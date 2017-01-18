ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສັນຍານ ການຢືນຢັດ ທີ່ນຸ້ມ ນວນກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທະເລຈີນໃຕ້

ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສັນຍານຂອງແນວທາງທີ່ນຸ້ມນວນ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ຈີນ ກ່ຽວກັບຄວາມຂັດແຍ້ງທາງທະເລທີ່ມີຄວາມຂົມຂື່ນ ເຊິ່ງການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບ ໂດຍບັນດາຜູ້ນຳທີ່ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈຂອງ ຈີນ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ສາມາດສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ດ້ານນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຮາໂນ່ຍ ອອກຈາກ ວໍຊິງຕັນ ໃນເວລາທີ່ກຳລັງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ການຂັດແຍ່ງທີ່ມີມາຫຼາຍທົດສະວັດເຢັນ ລົງ.
ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ປັກກິ່ງ ແລະ ຮາໂນ່ຍ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງ ທີ່ສະເໜີໃຫ້ ມີການເຈລະຈາກັນ ກ່ຽວກັບການອ້າງກຳມະ ສິດທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນລັດຖະບານຈາກທັງສອງປະ ເທດ. ລາຍງານກ່າວວ່າ ນອກນັ້ນທັງສອງຝ່າຍຍັງຈະຫາທາງແກ້ໄຂໄລຍະສັ້ນ ທີ່ຫຼີກລ່ຽງ ການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີທ່າທີທາງການເມືອງຂອງທັງສອງປະເທດ.
ການຮ່ວມມືກັບ ຈີນ ຈະກຳຈັດຜູ້ຄັດຄ້ານທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕໍ່ການຂະຫຍາຍ ເຂດນ້ຳແດນດິນໃນທະເລຈີນໃຕ້ຂອງ ປັກກິ່ງ. ອີກ 4 ປະເທດໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດໃນ ທະເລຈີນໃຕ້ເຊິ່ງອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍປາ ແລະ ອາດຈະມີບໍ່ນ້ຳມັນອີກດ້ວຍ. ຕາມປົກກະ ຕິແລ້ວ ພວກເຂົາ ເຈົ້າຈະມິດງຽບ ກ່ຽວກັບການຝຶກຊ້ອມການທະຫານ ແລະ ບຸກເບີກຖົມ ດິນຢູ່ຕາມໝູ່ເກາະນ້ອຍໆທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນຂອງ ປັກກິ່ງ.
ທ່ານ Frederick Burke, ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບບໍລິສັດກົດໝາຍລະ ຫວ່າງປະເທດ Baker & McKenzie ທີ່ມີຫ້ອງການ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ໂຮຈິມິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສາຍພົວພັນ ຈີນ-ຫວຽດນາມທີ່ມີຄວາມເປັນມິດຫຼາຍຂຶ້ນ ຍັງຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງ ທາງທະເລ ທີ່ນຳເອົາສິນຄ້າສົ່ງອອກຈາກເອເຊຍ ໄປຫາຕະຫຼາດແຫ່ງຕ່າງໆໃນປະເທດ ຕາເວັນຕົກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກຳ ການຫາປາ ເພື່ອການຄ້າ ມີຄວາມປອດໄພຕື່ມ ຂຶ້ນ ສຳລັບປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນຜູ້ທີ່ເພິ່ງພາອາໄສມັນ.
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