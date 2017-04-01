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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ກຳລັງ ທີ່ໜູນຫລັງ ໂດຍ ສຫລ ຍຶດໄດ້ ເດີ່ນເຮືອບິນ ແຫ່ງນຶ່ງ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ

ຖານທັບອາກາດ Incirlik ໃນປະເທດເທີກີ

ຖານທັບອາກາດ Incirlik ໃນປະເທດເທີກີ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ດ້ວຍ​ການ​ຍຶດ​ເອົາ​ເດີ່ນ​ເຮືອບິນຍຸດ​ທະ​ສາດຈາກກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມຫຼື IS ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​
ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ ​ໃນອາທິດ​ນີ້ ກຳລັງ​ທີ່ໜູນ​ຫລັງ​ໂດຍ​ສະຫະລັດ​ແລະ​ທະຫານ​ອາເມຣິກັນ
ຈຶ່ງ​ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ເດີ່ນ​ເຮືອບິນ​ຫ້າ​ແຫ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ຊຶ່ງ​ເປັນຕາ​ໜ່າງ ທີ່ສາມາດ​ພິສູດ
​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ເປັນ​ສິ່ງ​ຊີ້ຂາດ​ ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ຕ້ານ​ກຸ່ມລັດ​ອິສ ລາມ ອີງ​ຕາມ​ບັນດາເຈົ້າ​ໜ້າ​
ທີ່​ ​ແລະ​ພວກນັກວິ​ເຄາະສະຫະລັດ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ​ສອງ​ຄົນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ວີໂອ​ເອວ່າ ບັນດາ​ນັກວິ​ສະວະ​ກອນ​ອາ​ເມຣິ
ກັນ ​ແລະພະນັກງານ ​ກຳລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ສ້ອມ​ແປງ ​ແລະ​ບູລະນະເດີ່ນ​ເຮືອບິນ ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​
ເຂື່ອນ Tabqa ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຍືດ​ເອົາ​ໂດຍ​ກຳລັງ​ປະຊາທິປະ​ໄຕຊີ​ເຣຍ​ ຫລື SDF ທີ່ໜູນ
​ຫລັງ​ໂດຍ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້.

ນາຍ​ພົນທະຫານ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Carlton Everhart ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ກອງທັບ​ອາກາດ
Air Mobility Command ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ທະຫານ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ສົ່ງ​ກຳລັງປະ
ຊາທິປະ​ໄຕຊີ​ເຣຍ ​ໂດຍທາງ​ອາກາດ ​ໄປ​ຢູ່​ເຂດ​ແນວ​ຫລັງ​ຂອງ ກຸ່ມ IS ​ເພື່ອ​ທຳ​ການ
ໂຈມ​ຕີ ແລະ​ຍຶດ​ເອົາ​ເ​ດີ່ນ​ເຮືອບິນ​ແຫ່ງ​ນີ້.

ນາຍ​ພົນ Everhart ບໍ່​ໄດ້ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ ຫລື​ປະຕິ​ເສດ​ວ່າ ທະຫານ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້
​ສ້ອມ​ແປງ​ເດີ່ນ​ເຮືອບິນ Tabqa ​ຍ້ອນ​ເຫດຜົນ ໃນ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ ການປະ
ຕິບັດງານ​ ​ແຕ່ກໍ​ກ່າວ​ວ່າ ທະຫານ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ “ສາມາດ​ເຮັດໄດ້​ໃນ​ເວລາ​ທີ່
ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ສັ່ງ​ແຈ້ງ​ມາ.”

ໃນ​ປີ 2014 ພວກ​ນັກ​ລົບກຸ່ມ IS ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ເອົາ​ເດີ່ນ​ເຮືອບິນນີ້​ ຈາກ​ກຳ ລັງ​ຊີ
​ເຣຍໂດຍ​ໄດ້ສັງຫານພວກ​ທະຫານຢ່າງ​ໜ້ອຍ 160 ຄົນ​ໃນ​ການ​ສູ້​ລົບກັນ. ​ເດີ່ນ​ເຮືອ
ບິນ​ນີ້​ເຄີຍ​ເປັນ​ບ່ອນ​ສ້ອມແປງ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ຊີ​ເຣຍ ​ແລະ​ຖານ​ທັບ​ທີ່ ທຳ​ການໂຈມ
​ຕີ​ຂອງພວກເຮືອບິນ​ລົບ MIG ທີ່​ຊື້​ມາຈາກຣັດ​ເຊຍ ຂອງກອງທັບ​ອາກາດ​ຊີ​ເຣຍ.

ບັນດາເຮືອບິນລົບ ຊາອຸດີ ທີ່ເຫັນຈອດຢູ່ເດີ່ນ ຖານທັບ Incirlik ພາກໃຕ້ເທີກີ.

ບັນດາເຮືອບິນລົບ ຊາອຸດີ ທີ່ເຫັນຈອດຢູ່ເດີ່ນ ຖານທັບ Incirlik ພາກໃຕ້ເທີກີ.

ບັນດາ​ຜູ້​ບັນຊາ​ກການ ກຳລັງ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ​ຊີ​ເຣຍ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ​ເດີ່ນ​ເຮືອ
ບິນດັ່ງກ່າວ ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​ເພພັງ​ເວລາ​ຖືກຍຶດ​ເອົາ ​ແລະ​ພວກ​ນັກ​ລົບກຸ່ມ ລັດ​ອິສ
ລາມ​ໄດ້​ທຳລາຍສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຕຶກອາຄານ. ດ້ວຍ​ການ​ສ້ອມ​ແປງ ​ເດີ່ນ​ເຮືອບິນ
​ແຫ່ງ​ນີ້ ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງອຸບປະກອນ​ຕ່າງໆ ອາວຸດ​ໜັກ​ທະຫານ ​
ແລະທະຫານ ໄປຊ່ວຍກຳລັງ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ​ຊີ​ເຣຍ​ເພື່ອຂັບ​ໄລ່ກຸ່ມ IS ອອກ​ຈາກ
ທີ່​ໝັ້ນ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ເມືອງ​ຫລວງ Raqqa ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ
ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຊາວ​ເຄີ​ດ.

ການ​ຍຶດ​ເອົາ​ເດີ່ນ​ເຮືອບິນ Tabqa ​ມີ​ຂຶ້ນໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ກຳລັງຂອງແນວ​ໂຮມພາຍ ​
ໃຕ້​ການ​ນຳພາ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ພວມ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ທາງ​ອາກາດຂອງ​ຕົນ
ຢ່າງ​ງຽບໆ ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຊີ​ເຣຍ ທີ່​ຮວມທັງບ່ອນ​ເຮືອບິນ​ລົງ​ໄດ້ນັ້ນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ​
ແລະ​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ກຸ່ມ​ IS.

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