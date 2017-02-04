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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້ພິພາກສາ ສຫລ ຕັດສິນ ໃຫ້ຢຸດຊົ່ວຄາວ ຄຳສັ່ງ ຫ້າມເດີນທາງ ໃນທົ່ວປະເທດ

ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳ ລັດວໍຊິງຕັນ ທ່ານ Bob Ferguson ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ. (3 ກຸມພາ 2017) ຫລັງຈາກ ການຮັບຟັງ ຄຳໃຫ້ການ ຢູ່ສານລັດຖະບານກາງ ໃນຄະຄອນ Seattle.

ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳ ລັດວໍຊິງຕັນ ທ່ານ Bob Ferguson ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ. (3 ກຸມພາ 2017) ຫລັງຈາກ ການຮັບຟັງ ຄຳໃຫ້ການ ຢູ່ສານລັດຖະບານກາງ ໃນຄະຄອນ Seattle.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້​ພິພາກສາ​ລັດຖະບານ​ກາງ​ທ່ານ​ນຶ່ງທີ່​ລັດ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອຂອງ​ ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຂັດຂວາງ​ເປັນ​ການ​ຊົ່ວຄາວຕໍ່​ຄຳ​ສັ່ງ​ຫ້າ​ມ​ໃນທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ເມື່ອ​ສັບ ປະດາ​ແລ້ວນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເດີນທາງ ​ແລະ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າເມືອງ​ ຈາກ 7 ປະ​ເທດ ທີ່​ຜູ້​ຄົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ເປັນ​ມຸສລິ​ມ.

ອົງການ​ພາສີ​ແລະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊາຍ​ແດນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ນັບ​ແຕ່​ນັ້ນມາ​ວ່າ ພວກ​ເດີນທາງທີ່​ມີ​ວີ​ຊ່າ​ຖືກຕ້ອງ​ສົມບູນ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ເຂົ້າມາ​ໃນ​ສະຫະລັດ.

ທຳນຽບຂາວ​ ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ​ສະບັບ​ນຶ່ງ ກ່າວ​ວ່າ ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ “ໂດຍ​ໄວ​ເທົ່າ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້” ຈະ​ຍື່ນ​ “ຄຳ​ຮ້ອງໃຫ້​ຢຸດ​ເຊົາ ຢ່າງ​ເປັນ​ການ​ສຸກ​ເສີນ ​ຕໍ່​ຄຳ​ສັ່ງທີ່​ອຸກອາດ​ນີ້.” ບໍ່ດົນ​ຕໍ່​ມາ​ທຳນຽບຂາວ ກໍ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ ສະບັບ​ທີ​ສອງ​ ໂດຍ​ປາສະຈາກ​ຄຳ​ວ່າ​ “ອຸກອາດ”.

ເບິ່ງ: 7 ປະເທດ ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຫ້າມ

The 7 Countries on the Travel Ban List: Why?
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ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ປົກ​ປ້ອງ​ດຳລັດ​ຝ່າຍ​ບໍລິຫານ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ວ່າ “ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍແລະ​ເໝາະ​ສົມ.”

ຜູ້​ພິພາກສາ​ປະຈຳ​ເຂດ​ ຂອງ​ສະຫະລັດ ທ່ານ James Robart ທີ່​ນະຄອນ Seattle ​ໄດ້​ອອກຄຳຕັດສິນ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ວ່າ ລັດ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນແລະ​ມິນ​ເນ​ໂຊ​ຕ້າມີ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ທ້າ​ທາຍ​ຕໍ່​ດຳລັດ​ຝ່າຍ​ບໍລິຫານ​ຂອງປະທານາທິບໍດີ​ທຣຳ.

ລັດ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໄດ້​ຍື່ຈນການ​ທ້າ​ທາຍ​ທາງ​ກົດໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ​ໃນຕົ້ນອາທິດ​ນີ້ ​ແລະ​ລັດ​ມິນ​ເນ​ໂຊ​ຕ້າ​ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງທີ່​ວ່າ​ນີ້​ໂດຍ​ໄວ. ລັດ​ທັງ​ສອງ​ໄດ້ຊະນະຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຍົກ​ເວັ້ນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ສານ​ກຳລັງ​ພິຈາລະນາ​ ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ນີ້.

ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກຍຸຕິ​ທຳ​ຂອງ​ລັດ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ ທ່ານ Bob Ferguson ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ວ່າ “ລັດຖະທຳ​ມະນູນ ​ເປັນ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊຊະນະ ​ໃນ​ມື້ນີ້.” ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຕັດສິນ​ຈະ​ຍຸຕິ​ໃນ​ທັນທີຕໍ່​ອັນ​ທີ່ີທ່ານ​ເອີ້ນວ່າ “ດຳລັດຝ່າຍ​ບໍລິຫານ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງຕາ​ມລັດຖະ ທຳ​ມະນູນ​ແລະ​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “ກົດໝາຍ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ອຳນາດ. ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ຍຸຕິ​ທຸກໆ​ຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ ​ແລະ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຮວມທັງ​ປະທານາທິບໍດີ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ນຳ​ດ້ວຍ​.”

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​ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນກ່າວ​ວ່າ ທາງ​ກະຊວງ​ຮັກສາ​ຄວາມປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃດໆໃນ​ຄະດີ​ທີ່​ຍັງ​ມີ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຢູ່.

ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ​ຊາບໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕັດສິນ​ຂອງ​ສານ ອີງ​ຕາມ​ໂຄສົກ​ຂອງ​ກະຊວງ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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