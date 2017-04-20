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ກອງກຳລັງ ທະຫານເຮືອ ສຫລ ພວມມຸ່ງໜ້າ ສູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ

ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ USS Carl Vinson (CVN 70) ກຳລັງເດີນທາງໃນມະຫາສະມຸດອິນເດຍ, 15 ເມສາ, 2017.

ສະຫະລັດຫາ​ທາງ​ໃຫ້ການ​ຄ້ຳປະກັນໃຫ້​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ພັນທະ​ມິດ ​ໃນວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ວ່າ
ກຸ່ມ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ກອງທັບ​ເຮືອ​ສະຫະລັດ ທີ່​ນຳ​ໂດຍກຳ​ປັ່ນລົບ USS Carl Vinson ທີ່​ຈິງ​
ແລ້ວ ​ແມ່ນ​ກຳລັງ​ມຸ້ງ​ໜ້າ ​ໄປ​ຍັງ​ມະຫາ​ສະໝຸດປາຊິ​ຟິກຕອນ​ເໜືອ ​ເພື່ອເປັນ​ການຢັບຢັ້ງ
​ຕໍ່​ໂຄງການ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ. ​ແຕ່​ວ່ານີ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກ ຫຼາຍໆ​ມື້ ທີ່​ໄດ້​ອອກ
​ຖະ​ແຫຼ​ງ​ແບບ​ຜິດໆ ທີ່​ວ່າ ກຳ​ປັນ​ບັນທຸກ​ເຮືອບິນ​ລຳ​ນີ້ ແລະ​ກຳ​ປັ່ນ​ອື່ນໆ ​ໄດ້​ອອກ​ເດີນ
ທາງ​ໄປ​ຍັງ​ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ​ນັ້ນ​ແລ້ວ.

ເຮືອບິນລົບ F/A-18E ໃນກຸ່ມ Fighter Squadron (VFA) 137 “Kestrels” ທີ່ບິນອອກຈາກເຮືອກຳປັ່ນ USS Carl Vinson (CVN 70) ໃນທາງບິນ ທະເລຈີນໃຕ້, 12 ເມສາ, 2017.

ເຮືອບິນລົບ F/A-18E ໃນກຸ່ມ Fighter Squadron (VFA) 137 “Kestrels” ທີ່ບິນອອກຈາກເຮືອກຳປັ່ນ USS Carl Vinson (CVN 70) ໃນທາງບິນ ທະເລຈີນໃຕ້, 12 ເມສາ, 2017.

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນທີ 11 ເມສາທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງສົ່ງ ກຸ່ມ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ທີ່​ມີ​ອະນຸພາບ​ຮ້າຍ​ແຮງ ໄປຍັງ​ພາກພື້ນ” ສາມມື້ຫລັງຈາກ​ທີ່​ກຸ່ມກຳ​ປັ່ນດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ສິງກະ​ໂປ ​ໄປ​ແລ້ວ.

ພົນ​ເຮືອ​ເອກ Harry Harris ຜູ້​ບັນຊາ​ການຫອງ​ທັບສະຫະລັດ​ໃນເຂດ​ປາຊິ​ຟິກ ​
ໄດ້​ປະກາດ​ ໃນ​ວັນ​ທີ 9 ​ເມສາ ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ສັ່ງ​ການ ໃຫ້​ກຸ່ມກຳ​ປັ່ນ​ດັ່ງກ່າວ​ ​
ມຸ່ງ​ໜ້າໄປ​ທາງເໜືອ ລຸນຫຼັງອອກ​ຈາກ​ສິງກະ​ໂປ​ແລ້ວ ​ແລະ​ ​ຈະ​ບໍ່​ໄປຈອດຢ້ຽມຢາມ
​ທ່າ​ເຮືອ​ໃນ​ອອສ​ເຕຣເລຍ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ໄວ້ກ່ອນ​ໜ້ານັ້ນ.

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ James Mattis (ຊ້າຍ) ຕຽມອອກເດີນທາງ ຫຼັງຈາກທີ່ພົບປະກັບ ອົງມົງກຸດຣາຊກຸມມານຂອງ Saudi Arabia ແລະລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະເທດ Mohammed bin Salman (ຂວາ) ທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ Riyadh, 19 ເມສາ, 2017.

