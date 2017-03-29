ລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ເດີນທາງ ໄປຢ້ຽມຢາມ ເທີກີ

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ທ່ານ Rex Tillerson ພວມເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດເທີກີ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດທີ່ ສຳຄັນໃນອົງການເນໂຕ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຖານະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະ
ລັດ.
ການປະຕິບັດການຊຶ່ງຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້ ເພື່ອຂັບໄລ່ພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ອອກຈາກເມືອງ ຣັກກາ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປະກາດວ່າ ເປັນເມືອງຫຼວງຂອງຕົນ ໃນຊີເຣຍ
ນັ້ນແມ່ນຄາດກັນວ່າ ຈະເປັນເລື່ອງສຳຄັນສຸດໃນການພົບປະລະຫວ່າງ ການຢ້ຽມຢາມ
Ankara ຂອງທ່ານ Tillerson ໃນຄັ້ງນີ້ ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ. ທ່ານ
Tillerson ມີກຳນົດຈະພົບປະກັບ ບັນດາຜູ້ນຳທາງການເມືອງຂອງ ເທີກີ ທີ່ຮວມມີ
ປະທານາທິບໍດີ Recep Tayyip Erdogan ນຳດ້ວຍ.
ການທີ່ວໍຊິຕັນ ສະໜັບສະໜູນ ກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຊີເຣຍຂອງຊາວເຄີດ ຫຼື PYD
ແລະ ກຸ່ມທະຫານບ້ານ YPG ເພື່ອເຮັດສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ແລະຍັງຄົງເປັນບັນຫາທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບ Ankara ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວຫາພວກຊາວ
ເຄີດວ່າ ມີຄວາມສຳພັນກັບພັກກຳມະກອນຊາວເຄີດຫຼື PKK ທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ ກັບລັດຖະ
ບານ ເທີກີ.
ທ່ານ Sinan Ulgen ນັກຊ່ຽວຊານທີ່ສະຖາບັນ Carnegie ໃນທະວີບຢູໂຣບ ກ່າວວ່າ “ເປັນທີ່ແນ່ນອນ ຈະມີຫົວຂໍ້ ທີ່ສຳຄັນຫຼາຍເລື່ອງ ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍເລື່ອງ ຊີເຣຍ.” ທ່ານ
Ulgen ກ່າວອີກວ່າ ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ສຳຄັນສຳລັບ Ankara ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງ ຂອງ
ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ຫຼັງຈາກ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນ
ໃໝ່ແລ້ວ ເທີກີ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຊ້ອິດທິພົນ ຊັກຈູງ ພວກກຳນົດນະໂຍບາຍຊຸດ
ໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອທີ່ຈະຕັດຂາດຄວາມສຳພັນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບກຸ່ມຕໍ່
ຕ້ານລັດຖະບານ ຊາວເຄີດໃນຊີເຣຍ PYD ເຊິ່ງ Ankara ເຫັນວ່າ ເປັນອົງການກໍ່
ການຮ້າຍ ທີ່ກຳລັງໂຈມຕີຜົນປະໂຫຍດຫຼັກຂອງຕົນຢູ່. ສະນັ້ນມັນເປັນສິ່ງທີ່ຫຍຸ້ງ
ຍາກແທ້ໆເລີຍ.”
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຢ່າງເປັນທາງການ
ເທື່ອວ່າ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ພວກຊາວເຄີດໃນ ຊີເຣຍ ຫລືບໍ່ ທີ່ປະກອບ
ເປັນກຸ່ມສຳຄັນສຸດຂອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ຊຶ່ງເວລານີ້ ກຳລັງສູ້ລົບກັບກຸ່ມ
ລັດອິສລາມ ແລະ ພວມບຸກເຂົ້າໄປໃນເມືອງ Raqqa. ແຕ່ຢູ່ທີ່ພາກພື້ນດິນການສະໜັບ
ສະໜູນຂອງ ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ແຈ້ງ ເຖິງແມ່ນວ່າ Ankara ຈະ
ບໍ່ພໍໃຈກໍຕາມ.
ບັນດານັກວິເຄາະສະເໜີແນະວ່າ Ankara ຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອໃຫ້ທ່ານ
Tillerson ຮັບປະກັນວ່າ ກຳລັງຊາວເຄີດ ຈະຖອນໂຕອອກໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ຖ້າພວກ
ເຂົາເຈົ້າຫາກມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຂົ້າຍຶດເອົາເມືອງ Raqqa. ທ່ານ Tillerson ອາດ
ສາມາດຊ່ອຍແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງ Ankara ໄດ້ຖ້າດັ່ງທີ່ໄດ້ຄາດກັນໄວ້ວ່າ ມັນເປັນ
ຄຳຖາມຂອງການສ້າງຕັ້ງເຂດປອດໄພໃນ ຊີເຣຍ ສຳລັບການກັບຄືນປະເທດຂອງຊາວ
ຊີເຣຍ ອັນເປັນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ສຳຄັນຂອງ Ankara ນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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