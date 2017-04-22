ສຫລ ຄໍ້າປະກັນ ພັນທະມິດເອເຊຍ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຂັດແຍ້ງໃນທະເລຈີນໃຕ້

ສະຫະລັດ ໃຫ້ການຢືນຢັນອີກເທື່ອນຶ່ງ ໃນການພົວພັນຂອງຕົນກັບບັນດາປະເທດ
ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໃນເວລາທີ່ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ມີຄວາມເປັນ
ຫ່ວງທີ່ວ່າ ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ອາດຈະເປັນເງົາບົດບັງຕໍ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງ
ເລື່ອງເຂດນ້ຳແດນດິນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ນັບແຕ່ໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ອ່ອນນໍ້າສຽງລົງ ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງ
ເຄີຍເປັນນໍ້າສຽງທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ຈີນພວມຍື່ນມືໄປຫາປັກກິ່ງເພື່ອໃຫ້ຊ່ວຍກົດດັນເກົາຫລີ
ເໜືອ ໃຫ້ຍຸຕິການທ້າຍທາງດ້ານນິວເຄລຍ ແລະໂຄງການລູກສອນໄຟ.
ປະທານາທິບໍດີ Trump ໄດ້ຂຽນລົງໃນ Twitter ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ຈີນເປັນເສັ້ນ
ຊີວີດທາງເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບເກົາຫລີເໜືອ ໃນຂະນະທີ່ມັນບໍ່ມີຫຍັງງ່າຍ ຖ້າ
ຫາກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການແກ້ໄຂບັນຫາເກົາຫລີເໜືອ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະເຮັດ.”
ໃນການປຽບທຽບນັ້ນ ຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານຂຽນລົງທາງ Twitter ເທື່ອສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ
ກ່ຽວກັບທະເລຈີນໃຕ້ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນໃນເດືອນທັນວາ ຫລັງຈາກກອງທັບເຮືອຈີນ ຍຶດເອົາ
ເຄື່ອງສຳຫຼວດພື້ນທະເລທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງອາເມຣິກັນ.
ທ່ານ Trump ໄດ້ຂຽນລົງໃນ Twitter ເມື່ອວັນທີ 17 ທັນວາ ປີກາຍນີ້ ບໍ່ດົນຫລັງຈາກ
ທ່ານເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງວ່າ “ຈີນລັກເອົາເຄື່ອງສຳຫຼວດ ບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ ສະຫະລັດຢູ່ໃນ
ເຂດນ່ານນໍ້າສາກົນ ໂດຍດຶງເອົາເຄື່ອງດັ່ງກ່າວຂຶ້ນຈາກນໍ້າແລະ ນຳເອົາໄປປະເທດຈີນ
ຊຶ່ງເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
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