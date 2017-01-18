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ພາສາຕ່າງໆ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສັນຍານ ການຢືນຢັດ ທີ່ນຸ້ມ ນວນກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທະເລຈີນໃຕ້

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍາມຊາຍຝັ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ຄົນໜຶ່ງເວົ້າໃສ່ໂທລະສັບວິທະຍຸ ໃນຂະນະທີ່ລາວຕິດຕາມເຮືອຂອງ ຈີນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້. ປະມານ 210 ກມ ຈາກຊາຍຝັ່ງຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍາມຊາຍຝັ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ຄົນໜຶ່ງເວົ້າໃສ່ໂທລະສັບວິທະຍຸ ໃນຂະນະທີ່ລາວຕິດຕາມເຮືອຂອງ ຈີນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້. ປະມານ 210 ກມ ຈາກຊາຍຝັ່ງຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສັນຍານຂອງແນວທາງທີ່ນຸ້ມນວນ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ຈີນ ກ່ຽວກັບຄວາມຂັດແຍ້ງທາງທະເລທີ່ມີຄວາມຂົມຂື່ນ​ ເຊິ່ງການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບ ໂດຍບັນດາຜູ້ນຳທີ່ຮູ້ສຶກ​ບໍ່ສະບາຍ​ໃຈ​ຂອງ ຈີນ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ສາມາດສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ດ້ານນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຮາໂນ່ຍ ອອກຈາກ ວໍຊິງຕັນ ໃນເວລາທີ່ກຳລັງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ການຂັດແຍ່ງທີ່ມີມາຫຼາຍທົດສະວັດເຢັນ ລົງ.

ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ປັກກິ່ງ ແລະ ຮາໂນ່ຍ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງ ທີ່ສະເໜີໃຫ້ ມີການເຈລະຈາກັນ ກ່ຽວກັບການອ້າງກຳມະ ສິດທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນລັດຖະບານຈາກທັງສອງປະ ເທດ. ລາຍງານກ່າວວ່າ ນອກ​ນັ້ນທັງສອງຝ່າຍຍັງຈະຫາທາງແກ້ໄຂໄລຍະສັ້ນ ທີ່ຫຼີກລ່ຽງ ການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີທ່າ​ທີທາງການເມືອງຂອງທັງສອງປະເທດ.

ການຮ່ວມມືກັບ ຈີນ ຈະກຳຈັດຜູ້ຄັດຄ້ານທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕໍ່ການຂະຫຍາຍ ເຂດນ້ຳແດນດິນໃນທະເລຈີນໃຕ້ຂອງ ປັກກິ່ງ. ອີກ 4 ປະເທດໄດ້ອ້າງ​ເອົາກຳມະສິດໃນ ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ເຊິ່ງອຸດົມສົມບູນ​ໄປ​ດ້ວຍປາ ແລະ ອາດຈະມີບໍ່ນ້ຳມັນອີກດ້ວຍ. ຕາມປົກກະ ຕິແລ້ວ ພວກເຂົາ ເຈົ້າຈະມິດງຽບ ກ່ຽວກັບການຝຶກຊ້ອມການທະຫານ ແລະ ບຸກເບີກຖົມ ດິນ​ຢູ່​ຕາມໝູ່ເກາະນ້ອຍໆທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນຂອງ ປັກກິ່ງ.

ທ່ານ Frederick Burke, ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບບໍລິສັດກົດໝາຍລະ ຫວ່າງປະເທດ Baker & McKenzie ທີ່ມີຫ້ອງການ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ໂຮຈິມິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສາຍພົວພັນ ຈີນ-ຫວຽດນາມທີ່ມີຄວາມເປັນມິດຫຼາຍຂຶ້ນ ຍັງຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງ ທາງທະເລ ທີ່ນຳເອົາສິນຄ້າສົ່ງອອກຈາກເອເຊຍ ໄປຫາຕະຫຼາດແຫ່ງຕ່າງໆໃນປະເທດ ຕາເວັນຕົກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກຳ ການ​ຫາ​ປາ​ ເພື່ອ​ການ​ຄ້າ ມີຄວາມປອດໄພຕື່ມ ຂຶ້ນ ສຳລັບປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນຜູ້ທີ່ເພິ່ງພາອາໄສມັນ.


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