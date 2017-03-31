ທ່ານ Tillerson ຈະຫາລື ເລື່ອງການຮຸກຮານ ຂອງຣັດເຊຍ ກັບອົງການເນໂຕ້

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຫາລື
ກ່ຽວກັບ “ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ” ເວລາທ່ານພົບປະກັບບັນດາພັນ
ທະມິດອົງການ NATO ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ເວລາເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນ Brussels ນັກການທູດສຸງສຸດຂອງສະຫະລັດ
ກ່າວວ່າ ທ່ານມອງເຫັນຂົງເຂດສຳຄັນສາມຂົງເຂດທີ່ຈະຫາລືກັນ ຄື ຊັບພະຍາ
ກອນ ສຳລັບການປະຕິບັດງານ ຂອງອົງການ NATO ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານພວກກໍ່ການ
ຮ້າຍຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ຮວມທັງກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະການວາງກຳລັງ ຂອງອົງ
ການ NATO ໃນຢູໂຣບ “ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກ ເພື່ອ
ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ໃນຢູເຄຣນ ແລະແຫ່ງອື່ນໆ.”
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນ ທີ່ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບມົສກູ ແມ່ນເປັນຄຳເວົ້າ ທີ່
ແຮງສຸດ ຂອງລັດຖະບານທ່ານ Trump ນັບແຕ່ເຂົ້າມາກໍາອຳນາດໃນເດືອນມັງ
ກອນ.
ການຢ້ຽມຢາມນະຄອນ Brussels ຂອງທ່ານ Tillerson ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກໄດ້
ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທີ່ນະຄອນ Ankara.
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ທ່ານໄດ້ສັນລະເສີນເທີກີວ່າ ເປັນພັນທະມິດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ ຫລັງຈາກໄດ້ພົບ
ປະກັບປະທານາທິບໍດີເທີກີ Recep Tayyip Erdogan ແລະບັນດາຜູ້ນຳຄົນອື່ນໆ
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານ Tillerson ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເທິກີ ໃນການສູ້ລົບຕ້ານກຸ່ມລັດ
ອິສລາມ.
ແຕ່ວ່າ ພັນທະມິດທັງສອງຂອງອົງການ NATO ຍັງບໍ່ລົງຮອຍກັນກ່ຽວກັບການທີ່
ວໍຊິງຕັນ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ກຸ່ມຊາວເຄີດໃນຊີເຣຍ PYD ແລະພວກທະ
ຫານບ້ານ YPG ໃນການສູ້ລົບ ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ. Ankara ໄດ້ກ່າວ
ຫາ ກຸ່ມ PYD ວ່າ ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ພົວພັນກັບກຸ່ມ PKK ທີ່ສູ້ລົບກັບລັດ
ຖະບານເທີກີນັ້ນ.
ທ່ານ Tillerson ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເທີກີ ໃນການສູລົບຕ້ານກຸ່ມລັດ
ອິສລາມ. ແຕ່ວ່າ ພັນທະມິດທັງສອງຂອງອົງການ NATO ຍັງບໍ່ລົງຮອຍກັນກ່ຽວກັບ
ການທີ່ ວໍຊິງຕັນ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ກຸ່ມຊາວເຄີດໃນຊີເຣຍ PYD ແລະພວກ
ທະຫານບ້ານ YPG ໃນການສູ້ລົບກັບພວກຫົວຮຸນຮແຮງລັດອິສລາມ. Ankara ໄດ້
ກ່າວຫາກຸ່ມ PYD ວ່າເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ພົວພັນກັບກຸ່ມ PKK ທີ່ສູ້ລົບກັບ
ລັດຖະບານເທີກີນັ້ນ.
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຮ່ວມກັນນັ້ນ ລັດຖະມົນຕີີຕ່າງປະເທດເທີກີ ທ່ານ
Mevlut Cavusoglu ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງການຄັດຄ້ານລັດຖະບານທ່ານ Trump ໂດຍ
ກົງ.
ທ່ານ Tillerson ຮັບຮູ້ວ່າບໍ່ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງດັ່ງ
ກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຫາລືກັນຕື່ມອີກ "ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາ
ຫລາຍໆທາງອອກ ແລະທາງເລືອກຕ່າງໆ" ແຕ່ກໍໄດ້ກ່າງຢໍ້າວ່າ ວໍຊິງຕັນ ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນແກ່ Ankara ໃນການຕໍ່ສູຄ້ກັຍ PKK.
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