ວີດີໂອໃໝ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຜູ້ນຳກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ Boko Haram ວ່າຍັງປອດໄພ ບໍ່ໄດ້ຖືກທັບມ້າງ

ຜູ້ນຳກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ Boko Haram ທ້າວ Abubakar Shekau ໄດ້ປາ ກົດໂຕຢູ່ໃນ ວີດີໂອ ປະຕິເສດຕໍ່ລັດຖະບານໄນຈິເຣຍ ທີ່ອ້າງວ່າ ກຸ່ມຫົວ ຮຸນແຮງໄດ້ຖືກໄລ່ອອກ ຈາກ ປ່າ Sambisa ອັນເປັນທີ່ໝັ້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງພວກຕົນນັ້ນ.
ທ້່າວ Shekau ກ່າວທີ່ໄດ້ບັນທຶກໃນວັນຄຣິສມັສ ທີ 25 ເດືອນທັນວາ ຜ່ານມານີ້ ແຕ່ບໍ່ ໄດ້ກ່າວວ່າຢູ່ໃສ. ລາວໄດ້ເວົ້າສອງພາສາ ທັງ ພາສາ Hausa ແລະ Arabic.
ທ້າວ Shekau ໄດ້ກ່າວ ຢ່າງພວກນັກລົບໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ “ພວກເຮົາປອດໄພ. ພວກເຮົາບໍ່ ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປໃສໝົດ. ແລະຍຸດທະວິທີ ແລະຍຸດທະສາດບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເປີດ ເຜີຍທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຮົາໄດ້ ຍົກເວັ້ນເສຍແຕ່ ພະເຈົ້າ Allah ທີ່ທ່ານສັ່ງການເທົ່ານັ້ນ.”
ປະທານາທິບໍດີ Muhammadu Buhari ໄດ້ກ່າວໃນວັນທີ 23 ເດືອນທັນວາ ທີ່ຜ່ານມາ ນີ້ ທະຫານໄນຈີເຣຍ ໄດ້ຢຶດເອົາທີ່ໝັ້ນຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງ Boko Haram ຢູ່ໃນປ່າ Sambisa ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງຂອງທີ່ໝັ້ນອັນແຂງແຮງລ້າສຸດຂອງກຸ່ມ Jihad ຢູ່ໃນປະເທດ.
ທ້າວ Shekau ໄດ້ກ່າວເຖິງຄໍາເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີ Buhari ທີ່ວ່າ “ເຈົ້າບໍ່ສົມຄວນ ເວົ້າຂີ້ຕົວະແກ່ປະຊາຊົນ.”
ລາວໄດ້ຖາມວ່າ “ຖ້າຫາກເຈົ້າໄດ້ທັບມ້າງພວກເຮົາແທ້ຈິງນັ້ນ ເຮັດແນວໃດເຈົ້າເຫັນ ຂ້ອຍຢູ່ຢ່າງນີ້? ມີຈັກເທື່ອທີ່ເຈົ້າໄດ້ຂ້າພວກເຮົາໃນຄວາມຂີ້ຕົວະຂອງເຈົ້າ.”
ທ່ານ Bohari ກ່າວວ່າການຍຶດເອົາຄ້າຍ Zero ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍ “ການທັບ ມ້າງສຸດທ້າຍ ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ Boko Haram ຢູ່ທີ່ີໝັ້ນໃນປ່າ Sambisa” ຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ຫລັງຈາກນຶ່ງເດືອນຂອງການກວດລ້າງຢູ່ໃນປ່າທີ່ມີເນື້ອທີ່ 1,300 ຕາຕະລາງກິໂລແມັດ
ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກ ສຽງເໜືອຂອງເມືອງ Bono ປະເທດໄນຈີເຣຍ.
ຜູ້ນຳພວກກໍ່ການຮ້າຍ Boko Haram ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ວີດີໂອໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມານີ້
ໂດຍໂຕ້ແຍ້ງຕໍ່ການກ່າວອ້າງທີ່ວ່າ ລາວໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການສູ້ລົບໂດຍກຳລັງ ທະຫານໄນຈີເຣຍ.
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