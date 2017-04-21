ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ເອເຊຍ

ຫວຽດນາມ ຈະໃຊ້ ເທັກໂນໂລຈີ ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາພະລັງງານ

ໂຮງໄຟຟ້າ Ninh Binh ທີ່ແລ່ນດ້ວຍຖ່ານຫີນ ຢູ່ໃນແຂວງ Ninh Binh ປະເທດຫວຽດນາມ .

ຫວຽດນາມ​ກຳລັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບບັນຫາ​ພະລັງງານທີ່ຮ້າຍແຮງ ​ໂດຍ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ
​ທີ່​ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຮາ​ໂນ່ຍ ພວມພະຍາຍາມຊອກ​ຫາຊ່ອງ​ທາງຢູ່​ວ່າ​ ຈະສະໜອງ​ພະລັງ
ງານ​ທີ່​ຕ້ອງການທັງ​ໝົດ​ແບບ​ໃດ​ ຈຶ່ງ​ຈະ​ບໍ່​ທຳລາຍສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ໃນ​ຂັ້ນຕອນການ​ດຳ​
ເນີນ​ງານນັ້ນ.

​ເຂດເອ​ເຊຍ​ອາຄະ​ເນ ​ໂດຍທົ່ວໄປ​ແລ້ວ ຈະພົບເຫັນວ່າ ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ໃຊ້​ພະລັງ
ງານ​ເພີ່​ມ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ 80 ​ເປີ​ເຊັນໃນ​ສອງ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ຂ້າງ​ໜ້າ​ນີ້ອີງ​ຕາມ​ບໍລິສັດ Trilliant
ທີ່​ເປັນ​ບໍລິສັດ​ຊອບ​ແວ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ຕາ​ຂ່າຍ​ສາຍ​ສົ່ງ​ໄຟຟ້າ. ​ແຕ່​ສຳລັບ​ຫວຽດນາມ​ແລ້ວ ​
ໂຕ​ເລກ​ດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນ​ເກືອບເຖິງ 200 ​ເປີ​ເຊັນ.

ພວກ​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ໄດ້​ສ່ວນ​ເສຍເຊື່ອ​ວ່າ ການ​ປົວ​ແປງ ແມ່ນຕ້ອງໃຊ້​ວິທີປະສົມປະສານ
ທັງ​ດ້ານ​ເທັກ​ໂນໂລ​ຈີ ​ພະລັງງາ​ນ​ທີ່​ໃຊ້​ຄືນໃໝ່​ໄດ້ແລະ​ການ​ໃຊ້ພະລັງງານ ແບບ​ມີ​
ປະສິດທິ​ຜົນຫລາຍ​ຂຶ້ນ. ​ແຕ່​ຄຳ​ຕອບ​ດັ່ງກ່າວ​ບໍ່​ງ່າຍເລີຍຕໍ່​ບັນດາ​ຜູ້ຕັດສິນ​ໃຈ​ໃນ​ຮາ
ໂນ່ຍ.

ສາຍໄຟຟ້າ ທີເຫັນຢູໂຮງງານໄຟຟ້າ Ninh Binh ທີ່ໃຊ້ຖ່ານຫີນ.

ສາຍໄຟຟ້າ ທີເຫັນຢູໂຮງງານໄຟຟ້າ Ninh Binh ທີ່ໃຊ້ຖ່ານຫີນ.

ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຫລາຍ​ຄົນ ​ພາກັນ​ເຫັນ​ວ່າ ຖ່ານ​ຫີນ ​ເປັນ​ເຊື້ອໄຟ ​ທີ່​ມີ​ລາຄາ​ຖືກ​ສຳລັບ​
ເສດຖະກິດ​ໂດຍ​ທີ່ໂຮງ​ໄຟຟ້າຫຼາຍ​ສິບ​ແຫ່ງຈະນຳໃຊ້ບໍລິການ​ໃນ​ປີ 2030 ​ເຖິງ​ແມ່ນ​
ວ່າ ມີມົນ​ລະ​ພິດຈາກ​ທາດຄາບ​ອນທີ່​ປ່ອຍອອກ​ມາກໍ​ຕາມ. ​ແລະ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຫວຽດ
ນາມ​ ພຽງ​ແຕ່​ຂຶ້ນ​ລາຄາ ມັນ​ຈະ​ຈ່າຍ​ແກ່​ບັນດາ​ຜູ້​ລົງທຶນ​ພະ​ລັງ​ງານແສງຕາ​ເວັນ ແຕ່
ຕະຫລາດ​ສຳລັບ​ພະລັງງານທີ່​ສາມາດ​ໃຊ້​ຄືນ​ໃໝ່​ນັ້ນຍັງ​ຢູ່ໃນ​ຂັ້ນ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນເປັນເວລາ
ອີກ​ຫລາ​ຍໆປີ.

ຫວຽດນາມ ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າກັບ​ສະຖານະ​ການ​ ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນນີ້ ຂອງ​ບັນດາປະທດທີ່ກຳ
ລັງ​ພັດທະນາຕ່າງໆ ທີ່ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງເສດຖະກິດມາພ້ອມ​ກັບການ​ເສຍສະຫຼະ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG