ສະພາສູງ ຮັບຮ້ອງເອົາ ຜູ້ພິພາກສາ ສານສູງສຸດ ທີ່ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ເລືອກ

ສະພາສູງສະຫະລັດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 54 ຕໍ່ 45 ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຮັບຮອງເອົາຜູ້ທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງເປັນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດຄືທ່ານ
Neil Gorsuch ໃນການລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ຕັດສິນຊີ້ຂາດ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນ
ເປັນໄປຕາມພັກຂອງໃຜລາວ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence ກໍໄດ້ໄປຮ່ວມເພື່ອເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະ
ພາສູງ ໃນການລົງຄະແນສຽງ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງດັ່ງກ່າວ.ການລົງຄະແນນ
ສຽງຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫລັງຈາກພັກຣີພັບບລິກັນໄດ້ໃຊ້
ສຽງສ່ວນຫລາຍຂອງຕົນນຳໃຊ້ “ທາງເລືອກນິວເຄລຍ” ປ່ຽນແປງກົດລະບຽບສະພາ
ສູງເພື່ອເອົາຊະນະການຂັດຂວາງໃນດ້ານລະບຽບການຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນ
ການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ ທີ່ຮູ້ກັນໃນພາສາອັງກິດວ່າ filibuster.
ໃນຂະນະທີ່ມີການສະແດງຄວາມເສຍໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງ
ກົດລະບຽບນັ້ນ ພັກຣີພັບບລິກັນ ກ່າວວ່່າ ຕົນບໍ່ມີທາງເລືອກ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ທ່ານ Micth McConnel ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນຈາກ ລັດ Kenturkey ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຟື້ນຟູຫຼັກການແລະປະເພ
ນີຂອງສະພາສູງ ແລະຜ່ານຜ່າການຂັດຂວາງເພື່ອຖ່ວງເວລາແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ
ໂດຍລຳພັງພຽງພັກດຽວ.”
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ສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລິກັນຈາກລັດ Texas ທ່ານ John Cornyn ໃຫ້ຂໍ້ສັງ
ເກດວ່າ ການຂັດຂວາງເພື່ອຖ່ວງເວລາຕໍ່ການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ
ແມ່ນເກືອບບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ ກ່ອນຈະມີການເລືອກເອົາຂອງປະທານາທິບໍດີ
Trump ໂດຍກ່າວວ່າ “ຄວາມຈິງແລ້ວພວກເຮົາໄດ້ຟື້ນ ຟູສະພາບການທີ່ມີຢູ່ກ່ອນ
ໜ້ານີ້.”
ພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ມີຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງ ກ່ຽວກັບເຫດການໃນມື້ວານນີ້.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍທ່ານ Chuck Schumer ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຈາກ ລັດ
New York ກ່າວວ່າ “ເວລາໃດທີ່ປະຫວັດສາດຊັ່ງຊາວ່າ ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບການຕໍ່ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບນັ້ນ ຈະຕົກເປັນຂອງພັກ ຣີພັບບລິກັນ
ແລະການຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ Mitch McConnell. ບໍ່ໃຜບັງ ຄັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະຕິ
ບັດ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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