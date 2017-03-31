​ສຫລ ແລະອົງການ OAS ປະນາມສານສູງສຸດ ເວເນຊູເອລາ

ຄໍາຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດເວເນຊູເອລາ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນຕອນແລງວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້
ວ່າຈະເຂົ້າຄຸ້ມຄອງສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຝ່າຍຄ້ານນັ້ນ ເຮັດ
ໃຫ້ເກີດຄວາມໂກດເຄືອງໂດຍບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານຢູ່ໃນຊີກໂລກດຽວກັນ ຊຶ່ງ
ຮວມມີສະຫະລັດ, ເມັກຊິໂກ, ເປຣູ ແລະອາເຈັນຕິນາ ປະນາມມາດຕະການດັ່ງກ່າວ
ວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕ.
ທ່ານ Luis Amalgro, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຂອງອົງການປະເທດໃນທະວີບອາເມຣິກາ
ກ່າວຫາລັດຖະບານສັງຄົມນິຍົມເວເນຊູເອລາ ທີ່ນໍາພາໂດຍທ່ານ Nicolas Maduro
ວ່າພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດ “ລັດຖະປະຫານເພື່ອສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ” ຕໍ່ສະພາຂອງຕົນ.
ທ່ານໄດ້ຮຽກໃຫ້ ສະພາຖາວອນປະຈໍາອົງການດັ່ງກ່າວເປີດປະຊຸມສຸກເສີນ, ໃນເວ
ລາພຽງແຕ່ສອງມື້ ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນກ່ຽວ
ກັບເວເນຊູເອລາທີ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການຂອງຕົນນັ້ນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ປະນາມ
ສານເວເນຊູເອລາວ່າຍາດຊີງເອົາອໍານາດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກ
ຕັ້ງ ແບບປະຊາທິປະໄຕ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຖືວ່າ ການເຮັດແນວນັ້ນ ແມ່ນການຖອຍຫລັງທາງດ້ານປະຊາທິປະໄຕ.”
ເປຣູໄດ້ຮຽກເອົາເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຕົນກັບຄືນປະເທດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້
ເພື່ອເປັນການປະທ້ວງຕໍ່ຄໍາຕັດສິນດັ່ງກ່າວ ແລະປະເທດຕ່າງໆ ຊຶ່ງລວມມີ ເມັກຊິໂກ,
ໂຄລອມເບຍ, ອາເຈັນຕິນາ, ແລະຊີເລ ກໍໄດ້ປະນາມສານສູງສຸດຂອງເວເນຊູເອລາ
ເຊັ່ນກັນ.
ຢູ່ໃນການຕັດສິນຫລາຍໆອັນພ້ອມກັນນັ້ນ ສານດັ່ງກ່າວໄດ້ຕໍາໜິສະພາແຫ່ງຊາດວ່າ
ໃນອັນທີ່ສານເອີ້ນວ່າ “ບໍ່ນັບຖື ແລະເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການຕ່າງໆ ຂອງຕົນ
ຂາດຄວາມສັກສິດ.” ສານຍັງເວົ້າອີກວ່າ ຕາບໃດທີ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຍັງມີຢູ່
“ອົງການດ້ານລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງນີ້ ຈະຮັບປະກັນວ່າ ອໍານາດຂອງລັດຖະສະພາ
ໄດ້ຖືກດໍານເນີນການໂດຍກົງ ໂດຍຫ້ອງການນີ້ ຫລື ອົງການທີ່ຫ້ອງການນີ້ຕັ້ງໄວ້ເພື່ອຮັບປະກັນການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ.”
ທ່ານ Julio Borges ຜູ້ນໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ເອພີວ່າ “ປັດຈຸບັນ
ທ່ານ Maduro ເປັນສະພາແຫ່ງຊາດ”. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ມັນເປັນສິ່ງນຶ່ງທີ່ຈະພະຍາ
ຍາມ ແລະສ້າງລະບົບຜະເດັດການ ແລະສ້າງຫ້ອງການອີກອັນນຶ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວົງຈອນຄົບຖ້ວນສົມບູນຂຶ້ນ.”
ຄໍາຕັດສິນຂອງສານໄດ້ມີຂຶ້ນ ພາຍຫລັງທີ່ມີກອງປະຊຸມນັດພິເສດຂອງອົງການ OAS
ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ຮຽກເອົາບັນດານັກການທູດປະເທດຕ່າງໆ
ມາປະຊຸມຢູ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນວ່າຈະແກ້ໄຂວິກິດການທາງ
ການເມືອງທີ່ແກ່ຍາວມາແຕ່ດົນນານຂອງເວເນຊູເອລາຊຶ່ງ ຕັ້ງຢູ່ໃນທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້ດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ແນວໃດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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