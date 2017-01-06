ທ່ານທຣຳ ຮັບຟັງລາຍງານ ຈາກໜ່ວຍສືບລັບ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີເຈາະຂໍ້ມູນ ຂອງຣັດເຊຍ

ປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງປະຊາຄົມສືບລັບ ທີ່ວ່າຣັດເຊຍ ເປັນຜູ້ໂຈມຕີເຈາະຂໍ້ມູນຂັ້ນຕອນການເລືອກຕັ້ງຂອງສະຫະລັດເມື່ອໄວໆມານີ້ ຮັບຟັງລາຍງານໂດຍເຕັມຈາກພວກຜູ້ນຳຂອງປະຊາຄົມສືບລັບໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ໃນການເຄື່ອນໄຫວແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນສຳລັບປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Trump ໄດ້ຕ້ອງຕິຢ່າງແຮງຕໍ່ປະຊາຄົມສືບລັບ ແຕ່ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ອ່ອນນ້ຳສຽງລົງວາດໃດວາດນຶ່ງໂດຍໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານທາງ Twitter ວ່າທ່ານເປັນ ຜູ້ນິຍົມຊົມຊອບ ທີ່ສຳຄັນ ຂອງໜ່ວຍສືບລັບສະຫະລັດ.
ໃນມື້ວານນີ້ ຫົວໜ້າໜ່ວຍສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການວ່າ ມີຫລັກຖານ ອັນແໜ້ນ ໜາທີ່ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ເມື່ອເດືອນພະຈິກ ປີກາຍນີ້ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະບອກໄດ້ວ່າ ມັນຊ່ອຍທ່ານ Trump ໃຫ້ຊະນະຫຼືບໍ່.
ທ່ານ James Clapper ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ ກ່າວຕໍ່ຄະນະກຳມະ ການກອງທັບຂອງສະພາສູງວ່າ “ຣັດເຊຍມີປະຫວັດສາດທີ່ຍາວນານໃນການແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງຂອງພວກເຂົາເອງແລະຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນແຫ່ງອື່ນໆ. ແຕ່ພວກເຮົາກໍບໍ່ເຄີຍພົບເຫັນການປຸກລະດົມໂດຍກົງແບບນີ້ເພື່ອແຊກແຊງເຂົ້າໃນຂັ້ນ ຕອນການເລືອກຕັ້ງເທົ່າທີ່ເຄີຍພົບເຫັນມາໃນກໍລະນີນີ້.”
ທ່ານ Clapper ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ດຳເນີນການປຸກລະດົມແບບຫຼາຍດ້ານທີ່ຮວມທັງບໍ່ພຽງແຕ່ໂຈມຕີເຈາະຂໍ້ມູນແລະເຜີຍແຜ່ອີແມລຂອງພັກເດໂມແຄຣັດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໄດ້ທຳການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ແບບດັ້ງເດີມ ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດພາດ ແລະອອກຂ່າວທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງນຳດ້ວຍ.”
ທ່ານ Clapper ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຮູ້ຢ່າງເປັນການແນ່ນອນວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຄວາມລັບທີ່ສຳຄັນທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກຂອງບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດໃນວັນທີ 8 ພະຈິກຫຼືບໍ່. ແຕ່ທ່ານກໍກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍບໍ່ໄດ້ ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼືຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
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