ສະພາສູງ ສຫລ ຮັບຮອງເອົາ ຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ເປັນຫົວໜ້າ ອົງການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ສະພາສູງສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບຸກຄົນທີ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ ເປັນຫົວໜ້າອົງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຫຼື EPA ໂດຍເອົາຊະນະການຄັດຄ້ານຂອງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ຜູ້ກ່ຽວອາດຈະຍົກເລີກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບລະບຽບການຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ Scott Pruitt ຖືກຮັບຮອງເອົາ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນຕາມເສັ້ນສາຍຂອງພັກ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 52 ຕໍ່ 46. ມີພຽງແຕ່ສະມາຊິກສະພາສູງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນພຽງຄົນດຽວ ຄືທ່ານນາງ Susan Collins ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ 2 ຄົນ ຈາກລັດທີ່ຜະລິດພະລັງງານ ຄືທ່ານ Joe Manchin ຈາກລັດ West Virginia ແລະ ທ່ານນາງ Heidi Heitkamp ຈາກລັດ North Dakota ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເຫັນພ້ອມນຳ.
ການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນສຸກວານນີ້ ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຈັດການຖະແຫຼງຕະຫລອດຄືນ ທີ່ສະພາສູງ ຕໍ່ຕ້ານການຮັບຮອງເອົາ ທ່ານ Pruitt.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ Pruitt ເຄີຍກຳຕຳແໜ່ງ ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳຂອງລັດ Oklahoma ແລະທ່ານໄດ້ຍື່ນຫລືບໍ່ກໍເຂົ້າຮ່ວມການຟ້ອງຮ້ອງອົງການ EPA ສິບກວ່າເທື່ອ. ທ່ານໄດ້ທ້າທາຍສິດອຳນາດຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ຈັດລະລຽບກ່ຽວກັບການປ່ອຍແກັສຄາບອນ ຈາກໂຮງໄຟຟ້າຕ່າງໆ ຕະຫລອດທັງມົນລະພິດອື່ນໆອີກດ້ວຍ.
ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ເລີ້ມການປຸກລະດົມ ທາງສື່ມວນຊົນ ເພື່ອຂັດຂວາງການຮັບຮອງເອົາທ່ານ Pruitt ໂດຍກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ທ່ານ Pruitt ຈະສ້າງຄວາມກ້າຫານໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ. ທ່ານ Pruitt ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະປະຕິຮູບ ແລະປັບປຸງອົງການ EPA ໃຫ້ທັນສະໄໝ.
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