້ນ ຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກ ທ່ານ Hale ໄດ້ກຳນົດ
ມາດຕະຖານ ສຳລັບ ລາຍການຕ່າງໆ ໃນອະນາຄົດ.

ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1976 ເປັນຕົ້ນມາ ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Hale ໄດ້ເປັນເຄື່ອງຖ່ວງ
ນ້ຳໜັກຢູ່​ໃນກົດບັດຂອງ VOA ຊຶ່ງຕາມກົດໝາຍ​ແລ້ວ ກຳນົດໃຫ້ VOA “ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່ເປັນແຫລ່ງຂ່າວ ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແລະ ຜູ້ນຳໃນການ ສະເໜີຂ່າວ.” ຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນ ມັນກ່າວວ່າ ຂ່າວຂອງ VOA ຕ້ອງ​ເປັນ ຂ່າວທີ່
“ຖືກຕ້ອງ ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງ ແລະ ຄົບຖ້ວນສົມບູນ.”

ທ່ານ​ນາງ Amanda Bennett ຜູ້ອຳນວຍການ​ຂອງ​ VOA ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ເປັນ
​ເວລາ 75 ປີ​ແລ້ວ ນັບ​ແຕ່​ໄດ້​ເລີ້ມອອກ​ອາກາດ​ຂ່າວ​ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ ຈາກ
ທົ່ວ​ໂລກ. ​ແລະ​ເວລາ​ນີ້ຂ້າພະ​ເຈົ້າຄິດ​ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ
ສຳຄັນກວ່າ​ ໃນ​ເວລາ​ອື່ນ​ໃດ​ທັງ​ໝົດ.

ທຸກ​ມື້ນີ້ VOA ອອກ​ອາກາດ​ຂ່າວ ​ແລະ​ລາຍການ​ອື່ນໆ ຜ່ານ​ທາງ​ໂທລະພາບ ​ແລະ​
ວິທະຍຸ​ທີ່​ເປັນ​ເຄືອ​ຂ່າຍຫຼາຍກວ່າ 2,500 ​ແຫ່ງ ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ​ໃນ​ຂະນະ ດຽວ​ກັນ
VOA ຍັງ​ສະໜອງ​ລາຍການ​ໃຫ້​ແກ່ໂທລະສັບ​ມື​ຖືແລະ​ໂອ້ລົມ​ກັບ​ພວກ ຜູ້​ຊົມ​ຜູ້​ຟັງ
​ໂດຍ​ທາງ​ສື່​ສັງຄົມ.

ມາ​ຈົນ​ຮອດ​ປີ 2016 ຜູ້​ຊົມຜູ້​ຟັງລາຍການ​ຂອງ VOA ປະຈຳ​ສັບປະດາ ​ໃນ​ທຸກໆ
​ລະບົບ ສະ​ເລ່ຍ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ຫຼາຍກວ່າ 236 ລ້ານ​ຄົນ ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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