ສຫລ ສົ່ງກຳປັ່ນລົບ ໄປລາດຕະເວນ ຢູ່ນອກ ຝັ່ງເຢເມນ

ກຳປັ່ນລົບລຳນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ພວມລາດຕະເວນຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງຂອງເຢເມນ ເພື່ອປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເຂດນ່ານນ້ຳສາກົນຈາກກຳລັງທະຫານບ້ານຮູຕີທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບອີຣ່ານ ອີງຕາມການເປີດເຜີຍ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ວີໂອເອ ໃນວັນສຸກວານນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໂດຍບໍ່ຂໍບອກຊື່ວ່າ ກຳປັ່ນລົບ USS Cole ໄດ້ ໄປເຖິງເຂດ ນ່ານນ້ຳ ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ ກັບຊ່ອງແຄບ Bab al-Mandab ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງທະເລ ທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງເຢເມນ ເພື່ອທຳການ “ປະຕິບັດງານ ສະແດງການມີ ໜ້າ” ຊຶ່ງຈະຮວມ ທັງເຮັດໜ້າທີ່ ໃນການຄຸ້ມກັນ ຊ່ອຍປົກປ້ອງເຮືອຕ່າງໆ ໃຫ້ແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບດັ່ງກ່າວຢ່າງປອດໄພ.
ກຳປັ່ນລົບ USS Cole ແມ່ນມີຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ຕ້ານ ທາງພາກພື້ນດິນ ເທິງທະເລ ແລະເທິງອາກາດ ຊຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ກຳປັ່ນລຳນີ້ ສາມາດຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງຝ່າຍສັດຕູໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດທີ່ກ່າວຕື່ມວ່າກຳປັ່ນລຳນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຍິງໂຈມຕີປະເທດເຢເມນເທື່ອນັບແຕ່ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງເຂດນ່ານນ້ຳດັ່ງກ່າວ.
ກອງທັບສະຫະລັດມີແຜນການທີ່ພວມຈະດຳເນີນ ໃນການຍົກຍ້າຍກຳປັ່ນລົບຂະໜາດເບົາອີກລຳນຶ່ງ ໄປຍັງບໍລິເວນຊ່ອງແຄບ Bab al-Mandab ໃນໄວໆນີ້ຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ໄດ້ມີການເລັ່ງລັດກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຍ້ອນການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບຂອງພວກກະບົດຮູຕີ ຕໍ່ກຳປັ່ນຂອງ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍຢູ່ໃນທະເລແດງ ໃນມື້ວັນຈັນແລ້ວ ທີ່ ໄດ້ສັງຫານລູກເຮືອ 2 ຄົນ.
ສ່ວນກຳລັງຍົກພົນຂຶ້ນບົກ USS Comstock ແລະ USS Makin Island ແມ່ນພວມແລ່ນຢູ່ໃນບໍລິເວນອ່າວເອເດັນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
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