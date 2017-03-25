ບັນທຶກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ເຜີຍໃຫ້ເຫັນ ການກວດສອບ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໃນການຂໍວີຊາ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ສະຖານທູດແລະສະຖານກົງສຸນອາ
ເມຣິກາທີ່ປະຈໍາຢູ່ທົ່ວໂລກ ໃຫ້ລະບຸຊື່ກຸ່ມຕ່າງໆ ທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການກວດສອບຢ່າງ
ລະອຽດຂຶ້ນເປັນພິເສດ ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄປຂໍວີຊາເຂົ້າມາສະຫະລັດ.
ຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງບອກສະຖານທູດ ຫລືສະຖານກົງສຸນ ຂອງສະຫະລັດປະຈໍາຢູ່
ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ກວດຄືນບັນຊີສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງຜູ້ຂໍວີຊາທີ່ສົງໄສວ່າມີການ
ພົວພັນກັບ ຫລືເຄີຍໄດ້ໄປໃນເຂດທີ່ຄວບຄຸມ ໂດຍກຸ່ມລັດອິສລາມຫລື IS ນັ້ນ.
ໂທລະເລກທາງການທູດ ທີ່ສົ່ງອອກ ໄປໂດຍທ່ານ Rex Tillerson, ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບັນດາສະຖານທູດ ເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບກຸ່ມປະຕິບັດງານດ້ານການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະສືບລັບ ເພື່ອເຮັດ “ບັນຊີ
ລາຍການຂອງຫລັກເກນໃຊ້ໃນການກໍານົດກຸ່ມຜູ້ທີ່ຂໍວີຊາ” ຢູ່ໃນສະຖານທູດທີ່ຈະເພີ້ມການກວດສອບ ກ່ອນການເດີນທາງເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຂໍວີຊາຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມໄດ້ຮັບວີຊາແຕ່
ພວກທີ່ມີຂໍ້ກຳນົດຄົບຖ້ວນຕາມຫລັກເກນດັ່ງກ່າວຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ມີການກວດສອບ
ເພີ້ມອີກ ແລະອາດຈະຖືກປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ວີຊາ.
ມັນເປັນຫລັກຖານທໍາອິດໃນການ “ກວດສອບຢ່າງເຄັ່ງຄັດສຸດ” ຕໍ່ຄົນຕ່າງປະເທດ
ທີ່ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ທີ່ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ
ຢູ່ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານຫາສຽງ.
ໂທລະເລກ 4 ສະບັບ ທີ່ສົ່ງໄປໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 ຫາ 17 ມີນານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດ
ວ່າກຸ່ມໃດ ຈະຖືກຮວມຢູ່ໃນ “ບັນຊີລາຍການ ຂອງຫລັກເກນໃຊ້ໃນການກໍານົດກຸ່ມ
ຜູ້ທີ່ຂໍວີຊາ” ທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບເພີ້ມເຕີມ.
ແຕ່ໃນການແນມເບິ່ງຂັ້ນທຳອິດ ຕໍ່ອັນທີ່ “ການກວດສອບຢ່າງເຄັ່ງຄັດ” ອາດຈະມີ
ໜ້າທີ່ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານທ່ານ Trump ນັ້ນ ນຶ່ງໃນເອກກະສານບັນທຶກຂອງທ່ານ
Tillerson ແມ່ນເພີ້ມຂັ້ນຕອນໃນການສຳພາດ ກ່ຽວກັບບ່ອນເຮັດວຽກຢູ່ໃນໃບຄຳ
ຮ້ອງຂອງຜູ້ຂໍວີຊາ ນາຍຈ້າງ ທີ່ຢູ່່ຕ່າງໆ ແລະປະຫວັດການເດີນທາງ ຄືນຫລັງ 15
ປີ ພ້ອມທັງອີແມລທັງໝົດແລະຕາໜ່າງສື່ສັງຄົມທີ່ໄດ້ໃຊ້ມາເປັນເວລາຫ້າປີ.
ຄຳຖາມຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກຖອນຄືນຢູ່ໃນເອກກະສານບັນທຶກ ທີ່ຕິດຕາມມາ ເພື່ອ
ລໍຖ້າການອະນຸມັດຈາກອົງການລັດຖະບານກາງອື່ນໆ.
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