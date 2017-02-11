ສຫລ ຄັດຄ້ານ ຕໍ່ການແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດນາຍົກ ປາແລສໄຕ໌ນ ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ໃນ ສປຊ

ສະຫະລັດໄດ້ຂັດຂວາງການແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາແລສໄຕ໌ນເປັນຫົວ ໜ້າຫ້ອງການດ້ານການເມືອງ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນລີເບຍ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດທ່ານ Antonio Guterres ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ສະພາຄວາມ ໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ໃນໜັງສືສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນພະຫັດທີ່ ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານມີແຜນທີ່ຈະແຕ່ງຕັ້ງນັກເສດຖະສາດທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກທ່ານ Salam Fayyad ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ Fayyad ຊຶ່ງເປັນທີ່ນັບຖືຈາກສາກົນ ທີ່ມີອາຍຸ 64 ປີ ເຄີຍຮັບໃຊ້ເປັນນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີອຳນາດການປົກຄອງປາແລສໄຕນ໌ແຕ່ປີ 2007 ຫາ 2013 ແລະ ກໍເປັນລັດຖະມົນຕີການເງິນນຳດ້ວຍ.
ແຕ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ Nikki Haley ໄດ້ອອກຖະແຫລງການໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ “ຜິດຫວັງ” ນຳການເລືອກດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງ Haley ໄດ້ກ່າວ ຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ຂອງທ່ານນາງວ່າ “ເປັນເວລາດົນນານເກີນໄປແລ້ວທີ່ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ມີຄວາມລຳອຽງແບບບໍ່ຍຸຕິທຳ ທີ່ເຫັນພ້ອມກັບອຳ ນາດການປົກຄອງປາແລສໄຕນ໌ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາໃນອິສ ຣາແອລ". ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ຕໍ່ການດຳເນີນການໄປໜ້າ ສະຫະລັດຈະປະ ຕິບັດ ບໍ່ພຽງແຕ່ຄຳເວົ້າ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ.”
ສະຫະລັດ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາສະມາຊິກກຸ່ມນ້ອຍ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ ຮູ້ປາແລສໄຕນ໌ວ່າ ເປັນປະເທດເອກກະລາດ ຊຶ່ງມີຖານະເປັນພຽງແຕ່ ຜູ້ສັງເກດການທີ່ ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກ ຢູ່ໃນສະຫະປະຊາຊາດ.
ໃນເດືອນທັນວາ ລະຫວ່າງຊຸມມື້ສຸດທ້າຍ ຂອງລັດຖະບານທ່ານ Obama ສະຫະລັດໄດ້ເລືອກ ບໍ່ໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງຕໍ່ຍັດຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຂອງອິສຣາແອລ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ຜ່ານ. ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີອິສຣາແອລທ່ານ Benjamin Netanyahu ໄດ້ຮ້ອງການບໍ່ໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງ ຂອງສະ ຫະລັດແລະມະຕິນັ້ນວ່າ “ເປັນທີ່ໜ້າອັບອາຍ” ແລະກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານຈະບໍ່ເອົາຫົວຊາຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວນີ້.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອີສຣາແອລປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Danny Danon ໄດ້ອອກຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນສຸກວານນີ້ຍ້ອງຍໍລັດຖະບານທ່ານ Trump ທີ່ໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູນ ແກ່ປະເທດຂອງທ່ານ.
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