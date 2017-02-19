ກຸ່ມໂຈມຕີ ຂອງກອງທັບນາວິກະໂຍທິນ ສະຫະລັດ ເລີ່ມອອກລາດຕະເວນໃນ ທະເລຈີນໃຕ້

ກຸ່ມໂຈມຕີກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນຂອງກອງທັບນາວິກະໂຍທິນ ສະຫະລັດ ກຸ່ມໜຶ່ງໄດ້ ເລີ່ມການ ລາດຕະເວນໃນທະເລຈີນໃຕ້, ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ຖືກເຕືອນຈາກ ຈີນ ໃນວັນພຸດທີ່ ຜ່ານມາວ່າ ບໍ່ໃຫ້ ແຊກແຊງກັບອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງ ຈີນ ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ກໍຕາມ.
ກອງທັບນາວິກະໂຍທິນ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມການລາດຕະ ເວນປະຈຳວັນ ໃນວັນເສົາວານນີ້. ກຸ່ມທີ່ວ່ານັ້ນ ລວມມີກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ Nimitz- Class USS Carl Vinson.
ຂົງເຂດບ່ອນທີ່ກຸ່ມ ສະຫະລັດ ກຳລັງທຳການລາດຕະເວນຢູ່ນັ້ນ ແມ່ນເຂດທີ່ມີການ ຂັດແຍ້ງກັນ. ຈີນ ໄດ້ສະແດງສິດໃນການອອກກົດລະບຽບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນເຂດ ນ້ຳດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກະທັ້ງຈະມີການອ້າງກຳມະສິດເອົາເຂດແດນດັ່ງກ່າວຈາກຫຼາຍປະ ເທດໃນ ເອເຊຍ ຕາເວັນອອກອື່ນໆ ກໍຕາມ.
ບັນດາປະເທດທີ່ຍາດແຍ່ງກັບ ຈີນ ເພື່ອອ້າງກຳມະສິດຕໍ່ຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງທະເລ ຈີນໃຕ້ນັ້ນ ລວມມີ ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ໄຕ້ຫວັນ ກໍໄດ້ອ້າງເອົາພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງບໍລິເວນດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ.
ກຸ່ມໂຈມຕີ ສະຫະລັດ ໄດ້ຝຶກຊ້ອມຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງເກາະ ຮາວາຍ ແລະ ເກາະກວມ ໃນການ ກຽມພ້ອມສຳລັບການອອກລາດຕະເວນນີ້.
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