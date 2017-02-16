ຍອດການຂາຍຍ່ອຍ ແລະເງິນເຟີ້ໃນສະຫະລັດ ໄດ້ຖີບຕົວສູງຂຶ້ນ ໃນເດືອນມັງກອນ
ຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງເປັນການກະຕຸ້ນ ໃຫ້ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍ.
ຍອດການຂາຍຍ່ອຍ ໄດ້ເພີ່ມ 0.25 ເປີເຊັນ ໃນຮອບເດືອນແລ້ວ. ນັກເສດຖະສາດຂອງທະນາຄານ PNC ທ່ານ Gush Faucher ກ່າວວ່າ ການເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ ແມ່ນພາກ
ສ່ວນນຶ່ງຂອງການປັບປຸງຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ໂດຍ “ມີໜ້າວຽກແລະການເພີ່ມເງິນ
ຄ່າຈ້າງ” ໃນຂະນະທີ່ພວກຄົນງານ ຫາຍາກຂຶ້ນນັ້ນ.
ນັກເສດຖະສາດ ຈັບຕາເບິ່ງຍອດການຂາຍຍ່ອຍ ຍ້ອນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ
ພວກຜູ້ບໍລິໂພກ ທີ່ພາໃຫ້ເສດຖະກິດສະຫະລັດໝູນວຽນໄດ້.
ລາຍງານອີກສະບັບນຶ່ງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາຄາສິນຄ້າຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນຮອບເກືອບ 4 ປີ ດ້ວຍ 0.6 ເປີເຊັນ ໃນເດືອນມັງກອນ ແລະ 2.5 ເປີເຊັນ
ໃນຮອບປີທີ່ຜ່ານມາ.
ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອຮັກສາ ໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າສູງຂຶ້ນ
ໃນລະດັບປານກາງ ໃນອັດຕາ 2 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ແລະສາມາດທີ່ຈະຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນເຟີ້ຕ່ຳລົງ.
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