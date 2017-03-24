ສະຖານທູດ ອາເມຣິກາ ຖືກສັ່ງ ໃຫ້ກວດກາ ຄົນຂໍວີຊາເຂົ້າ ສຫລ ເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ສະຖານທູດແລະສະຖານກົງສຸນອາເມຣິກາທັງຫລາຍ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ທົ່ວໂລກ ໃຫ້ລະບຸຊື່ກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການກວດ
ສອບຢ່າງລະອຽດຂຶ້ນເປັນພິເສດ ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄປຂໍວີຊາເຂົ້າມາສະຫະລັດນັ້ນ.
ຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງບອກສະຖານທູດ ຫລືສະຖານກົງສຸນຂອງສະຫະລັດປະຈໍາຢູ່ຕ່າງ
ປະເທດ ໃຫ້ກວດຄືນບັນຊີສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຂອງຜູ້ຂໍວີຊາ ທີ່ສົງໄສວ່າ ມີການພົວ
ພັນກັບ ຫລື ເຄີຍໄດ້ໄປໃນເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫລື IS ນັ້ນ.
ໂທລະເລກທາງການທູດທີ່ສົ່ງອອກໄປໂດຍທ່ານ Rex Tillerson, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງ ໃຫ້ບັນດາສະຖານທູດ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ກຸ່ມປະຕິບັດງານ ດ້ານການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແລະສືບລັບ ເພື່ອເຮັດ “ບັນຊີລາຍການ
ຂອງຫລັກເກນໃຊ້ໃນການກໍານົດກຸ່ມ ຜູ້ທີ່ຂໍວີຊາຢູ່ໃນສະຖານທູດ ຫລືກົງສຸນດັ່ງກ່າວ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບລະອຽດເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ.”
ຜູ້ຂໍວີຊາຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມໄດ້ຮັບວີຊາ ແຕ່ຜັດມີຂໍ້ທີ່ຄົບ
ຖ້ວນຕາມຫລັກເກນດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການກວດສອບລະອຽດເພີ້ມອີກ ແລະອາດ
ຈະຖືກປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ວີຊາ.
ມັນເປັນຫລັກຖານທໍາອິດໃນການ “ກວດສອບຢ່າງເຄັ່ງຄັດສຸດ” ຕໍ່ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າ
ມາໃນສະຫະລັດ ທີ່ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຢູ່ໃນຕອນທີ່
ທ່ານຫາສຽງນັ້ນ.
ບັດນີ້ ອີງຕາມໂທລະເລກ 4 ສະບັບ ທີ່ສົ່ງໄປໃນໄລຍະວັນທີ 10 ຫາ 17 ມີນາ ນັ້ນ ເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ສະຖານທູດ ຕ້ອງໄດ້ທໍາການກວດສອບຜູ້ຂໍວີຊາໃນຈໍານວນທີ່ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ
ໃຫ້ລະອຽດເພື່ອຈະກໍານົດໄດ້ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມປອດໄພ ຕໍ່ສະຫະລັດຫລືບໍ່.
ຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງມີການລາຍງານເປັນເທື່ອທໍາອິດ ໂດຍອົງການຂ່າວ Reuters ໄດ້
ຖືກຕິຕຽນຢ່າງໄວວາ ຈາກກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະອື່ນໆ ທີ່ກ່າວຫາທ່ານ Trump
ວ່າ ທໍາການຈໍາແນກປະຕິບັດຕໍ່ຊາວມຸສລິມ ໂດຍໃຊ້ການຫ້າມເດີນທາງ ສໍາລັບຄົນຈາກ
6 ປະເທດ ທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມເຂົ້າມາສະຫະລັດ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນຂໍ້ຫ້າມ
ນີ້ ກໍາລັງຖືກສັ່ງໃຫ້ໂຈະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ອ່ືນຂ່າວນີ້ເພີ້ມອີກເປັນພາສາອັງກິດ
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