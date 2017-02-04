ຜູ້ພິພາກສາ ສຫລ ຕັດສິນ ໃຫ້ຢຸດຊົ່ວຄາວ ຄຳສັ່ງ ຫ້າມເດີນທາງ ໃນທົ່ວປະເທດ

ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງທ່ານນຶ່ງທີ່ລັດວໍຊິງຕັນ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການຂັດຂວາງເປັນການຊົ່ວຄາວຕໍ່ຄຳສັ່ງຫ້າມໃນທົ່ວປະເທດເມື່ອສັບ ປະດາແລ້ວນີ້ ກ່ຽວກັບການເດີນທາງ ແລະພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ຈາກ 7 ປະເທດ ທີ່ຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນມຸສລິມ.
ອົງການພາສີແລະຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ໄດ້ກ່າວນັບແຕ່ນັ້ນມາວ່າ ພວກເດີນທາງທີ່ມີວີຊ່າຖືກຕ້ອງສົມບູນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງຂ່າວສະບັບນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ກະຊວງຍຸຕິທຳ “ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້” ຈະຍື່ນ “ຄຳຮ້ອງໃຫ້ຢຸດເຊົາ ຢ່າງເປັນການສຸກເສີນ ຕໍ່ຄຳສັ່ງທີ່ອຸກອາດນີ້.” ບໍ່ດົນຕໍ່ມາທຳນຽບຂາວ ກໍໄດ້ອອກຖະແຫຼງຂ່າວ ສະບັບທີສອງ ໂດຍປາສະຈາກຄຳວ່າ “ອຸກອາດ”.
ເບິ່ງ: 7 ປະເທດ ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຫ້າມ
ຖະແຫຼງຂ່າວຍັງໄດ້ກ່າວປົກປ້ອງດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ວ່າ “ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລະເໝາະສົມ.”
ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດ ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ James Robart ທີ່ນະຄອນ Seattle ໄດ້ອອກຄຳຕັດສິນໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ລັດວໍຊິງຕັນແລະມິນເນໂຊຕ້າມີສິດທີ່ຈະທ້າທາຍຕໍ່ດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ.
ລັດວໍຊິງຕັນໄດ້ຍື່ຈນການທ້າທາຍທາງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ແລະລັດມິນເນໂຊຕ້າກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ວ່ານີ້ໂດຍໄວ. ລັດທັງສອງໄດ້ຊະນະຄຳສັ່ງໃຫ້ຍົກເວັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ສານກຳລັງພິຈາລະນາ ການຟ້ອງຮ້ອງນີ້.
ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳຂອງລັດວໍຊິງຕັນ ທ່ານ Bob Ferguson ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ລັດຖະທຳມະນູນ ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໃນມື້ນີ້.” ທ່ານກ່າວວ່າ ການຕັດສິນຈະຍຸຕິໃນທັນທີຕໍ່ອັນທີ່ີທ່ານເອີ້ນວ່າ “ດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະ ທຳມະນູນແລະຜິດກົດໝາຍຂອງທ່ານທຣຳ.”
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ກົດໝາຍແມ່ນສິ່ງທີ່ມີອຳນາດ. ມັນມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຍຸຕິທຸກໆຄົນທີ່ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະນັ້ນແມ່ນຮວມທັງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດນຳດ້ວຍ.”
ໂຄສົກກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນກ່າວວ່າ ທາງກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ບໍ່ມີຄວາມເຫັນໃດໆໃນຄະດີທີ່ຍັງມີການດຳເນີນການຢູ່.
ກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດຊາບໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນຂອງສານ ອີງຕາມໂຄສົກຂອງກະຊວງ.
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