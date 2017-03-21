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ບັນດາຜູ້ນຳ ຂອງ ສຫລ ແລະອີຣັກ ໝັ້ນໃຈວ່າ ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ລາ​ໄຊ

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ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ​ແລະ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກ
ທ່ານ Haider ai-Abadi ພາກັນ​ຍົກຍ້ອງ ການປະຕິບັດ​ງານ​ຮ່ວມ​ໃນການ​ສູ້​ລົບ
​ຂອງ​ພວກ​ປະ​ເທດ​ພວກ​ທ່ານ ​ຕໍ່ຕ້າ​ນກັບ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ
ໄດ້​ພົບ​ປະກັນ​ແລະໂອ້​ລົມກັນ​ແບບ​ຊຶ່ງໜ້າເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້
ທີ່​ທຳ​ນຽບຂາວ.

“​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ຫຼື Da’esh ຍັງ​ຖືເປັນ​ສັດຕູ ທີ່​ເປັນອັນຕະລາຍ
ຢູ່​ກໍ​ຕາມ, ພວກ​ເຮົາກໍ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ລາ​ໄຊ,” ນັ້ນ​ແມ່ນການປະກາດ​ຮ່ວມຢູ່ກອງ​ປະຊຸມ ​ແລະໃຊ້​ອີກ​ຊື່​ນຶ່ງໃນ​ເວລາ​ທີ່​ກ່າວ​ເຖິງ​ກຸ່ມຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ລັດ ອິສລາມນັ້ນ.
ຄຳ​ປະກາດ​ຍັງ​ກ່າວ​ອີກ​ວ່າ“​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ກອງ​ກຳລັງ​ອີຣັກ ​ພວມ​ໄດ້ຮັບ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ ​
ຕໍ່ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ຫຼື Da’esh ​ຢູ່​ນີ້ ​ຜູ້ນຳທັງ​ສອງຍັງ​ໄດ້​ຕົກ ລົງ​ກັນວ່າ ສະຫະລັດ ​
ແລະ​ອີຣັກ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່ການ​ເປັນ​ພາຄີ​ອັນ​ຍາວ​ນານ​ເພື່ອ​ຖອນຮາກ​ຖອນ​ໂຄນ​
ພວກກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ອີຣັກແລະສ້າງ​ກອງກຳລັງທະຫານ​ ​ແລະ​ສະຖາບັນ
​ທີ່ສຳຄັນ​ອື່ນໆ ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ແຂງ.”

Soldiers explain security procedures intended to catch any militants trying to flee with families as they arrive at camps outside of Mosul on March 19, 2017 in Hammam Aleel, Iraq. (H.Murdock/VOA)

Soldiers explain security procedures intended to catch any militants trying to flee with families as they arrive at camps outside of Mosul on March 19, 2017 in Hammam Aleel, Iraq. (H.Murdock/VOA)

​ກຳລັງທະຫານ​ອີຣັກ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຕໍ່ສູ້​ກັບກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ທາງ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ ​ໂດຍ​ໄດ້ຮັບ​
ການ​ໜຸນ​ຫຼັງໃນການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ ​ຈາກ​ກຸ່ມ​ແນວ​ໂຮມທີ່​ນຳພາ​ໂດຍ​ສະຫະລັດ​.
ຈຸດ​ເພັ່ງ​ເລັງທີ່​ສຳຄັນງ​ໃນການ​ສູ້​ລົບ​ເວລານີ້ ກໍແມ່ນການບຸກ​ໂຈມ​ຕີເພື່ອ​ຈະ​ຍຶດ​ເອົາ
ເມືອງ Mosul ຈາກ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ພວກ​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ເມືອງດັ່ງກ່າວ​ໃນ​ກາງ
ປີ 2014.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ​ໄດ້ເຂົ້າຄວບ​ຄຸມພາກ​ເໜືອ​ແລະ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກຂອງ​
ປະ​ເທດ​ມາ​ໄດ້​ເກືອບ 3 ປີແລ້ວນັ້ນ ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ອີຣັກ ​ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ກຳລັງ​ທະຫານ​
ທີ່​ໄດ້​ພາກັນຫ​ລົບ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ຄ້າຍ​ຂອງຕົນ ​ແລະ​ບໍ່​ຍອມຕໍ່ສູ້ກັບ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ
ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ພວກ​ທະຫານ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ລັດຖະບານວ່າ ບໍ່ໄດ້​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະ​ໜຸນ
ແລະ​ການ​ຝຶກ​ແອບຢ່າງ​ພຽງພໍ​ແກ່​ກຳລັງ​ທະຫານ.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump, ຊ້າຍ, ຕ້ອນຮັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກ ທ່ານ Haider al-Abadi ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄປຮອດໄປເຖິງ ທຳນຽບຂາວ, ວໍຊີງຕັນ, 20 ມີນາ, 2017.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump, ຊ້າຍ, ຕ້ອນຮັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກ ທ່ານ Haider al-Abadi ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄປຮອດໄປເຖິງ ທຳນຽບຂາວ, ວໍຊີງຕັນ, 20 ມີນາ, 2017.

ທ່ານ Trump ​ໄດ້​ກ່າວ ໃນ​ການ​ເລີ່​ມຕົ້ນກອງ​ປະຊຸມ​ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ວ່າ ​ທ່ານ​ ຫວັງວ່າ
ຈະ​ໂອ້​ລົມ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ເອີ້ນ​ວ່າ “ຊ່ອງ​ຫວ່າງ” ທີ່​ເປັນ​ຜົນ​ເກີດ​ຈາກ​ການ ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈກັນ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້.

“ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຄິດຄົ້ນຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ໃດ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ. ​ແຕ່ສິ່ງ​ທີ່ສຳຄັນ​ສຸດ​ໃນ​ເວລານີ້ ກໍ​ຄື​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ກຳຈັດ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ​ໃຫ້​ສິ້ນຊາກ​ໄປ,” ນັ້ນຄື​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງທ່ານ Trump ​ທີ່ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກ ທ່ານ Haider al-Abadi ກ່າວຖະແຫຼງການ ໃນການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ Donald Trump ໃນທຳນຽບຂາວ, 20 ມີນາ, 2017.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກ ທ່ານ Haider al-Abadi ກ່າວຖະແຫຼງການ ໃນການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ Donald Trump ໃນທຳນຽບຂາວ, 20 ມີນາ, 2017.

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