ບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ ທາງລົດໄຟ ສະຫະລັດ ເຈາະຈົງໃສ່ ຄວາມສຳພັນທາງການຄ້າກັບຈີນ

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ເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມານີ້ ເປັນເດືອນຜິດຫວັງສຳລັບຜູ້ຊອກຫາວຽກການ ທີ່ກະຊວງ
ແຮງງານລາຍງານສະຫະລັດກ່າວວ່າ ພາກເອກກະຊົນໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳຕື່ມ
ພຽງແຕ່ 98 ພັນວຽກໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ນັ້ນແມ່ນການຫຼຸດລົງຢ່າງໃຫຍ່ຈາກເດືອນກຸມ
ພາ ເວລາບໍລິສັດຕ່າງໆ ໄດ້ຈ້າງພະນັກງານເພີ່ມອີກ 235 ພັນຄົນ ເຂົ້າໃນບັນຊີເງິນ
ເດືອນເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ວ່າອຸດສາຫະກຳນຶ່ງ ໄດ້ເບິ່ງກາຍ ໄປກວ່າຈຳນວນໜ້າວຽກ
ແລະເບິ່ງໄປຍັງແຄມຝັ່ງທະເລທີ່ຫ່າງໄກ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ
ພົບປະເປັນເທື່ອທຳອິດ ກັບ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ Xi Jinping ເພື່ອເຈລະຈາ
ກ່ຽວກັບການຄ້າ. Mil Arcega ມີລາຍງານຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ
ມາສະເໜີທ່ານ.
ເປັນການພົບປະທີ່ມີຄວາມສຳຄັນລະດັບສູງ ສຳລັບພວກຜູ້ນຳຂອງສອງ ປະເທດ ທີ່
ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກ. ແຕ່ເວລາເວົ້າເຖິງເລື່ອງການຄ້າ ອຸດສາຫະກຳຂົນ
ສົ່ງທາງລົດໄຟ ແມ່ນໄດ້ເພັ່ງເລັງເປັນພິເສດໃນພາບລວມຂະ ໜາດໃຫຍ່.
“ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນ ອຸດສາຫະກຳຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟຂອງພໍ່ຕູ້ເຈົ້າ.”
ຈາກຫ້ອງການຊັ້ນທີສິບທີ່ຫລຽວເຫັນລາງລົດໄຟ CSX ປະທານສະມາຄົມທາງລົດ
ໄຟອາເມຣິກັນ ແລະຫົວໜ້າບໍລິຫານງານ ທ່ານ Ed Hamberger ໄດ້ເບິ່ງອາເມຣິ
ກາ ເຄື່ອນໄຫວໄປໜ້າ ຕາມທາງລົດໄຟ ທີ່ຍາວກວ່າ 140 ພັນໄມ.
ທ່ານ Hamberger ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນນຶ່ງໃນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນຂອງອຸດສາ
ຫະກຳພວກເຮົາ ທີ່ບໍ່ມີໃຜຄິດ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແມ່ນຄ້າຍຄືວ່າເປັນ
ອຸດສາຫະກຳທີ່ຖືກຫລົງລືມ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຂົນຍ້າຍ 40 ເປີເຊັນຂອງສິນຄ້າ
ອາເມຣິກາ.”
ທ່ານ Hamberger ກ່າວວ່າ ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟພາຍໃນປະເທດເປັນພາກ ສ່ວນ
ທີ່ສຳຄັນຂອງການຄ້າສາກົນທີ່ປະກອບເປັນ 35 ເປີເຊັນຂອງລາຍໄດ້ເຂົ້າອຸດສາຫະ
ກຳປະຈຳປີ. 42 ເປີເຊັນ ຂອງການຂົນສົ່ງ ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບການຄ້າໂດຍຂົນ
ສົ່ງ 329 ລ້ານໂຕນຂອງສິນຄ້າອາເມຣິກາໄປສູ່ຕະຫລາດຕ່າງ ປະເທດ ແລະຂົນສົ່ງ
ຫຼາຍກວ່າ 170 ລ້ານໂຕນຂອງສິນຄ້າຂາເຂົ້າ. ມັນເປັນທຸ ລະກິດຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃນ
ຫຼາຍຮູບແບບທີ່ຍາວຢຽດຈາກຝັ່ງນຶ່ງໄປຫາອີກຝັ່ງນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຈ້າງພະນັກງານເກືອບ
200 ພັນຄົນ ນັ້ນຄື ອີກເຫດຜົນນຶ່ງທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງການພົບປະລະຫວ່າງປະທານາທິ
ບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະຜູ້ນຳຈີນ ທ່ານ Xi Jin Ping ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ.
ທ່ານ Hamberger ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ສຸດ ທີ່ຈະເຫັນການ
ປະຊຸມກັນໃນທ້າຍອາທິດນີ້ຢູ່ Mar a-Largo ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່ານັ້ນເປັນບາດ
ກ້າວທີ່ດີໄປສູ່ທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະຫວັງວ່າ ຈະເຫັນຜົນຜະລິດຈໍານວນນຶ່ງອອກ
ມາຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດນີ້.”
ທ່ານ Hamberger ຍອມຮັບໃນຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບສຳນວນໂວຫານຕໍ່ຕ້ານ ການຄ້າຈຳນວນນຶ່ງ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງ. ແລະທ່ານໄດ້ເຕືອນຕໍ່ການເຄື່ອນ
ໄຫວຢ່າງກະທັນຫັນໃດໆກໍຕາມ ກ່ຽວກັບການເຈລະຈາຄືນໃໝ່ໃນຂໍ້ ຕົກລົງການຄ້າ
ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຄືຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີອາເມຣິກາເໜືອຫລື NAFTA.
ທ່ານ Hamberger ກ່າວວ່າ “ບັນຫາຂອງການເຈລະຈາຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງ
NAFTA ຕ້ອງດຳເນີນໄປຢ່າງລະມັດລະວັງ. ນັບເປັນເວລາ 23 ປີແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່
NAFTA ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ສາຍໂສ້ດ້ານພະລາທິການແລະຄວາມ ສຳພັນ
ພາຍໃນ ລະຫວ່າງສາມປະເທດຄືການາດາ ສະຫະລັດ ແລະເມັກຊິໂກ ແມ່ນມີ
ຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທັງສາມປະເທດ ຕ້ອງລະມັດລະ
ວັງທີ່ສຸດ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້ານັ່ງລົງໂອ້ລົມກັນ.”
ແລະເວລາມາກ່າວເຖິງປະເທດຈີນ ທ່ານ Hamberger ເວົ້າວ່າ ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ
ທີ່ທັງສອງປະເທດ ຕ້ອງການກັນແລະກັນ.
ທ່ານ Hamberger ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ 27 ເປີ
ເຊັນຂອງເສດຖະກິດສະຫະລັດ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຄ້າ ແລະເພາະສະນັ້ນ ຂ້າ
ພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ເລື່ອງດີ ທີ່ການເພິ່ງພາດັ່ງກ່າວຕ້ອງດຳເນີນຕໍ່ໄປ.”
ປັດຈຸບັນນີ້ ຈີນເປັນປະເທດທີ່ສົ່ງສິນຄ້າອອກໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະສະຫະລັດກໍເປັນ
ລູກຄ້າທີ່ໃຫຍ່ສຸດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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