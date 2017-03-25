ສະຫະລັດ ລົງໂທດ ບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ເຮັດວຽກ ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະອີຣ່ານ

ສະຫະລັດໄດ້ປະກາດການລົງໂທດ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຕໍ່ 30 ສ່ວນບຸກຄົນຫລື ບໍລິສັດ
ຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ອີຣ່ານຫລືເກົາຫລີເໜືອ ຕໍ່ໂຄງການລູກສອນໄຟ
ຂີປະນາວຸດ ຂອງປະເທດທັງສອງ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນສຸກວານນີ້ ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະ
ລັດ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ລົງໂທດ 11 ບໍລິສັດຫລືສ່ວນບຸກຄົນໃນຈີນ ເກົາ ຫລີເໜືອ ຫລື
ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ທີ່ໄດ້ໂອນເທັກໂນໂລຈີໃຫ້ແກ່ອີຣ່ານ ທີ່ອາດຈະນຳໄປ
ພັດທະນາ ໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງປະເທດດັ່ງ ກ່າວ.
ເປັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ມີອີກ 19 ບໍລິສັດຫລືສ່ວນບຸກຄົນ ໄດ້ໂອນໄປໃຫ້ ຫລືໄດ້ຮັບສິນຄ້າ
ທີ່ຜິດກົດໝາຍພາຍໃຕ້ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດເທື່ອກ່ອນຈາກ ອີຣ່ານ ເກົາຫລີ
ເໜືອ ຫລືບໍ່ກໍຊີເຣຍ.
ຖະແຫລງການກ່າວຕື່ມວ່າ “ການຕັດສິນໃຈເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະຫະລັດ
ຍັງສືບຕໍ່ການລົງໂທດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ພາຍໃຕ້ອຳນາດທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ອັນເປັນການ
ເຕືອນ ຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດ ແລະສ່ວນບຸກຄົນທີ່ພົວພັນກັບກິດຈະການໃນການແຜ່ຜາຍ
ລູກສອນໄຟ ກັບອີຣ່ານ ເກົາຫລີເໜືອ ແລະຊີເຣຍ.”
ພາຍໃຕ້ການລົງໂທດສະບັບໃໝ່ 30 ສ່ວນບຸກຄົນ ຫລືບັນດາບໍລິສັດເຫລົ່ານີ້ຈະຖືກ
ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດສັນຍາຈ້າງ ກັບລັດຖະບານສະຫະລັດແລະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫລືອຂອງລັດຖະບານກາງເປັນເວລາສອງປີ.
ຖ້າຫາກບໍລິສັດ ຫລືສ່ວນບຸກຄົນມີໃບອະນຸຍາດ ທີ່ຈະໂອນສິນຄ້າຂາອອກ ສິ່ງ
ເຫລົ່ານັ້ນຈະຖືກໂຈະໄວ້ ແລະຄຳຮ້ອງຂໍໃບອະນຸຍາດໃໝ່ຈະຖືກປະຕິເສດ.
ບັນດາບໍລິສັດທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນການລົງໂທດ ແມ່ນຮວມທັງບໍລິສັດ Shenzhen
Yataida High-Tech ຂອງຈີນ Sinotect, Graphite Corporation ແລະ
ບໍລິສັດ Beijing Zhong Ke Electric, ພ້ອມທັງບໍລິສັດ Saeng Pil Trading
ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ແລະບໍລິສັດ Mabrooka Trading ຢູ່ໃນສະຫະ ລັດອາຣັບ
ເອເມີເຣັສ.
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