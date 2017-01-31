ສະພາສູງສະຫະລັດ ກົດດັນກ່ອນໜ້າການລົງຄະແນນສຽງໃນດ້ານລະບຽບການເພື່ອ ອຳນວຍໃຫ້ ຜູ້ທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ເລືອກໃຫ້ເປັນລັດ ຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ໃນທ້າຍສັບປະດານີ້.
ໃນການລົງຄະແນນສຽງ 56 ຕໍ່ 43 ທ່ານ Rex Tillerson ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກສະພາສູງ ທີ່ພັກ Republican ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ ໃນການ
ລົງຄະແນນ ທີ່ກຳນົດໃຫ້ມີການຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງ ໜ້ານີ້.
ພັກ Democrats ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວບໍ່ເຫັນດ້ວຍ ກັບການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Tillerson ອະດີດ
ຫົວໜ້າບໍລິຫານບໍລິສັດນ້ຳມັນ Exxon Mobil ແຕ່ວ່າ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຂັດຂວາງຕໍ່ ການແຕ່ງຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ນອກຈາກວ່າ ສະມາຊິກພັກ Republican ເຂົ້າຮ່ວມນຳແຕ່ປາ ກົດວ່າ
ບໍ່ໜ້າຈະເປັນຈັ່ງຊັ້ນ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍຂອງພັກ Democrats ທ່ານ Chuck Schumer ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ເລື່ອນເວລາ ໃນການລົງຄະແນນສຽງ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ຈົນກວ່າວ່າ ທ່ານ Tillerson ໄດ້ຕອບທຸກຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບດຳລັດທີ່ທ່ານ Trump ໄດ້ອອກໄປນັ້ນ ຊຶ່ງໄດ້
ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກອົບພະຍົບແລະຜູ້ຄົນຈາກ 7 ປະເທດທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ນັບຖືສາສະໜາ
ອິສລາມ ເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ ເປັນການຊົ່ວຄາວ.
ສະມາຊິກສະພາສູງທີ່ສຳຄັນ ຂອງງພັກ Republican 2 ທ່ານ ຄື ທ່ານ John McCain ແລະ ທ່ານ Linsey Graham ໄດ້ຕຳນິຕິຕຽນທ່ານ Trump ທີ່ ບໍ່ໄດ້ປຶກສາກັບພະແນກ
ການທີ່ສຳຄັນໆຂອງລັດຖະບານເສຍກ່ອນ ກ່ອນທີ່ຈະອອກດຳລັດໃນການເກືອດຫ້າມດັ່ງກ່າວ. ພວກທ່ານຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມ ຕ້ອງການຂອງທ່ານ Trump ທີ່ຢາກຈະໃຫ້ມີສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບຣັດເຊຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ສະມາຊິກສະ ພາສູງທັງສອງ ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຮ່ອງຮອຍທີ່ວ່າ ພວກທ່ານຈະຄັດຄ້ານຕໍ່ການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Tillerson ຫຼືບໍ່.
ທ່ານ Tillerson ໄວ 64 ປີ ຫາກໍລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຈາກບໍລິສັດນ້ຳມັນ Exxon Mobil. ການຄ້າຂາຍນ້ຳມັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງທ່ານ Tillerson ກັບຣັດເຊຍ
ໄດ້ພາໃຫ້ມີຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສະນິດສະໜົມກັບປະທານາທິບໍດີVladimir Putin
ຜູ້ຊຶ່ງໃນປີ 2013 ໄດ້ມອບຫຼຽນກາຄຳຊອບ ເພື່ອມິດຕະພາບຂອງຣັດເຊຍ ໃຫ້ທ່ານ Tillerson ຊຶ່ງເປັນຫຼຽນກຽດຕິຍົດ ສຳລັບຊາວຕ່າງຊາດເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານ Tillerson ໄດ້ບອກກັບຄະນະກຳມະການສາຍພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ຂອງສະພາສູງ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍ ແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະ “ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຣັດເຊຍໃນຂະນະນີ້ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ການເຄົາລົບຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງອາເມຣິ ກັນ.”