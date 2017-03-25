ລມຕ ຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ຈະພົບປະ ກັບ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຈາກອົງການ ເນໂຕ້

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Rex Tillerson ຈະພົບ
ປະກັບບັນດາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມພັນທະມິດເນໂຕ້ ໃນອາທິດໜ້າ ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກຕ້ອງ
ຕິກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈ ໃນຂັ້ນຕົ້ນຂອງທ່ານ ທີ່ຈະບໍ່ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນ
ຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອົງການເນໂຕ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່າວວ່າ ທ່ານ Tillerson ຈະພົບປະກັບບັນດາ
ປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້ ໃນວັນທີ 31 ມີນາທີ່ນະຄອນ Brussels. ຕົ້ນ
ຕໍນັ້ນ ບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດຂອງອົງການເນໂຕ້ ມີກຳນົດທີ່ຈະປະ
ຊຸມກັນຢູ່ນະຄອນ Brussels ໃນວັນທີ 5 ຫາ 6 ເມສາ ແຕ່ໃນເວລານີ້ ຍັງບໍ່ທັນເປັນ
ທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ການພົບປະໃໝ່ນີ້ ຈະເປັນການພົບປະແທນເດືອນເມສາຫຼືບໍ່.
ຍັງບໍ່ທັນມີການໃຫ້ຄວາມເຫັນຢ່າງເປັນທາງການໃດໆຈາກອົງການເນໂຕ້ເທື່ອ.
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ຫ້ອງການຂອງທ່ານ Tillerson ແຈ້ງວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດໄປຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມຂອງສະມາຊິກອົງການເນໂຕ້ 28 ປະເທດໃນເດືອນເມສາໄດ້ຊຶ່ງພາໃຫ້
ເກີດມີຄວາມຢ້ານກົວກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ມີຕໍ່ອົງ
ການເນໂຕ້.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ເນໂຕ້ເປັນອົງການທີ່ “ລ້າ
ສະໄໝ” ເຖິງແມ່ນວ່າ ຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence ໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຢ່າງແຂງຂັນ ຕໍ່ກຸ່ມພັນທະມິດເນໂຕ້ ໃນລະຫວ່າງກອງປະ
ຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ນະຄອນ Brussels ໃນເດືອນແລ້ວແລະທ່ານ Tillerson ກໍໄດ້
ສະແດງການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ອົງການເນໂຕ້ແລະກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບລັດ
ຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ James Mattis.
ຫລັງຈາກການພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງ Angela Mer-
kel ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ເຢຍຣະມັນ ຍັງຕິດໜີ້
ອົງການເນໂຕ້ແລະສະຫະລັດເປັນເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ຊຶ່ງເປັນການສະແດງຄວາມເຫັນ
ຊ້ຳອີກ ກ່ຽວກັບວ່າ ພັນທະມິດບໍ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນສະໜັບສະໜຸນແບບຍຸຕິທຳນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ທ່ານ Tillerson ຈະເດີນ
ທາງໄປນະຄອນ Brussels ຫລັງຈາກການຢ້ຽມຢາມ ນະຄອນອັງກາຣາ ປະເທດ
ເທີກີ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບໝາຍກຳນົດການເດີນທາງ
ຂອງທ່ານ ຈະນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນໄວໆນີ້.
ນອກນັ້ນຍັງເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າທ່ານ Tillerson ຈະໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມລະຫວ່າງ
ທ່ານທຣຳ ໃນວັນທີ 6 ຫາ 7 ເມສາ ກັບປະທານປະເທດຈີນທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ທີ່ບ້ານ
ພັກຕາກອາກາດ Mar-a-Lago ໃນລັດຟລໍຣິດາຂອງທ່ານທຣຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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