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ James Mattis (ຊ້າຍ) ຕຽມອອກເດີນທາງ ຫຼັງຈາກທີ່ພົບປະກັບ ອົງມົງກຸດຣາຊກຸມມານຂອງ Saudi Arabia ແລະລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະເທດ Mohammed bin Salman (ຂວາ) ທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ Riyadh, 19 ເມສາ, 2017.

​ ເຖິງ​ຢ່າງໃດກໍ​ຕາມ ກຸ່ມ​ກຳ​ປັ່ນ​ດັ່ງກ່າວ ​ຈະແລ່ນ​ໄປ​ຍັງ​ເຂດ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກມະຫາ​
ສະໝຸດປາຊິ​ຟິກ​ແທນ ​ແລະ​ທຳ​ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ ກັບ​ກອງ​ກຳລັງ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ. ​ມາ​ຈົນ​ຮອດ​
ວັນ​ເສົາແລ້ວ ກຳ​ປັ່ນບັນທຸກ​ເຮືອບິນ Vinson ​ໄດ້​ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ຜ່ານ ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ
Sunda ທີ່​ໄດ້ແບ່ງເກາະ​ຈາ​ວາ ​ແລະ​ເກາະ Sumatra ຂອງ​ອິນໂດ​ເນ​ເຊຍອອກ​ຈາກ​ກັນ
ປະມານຫຼາຍ​ພັນ​ກິ​ໂລ​ແມັດ ຫ່າງ​ຈາກແຫຼມ​ເກົາຫຼີ.

ເຊີນຊົມ: ກອງກຳລັງທາງເຮືອຂອງສະຫະລັດ ກຳລັງມຸ່ງໜ້າ ໄປຍັງແຫຼມເກົາຫຼີ

Naval Strike Force Heads to Korean Peninsula Days After US Claims It Had
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ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ ພະຍາຍາມທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ຄວາມ​ກະຈ່າງ​ແຈ້ງ ​
ຕໍ່​ລາຍ​ງານກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ກຸ່ມກຳປັ່ນ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃສ​ແທ້.

ໂຄສົກ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ກ່ຽວ​ກັບຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ
Trump ນັ້ນ​ວ່າ “ຄືວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ມີກອງ​ກຳລັງທັບ​ເຮືອຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ກຳລັງ​ມຸ່ງ​ໜ້າ​
ໄປ​ຍັງ​ແຫຼມ​ເກົາຫຼີ. ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຈິງ, ມັນ​ເປັນ​ໄປ​ແລ້ວ. ບໍ່​ແມ່ນ ຄືມັນ​ກຳລັງ​ເປັນ​ໄປ
ຢູ່​ໃນ​ຂະນະ​ນີ້.”

“ສ່ວນ​ໃດ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ບອກ​ກ່າວ​ຜິດໆ​ນັ້ນ? ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຊອກ​ຫາ​
ຄຳ​ຕອບຢູ່ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງເວລາ,” ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ Spicer ​
ໄດ້ກ່າວ​ໄວ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence, ຊ້າຍ, ຮັບຟັງຄຳອະທິບາຍ ຈາກນາຍພົນ Vincent Brooks, ຂວາ, ຜູ້ບັນຊາການທະຫານເຮືອສະຫະລັດ ໃນເກົາຫຼີ ຈາກ ຄ້າຍສັງເກດການ Ouellette ໃນເຂດປອດທະຫານ (DMZ), ໃກ້ໆກັບເມືອງຊາຍແດນ Panmunjom, ເກົາຫຼີໃຕ້, 17 ເມສາ, 2017.

ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence, ຊ້າຍ, ຮັບຟັງຄຳອະທິບາຍ ຈາກນາຍພົນ Vincent Brooks, ຂວາ, ຜູ້ບັນຊາການທະຫານເຮືອສະຫະລັດ ໃນເກົາຫຼີ ຈາກ ຄ້າຍສັງເກດການ Ouellette ໃນເຂດປອດທະຫານ (DMZ), ໃກ້ໆກັບເມືອງຊາຍແດນ Panmunjom, ເກົາຫຼີໃຕ້, 17 ເມສາ, 2017.

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