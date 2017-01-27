ສະມາຊິກ ສະພາ ສຫລ ສັນຍາ ທີ່ຈະເອົາ ມາດຕະການ ໜັກຂຶ້ນ ກັບເຕຫະຣ່ານ

ສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດທີ່ປະກອບດ້ວຍຈາກທັງສອງພັກການເມືອງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກຸ່ມ ຝ່າຍຄ້ານອີຣ່ານວ່າ ຕົນຈະກົດດັນ ໃຫ້ສະຫະລັດເອົາບາດກ້າວໜັກຂຶ້ນ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ປົກ ຄອງສາສະໜາອິສລາມຂອງອີຣ່ານ ໃນຂະນະທີອີຣ່ານລໍຖ້າຟັງຢູ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຈະປະຕິບັດຕາມຄຳເວົ້າ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງ ທີ່ຈະ ເອົາທ່າທີຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະເດໂມແຄຣັດຈຳນວນຫົກຄົນໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ບັນດາອົງການປະຊາຄົມອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອີຣ່ານ ຫຼື OIAC ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່່ານມານີ້. ອົງການ OIAC ແມ່ນເປັນພັນທະມິດກັບຂະບວນການພວກຕໍ່ຕ້ານຊາວອີຣ່ານຫລື Mujahedin-e-Khalq ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ MEK ໄດ້ເຊີນບັນດາສະມາຊິກສະພາໄປກ່າວຢູ່ທີ່ການເຕົ້າໂຮມທີ່ຕຶກຫ້ອງການ Rayburn ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອວິ່ງເຕັ້ນຫາການສະໜັບສະໜຸນຈາກສະພາມາເປັນເວ ລາຫລາຍປີ.
ອົງການ OIAC ກ່າວວ່າ ຕົນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີ “ລັດຖະບານທີ່ເປັນປະຊາທິປະໄຕ ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບສາສະໜາ ແລະບໍ່ມີນິວເຄລຍ” ຢູ່ໃນອີຣ່ານ. ອົງການ MEK ຊຶ່ງເປັນຜູ້ ນຳພາ ອົງການສະພາແຫ່ງຊາດຕໍ່ຕ້ານອີຣ່ານ ຫຼື NCR ທີ່ມີຫ້ອງການຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ ແມ່ນພວມຊອກຫາທາງ “ໂຄ່ນລົ້ມ” ໃນອັນທີ່ຕົນຮ້ອງວ່າ “ລະບອບຜະເດັດການທາງສາສະໜາ” ທີ່ປົກຄອງອີຣ່ານຢູ່ໃນເວລານີ້. ໃນຖະແຫລງການ ທີ່ນຳສະເໜີຕໍ່ການເຕົ້າໂຮມກັນນັ້ນ ຫົວໜ້າການເມືອງຂອງອົງ ການ OIAC ທ່ານ Majid Sadeghpour ກ່າວວ່າ ກຸ່ມຂອງທ່ານເບິ່ງໄປໜ້າທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບປະທານາທິບໍດີ Trump ແລະສະພາເພື່ອກຳນົດ “ນະໂຍບາຍທີ່ມີຜົນສຳເລັດ” ໄປຍັງອີຣ່ານ ທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ “ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ.”
ທ່ານ Trump ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ວາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງທ່ານກ່ຽວກັບອີຣ່ານ ນັບແຕ່ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ. ແຕ່ໃນນາມຜູ້ສະໝັກ ທ່ານໄດ້ຕິຕຽນຢ່າງໝັກໃນເວລານັ້ນ ແມ່ນປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ທີ່ເຂົ້າ ຮ່ວມກັບປະເທດມະຫາອຳນາດໂລກ ໃນການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບອີຣ່ານ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ຕົກລົງອັນທີ່ເຕຫະຣ່ານເຫັນພ້ອມ ທີ່ຈະຢຸດເຊົາກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ່ປະເທດມະຫາອຳນາດຕາເວັນຕົກຢ້ານ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃນການພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການບັນເທົາການລົງໂທດຈາກ ສາກົນ. ທ່ານ Trump ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງປີ 2015 ຈະບໍ່ໄດ້ຜົນ ໂດຍຮ້ອງວ່າ “ໄພພິບັດ” ແລະໃຫ້ຄຳ ໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະທັບມ້າງ ຫລືເຈລະຈາກັນໃໝ່.
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