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ສຫລ ສົ່ງກຳປັ່ນລົບ ໄປລາດຕະເວນ ຢູ່ນອກ ຝັ່ງເຢເມນ

ກຳປັ່ນລົບ Cole ຂອງສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ຖືກແກ່ ຈາກເມືອງທ່າ ເອເດັນ ປະເທດເຢເມນ ເມື່ອວັນທີ 29 ຕຸລາ ປີ 2000.

ກຳປັ່ນລົບ Cole ຂອງສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ຖືກແກ່ ຈາກເມືອງທ່າ ເອເດັນ ປະເທດເຢເມນ ເມື່ອວັນທີ 29 ຕຸລາ ປີ 2000.

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ກຳ​ປັ່ນ​ລົບລຳ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ພວມ​ລາດຕະ​ເວນ​ຢູ່​ນອກ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ຂອງ​ເຢ​ເມນ ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ຄຸ້ມຄອງ​ເຂດ​ນ່ານນ້ຳ​ສາກົນຈາກ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ບ້ານ​ຮູ​ຕີທີ່​ເປັນ​ພັນທະ​ມິດ​ກັບອີຣ່ານ ອີງ​ຕາມ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ ​ຂອງ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ ໃນວັນສຸກ​ວານ​ນີ້.

ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ ໂດຍ​ບໍ່​ຂໍ​ບອກ​ຊື່ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ USS Cole ​ໄດ້ ​ໄປ​ເຖິງ​ເຂດ ນ່ານນ້ຳ ​ໃນ​ບໍລິ​ເວນ​ໃກ້​ຄຽງ​ ກັບ​ຊ່ອງ​ແຄບ Bab al-Mandab ຊຶ່ງ​ຕັ້ງຢູ່​ນອກ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ ທາງ​ກ້ຳ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອ​ງ​ເຢ​ເມນ ​ເພື່ອ​ທຳ​ການ “ປະຕິບັດ​ງານ ​ສະ​ແດງ​ການ​ມີ ໜ້າ” ຊຶ່ງ​ຈະ​ຮວມ ທັງເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ກັນ ຊ່ອຍ​ປົກ​ປ້ອງ​ເຮືອ​ຕ່າງໆ ​ໃຫ້​ແລ່ນ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບດັ່ງກ່າວຢ່າງປອດໄພ.

ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ USS Cole ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດໃນ​ການ​ຕໍ່ຕ້ານ ​ທາງ​ພາກພື້ນດິນ ​ເທິງ​ທະ​ເລ ​ແລະ​ເທິງ​ອາກາດ ຊຶ່ງ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ກຳ​ປັ່ນ​ລຳ​ນີ້ ສາມາດ​ຕອບໂຕ້ ​ຕໍ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ສັດຕູໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດທີ່​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າກຳ​ປັ່ນ​ລຳ​ນີ້ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຍິງ​ໂຈມ​ຕີ​ປະເທດ​ເຢ​ເມນ​ເທື່ອນັບ​ແຕ່​ໄດ້​ເດີນທາງ​ໄປ​ເຖິງ​ເຂດ​ນ່ານນ້ຳ​ດັ່ງກ່າວ.

ກອງທັບ​ສະຫະລັດ​ມີ​ແຜນການ​ທີ່​ພວມ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ ​ໃນ​ການ​ຍົກຍ້າຍ​ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ​ຂະໜາດ​ເບົາ​ອີກ​ລຳ​ນຶ່ງ​ ໄປ​ຍັງ​ບໍລິ​ເວນ​ຊ່ອງ​ແຄບ Bab al-Mandab ​ໃນໄວໆນີ້ຢູ່​ແລ້​ວ ​ແຕ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ເລັ່ງລັດ​ກຳນົດ​ເວລາ​ດັ່ງກ່າວ​ໃຫ້​ໄວ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ ຍ້ອນການ​ໂຈມ​ຕີ​ສະຫຼະຊີບ​ຂອງ​ພວກ​ກະບົດ​ຮູ​ຕີ ຕໍ່​ກຳ​ປັ່ນ​ຂອງ ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາຣາ​ເບຍ​ຢູ່ໃນ​ທະ​ເລ​ແດງ ​ໃນ​ມື້ວັນ​ຈັນ​ແລ້ວ ທີ່ ໄດ້ສັງຫານ​ລູກ​ເຮືອ 2 ຄົນ.

ສ່ວນ​ກຳລັງ​ຍົກ​ພົນ​ຂຶ້ນບົກ USS Comstock ​ແລະ USS Makin Island ​ແມ່ນ​ພວມ​ແລ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ບໍລິ​ເວນ​ອ່າວ​ເອ​ເດັນ ທີ່​ຕັ້ງຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ.

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