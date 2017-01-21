ການໂຈມຕີ ຂອງ ສະຫະລັດ ສັງຫານນັກລົບ ອາລກາອີດາ 100 ກວ່າຄົນ ໃນຊີເຣຍ

ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສັງຫານພວກນັກລົບ ຂອງກຸ່ມອາລກາອີດາຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນທີ່ຄ້າຍຝຶກແຫ່ງນຶ່ງໃນຊີເຣຍ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດທີ່ແຈ້ງໃຫ້ວີໂອເອຊາບ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໃນການປະຕິບັດງານທາງທະ ຫານທີ່ສຳຄັນເພື່ອໂຈມຕີກຸ່ມການຮ້າຍດັ່ງກ່າວພາຍໃຕ້ປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ.
ເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດຍຸດທະສາດ ບີ 52 ໄດ້ຖິ້ມລະເບີດໃສ່ຄ້າຍຝຶກຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍໃນຕອນແລງວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກ່າວວ່າ ຄ້າຍນີ້ຕັ້ງຢູ່ທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງອາເລັບໂປໃນແຂວງ Idlib.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ຄ້າຍດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ Jabhat Fatah al-Sham ຊຶ່ງ ຮູ້ກັນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຊື່ al-Nusra ນັ້ນ ກ່ອນທີ່ກຸ່ມອາລກາອີດາ ຈະເລີ້ມໃຊ້ເປັນ ຄ້າຍຝຶກພື້ນຖານທາງທະຫານຂອງຕົນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວຕື່ມວ່າ “ນີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າເປັນຄ້າຍຝຶກມາໄດ້ສອງປີແລ້ວ.”
ພວກຫົວຮຸນແຮງທັງໝົດແມ່ນຢູ່ໃນອາຄານຫລັງນຶ່ງ ໃນເວລາທີ່ມີການໂຈມຕີບໍ່ມີພວກ ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ ຢູ່ໃນຄ້າຍດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ການໂຈມຕີນີ້ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫລັງຈາກເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດ ບີ 2 ສອງລຳ ໄດ້ສັງ ຫານພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມຫຼາຍກວ່າ 80 ຄົນ ທີ່ ຄ້າຍຂອງພວກເຂົາສອງແຫ່ງ ຕັ້ງຢູ່ທາງກ້ຳຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຂອງເມືອງ Sirte ໃນປະເທດລີເບຍ.
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