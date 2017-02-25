ສະຫະລັດ ຈະອະນຸມັດ ສັນຍາການກໍ່ສ້າງ ກຳແພງ ຢູ່ຊາຍແດນ ເມັກຊິໂກ

ລັດຖະບານສະຫະລັດ ວາງແຜນທີ່ຈະໃຫ້ການອະນຸມັດໃນຂັ້ນຕົ້ນກ່ຽວກັບສັນຍາ
ຕ່າງໆໃນເດືອນເມສາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອກໍ່ສ້າງກຳແພງຢູ່ເລາະຕາມຊາຍແດນ
ສະຫະລັດຕິດກັບເມັກຊິໂກ ໃນການປະຕິບັດຕາມນຶ່ງໃນການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ສຳຄັນຂອງປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງ.
ອົງການພາສີ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະຮັບເອົາ “ຮ່າງ
ເອກກະສານ” ການອອກແບບກຳແພງ ເລີ້ມແຕ່ອາທິດໜ້າເປັນຕົ້ນໄປ ແລະຈະ
ເລືອກເອົາການອອກແບບທີ່ດີເລີດ ພາຍໃນວັນທີ 20 ມີນາຈະມາເຖິງນີ້. ຫລັງຈາກ
ນັ້ນ ທາງອົງການກໍຈະຊັກຖາມບັນດາຜູ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນໃນຄ່າກໍ່ສ້າງ
ແລະຫລັງຈາກນັ້ນກໍຈະທົບທວນເບິ່ງການປະມູນ ແລະເລີ້ມໃຫ້ການສຳປະມານ ໃນ
ກາງເດືອນເມສາ ຊຶ່ງເປັນກຳນົດເວລາທີ່ວ່ອງໄວ ຢ່າງໜ້າສັນລະເສີນສຳລັບໂຄງ
ການກໍ່ສ້າງຂອງລັດຖະບານ.
ປະທານາທິບໍດີ Trump ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມການເອົາບົດບາດທາງການເມືອງ ຂອງ
ພວກນິຍົມແນວທາງເດີມຫລື CPAC ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ໂຄງການສ້າງກຳແພງ
ໄດ້ດຳເນີນໄປ “ໄວກ່ອນກຳໜົດ.”
ປະທານາທິບໍດີ Trump ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຝູງຊົນທີ່ພາກັນຮ້ອງໂຮສະໜັບສະໜູນທ່ານ ວ່າ
“ພວກເຮົາຈະພາກັນສ້າງກຳແພງ ບໍ່ຕ້ອງມີຄວາມເປັນຫ່ວງ. ພວກເຮົາຈະສ້າງກຳ
ແພງ ພວກເຮົາຈະສ້າງກຳແພງ. ຄວາມຈິງແລ້ວມັນຈະເລີ້ມໃນບໍ່ຊ້ານີ້.”
ອົງການພາສີ ແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນ ທີ່ເປັນໜ່ວຍປະຕິບັດງານນຶ່ງຂອງກະຊວງ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຂັ້ນຕອນການ
ກໍ່ສ້າງທຳອິດນັ້ນຈະເລີ້ມຢູ່ໃສ.
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