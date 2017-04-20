ກອງກຳລັງ ທະຫານເຮືອ ສຫລ ພວມມຸ່ງໜ້າ ສູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ

ສະຫະລັດຫາທາງໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນໃຫ້ບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ
ກຸ່ມໂຈມຕີຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ທີ່ນຳໂດຍກຳປັ່ນລົບ USS Carl Vinson ທີ່ຈິງ
ແລ້ວ ແມ່ນກຳລັງມຸ້ງໜ້າ ໄປຍັງມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກຕອນເໜືອ ເພື່ອເປັນການຢັບຢັ້ງ
ຕໍ່ໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ. ແຕ່ວ່ານີ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກ ຫຼາຍໆມື້ ທີ່ໄດ້ອອກ
ຖະແຫຼງແບບຜິດໆ ທີ່ວ່າ ກຳປັນບັນທຸກເຮືອບິນລຳນີ້ ແລະກຳປັ່ນອື່ນໆ ໄດ້ອອກເດີນ
ທາງໄປຍັງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວນັ້ນແລ້ວ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນທີ 11 ເມສາທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງສົ່ງ ກຸ່ມກຳປັ່ນຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງ ໄປຍັງພາກພື້ນ” ສາມມື້ຫລັງຈາກທີ່ກຸ່ມກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອອກຈາກສິງກະໂປ ໄປແລ້ວ.
ພົນເຮືອເອກ Harry Harris ຜູ້ບັນຊາການຫອງທັບສະຫະລັດໃນເຂດປາຊິຟິກ
ໄດ້ປະກາດ ໃນວັນທີ 9 ເມສາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ສັ່ງການ ໃຫ້ກຸ່ມກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ
ມຸ່ງໜ້າໄປທາງເໜືອ ລຸນຫຼັງອອກຈາກສິງກະໂປແລ້ວ ແລະ ຈະບໍ່ໄປຈອດຢ້ຽມຢາມ
ທ່າເຮືອໃນອອສເຕຣເລຍ ຕາມທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກຸ່ມກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ ຈະແລ່ນໄປຍັງເຂດພາກຕາເວັນຕົກມະຫາ
ສະໝຸດປາຊິຟິກແທນ ແລະທຳການຝຶກຊ້ອມ ກັບກອງກຳລັງອອສເຕຣເລຍ. ມາຈົນຮອດ
ວັນເສົາແລ້ວ ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ Vinson ໄດ້ອອກເດີນທາງຜ່ານ ຜ່ານຊ່ອງແຄບ
Sunda ທີ່ໄດ້ແບ່ງເກາະຈາວາ ແລະເກາະ Sumatra ຂອງອິນໂດເນເຊຍອອກຈາກກັນ
ປະມານຫຼາຍພັນກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກແຫຼມເກົາຫຼີ.
ເຊີນຊົມ: ກອງກຳລັງທາງເຮືອຂອງສະຫະລັດ ກຳລັງມຸ່ງໜ້າ ໄປຍັງແຫຼມເກົາຫຼີ
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ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ
ຕໍ່ລາຍງານກ່ຽວກັບວ່າ ກຸ່ມກຳປັ່ນທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນຢູ່ໃສແທ້.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
Trump ນັ້ນວ່າ “ຄືວ່າພວກເຮົາມີກອງກຳລັງທັບເຮືອຂະໜາດໃຫຍ່ ກຳລັງມຸ່ງໜ້າ
ໄປຍັງແຫຼມເກົາຫຼີ. ນັ້ນແມ່ນຄວາມຈິງ, ມັນເປັນໄປແລ້ວ. ບໍ່ແມ່ນ ຄືມັນກຳລັງເປັນໄປ
ຢູ່ໃນຂະນະນີ້.”
“ສ່ວນໃດທີ່ເປັນການບອກກ່າວຜິດໆນັ້ນ? ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະຊອກຫາ
ຄຳຕອບຢູ່ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງເວລາ,” ຊຶ່ງທ່ານ Spicer
ໄດ້ກ່າວໄວ້.
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