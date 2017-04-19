ການຊັກຊ້າ ຂອງກອງກຳລັງ ໂຈມຕີ ສຫລ ສ້າງຄວາມສັບສົນ ຕໍ່ນະໂຍບາຍ ເກົາຫຼີເໜືອ

ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ຂໍ້ຄວາມທີ່ສັບສົນ ຫຼື ຫຼອກລວງ ກ່ຽວກັບ ວ່າ ກຸ່ມກຳປັ່ນຂະ
ໜາດໃຫຍ່ຂອງກອງທັບເຮືອ ສະຫະລັດ ກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄປນ່ານນໍ້ານອກແຫຼມເກົາຫຼີ ນັ້ນໄດ້ບ່ອນທຳລາຍຄວາມເຊື່ອຖືໃນການຂົ່ມຂູ່ໃຊ້ກຳລັງທະຫານຕໍ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ຂອງ ສະຫະລັດ.
ທຳນຽບຂາວ ແລະ ກອງບັນຊາການເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຂອງ ກອງທັບ ສະຫະ
ລັດ ບໍ່ຄ່ອຍຈະມີຄວາມແນ່ນອນປານໃດໃນຕົ້ນເດືອນເມສານີ້ ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້
ກ່າວວ່າ ກຸ່ມກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ USS Carl Vinson ໄດ້ເດີນທາງໄປທະເລຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອທຳການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການທ້າທາຍເກາະຜິດຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ.
ກຳລັງໂຈມຕີຂອງກອງທັບເຮືອ ສະຫະລັດ ແມ່ນຍັງຢູ່ຫ່າງໄກໄປທາງຕອນໃຕ້ຂອງມະ
ຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກຊ້ອມກັບປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ. ກອງບັນຊາການເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ວ່າ ກຸ່ມໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ຕອນນີ້ຈະເຄື່ອນທີ່ໄປພາກຕາເວັນຕົກຂອງມະຫາສະ
ໝຸດປາຊີຟິກ ຕາມຄຳສັ່ງ.
ລາຍງານກ່ອນໜ້ານີ້ ກ່ຽວກັບ ກຸ່ມກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ສະຫະລັດ ກຳລັງເດີນທາງ
ໄປ ເກົາຫຼີ ນັ້ນໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ອາດເປີດການໂຈມຕີທາງທະ
ຫານຝ່າຍດຽວ ເພື່ອປ້ອງກັນ ຫຼືຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການທົດລອງອາວຸດ
ນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນວັນທີ 5 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເປັນວັນເກີດຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ
ປະເທດ ທ່ານ Kim Il Sung, ທີ່ມັກຈະມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງດ້ວຍການທົດລອງອາ
ວຸດ ເພື່ອເປັນການທ້າທາຍ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນທີ 12 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ
ວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງສົ່ງກຸ່ມກຳປັ່ນຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງ ໄປຍັງ
ພາກພື້ນ.”
ເກົາຫຼີເໜືອ ບໍ່ໄດ້ທຳການທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍໃນທ້າຍສັບປະດານັ້ນ ແຕ່ໄດ້ຈັດ
ການເດີນສວນສະໜາມກອງທັບຂະໜາດໃຫຍ່ແທນ ແລະ ໄດ້ພະຍາຍາມທົດລອງຍິງ
ລູກສອນໄຟທີ່ໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວ.
ຄວາມສັບສົນໃນການສື່ສານທີ່ຖືກຮັບຮູ້ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄຳເວົ້າອັນໜັກແໜ້ນທີ່ອອກ
ມາຈາກລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທຣຳ ນັ້ນບໍ່ເປັນຕາເຊື່ອຖື.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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