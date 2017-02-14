ສະຫະລັດ ຈັບ 12 ຄົນ ຮວມທັງ ພະນັກງານ ກວດຫີບ ໃນຖານສົງໄສ ລັກລອບຢາ Cocaine

ຄະນະຕຸລາການສານລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ ໄດ້ຟ້ອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ 12 ຄົນ ຮວມທັງອະດີດ ຜູ້ກວດກາຫີບເດີນທາງຢູ່ສະໜາມບິນ 6 ຄົນ ທີ່ພົວພັນກັບການລັກລອບຢາ cocaine ຢູ່ສະ ໜາມ ບິນສາກົນທີ່ນະຄອນ San Juan, Puerto Rico.
ທະນາຍຄວາມສະຫະລັດ ທ່ານນາງ Rosa Emilia Rodriquez-Velez ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຄະດີແມ່ນອີງຕາມຫລັກຖານທີ່ ຈຳເລີຍໄດ້ລັກເອົາຫີບ ທີ່ບັນຈຸຢາ cocaine ຫລາຍເຖິງ 15 ກິໂລ ຜ່ານລະ ບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພໃນການຂົນສົ່ງທີ່ສະໜາມບິນ ຫຼື TSA. ສ່ວນຈຳເລີຍຄົນອື່ນໆ ທີ່ຮວມທັງອະດີດຫົວໜ້າຮັກສາຄວາມປອດ ໄພ ທີ່ສະໜາມບິນ ຄົນນຶ່ງ ແລະພວກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ.
ລະຫວ່າງປີ 1998 ແລະ 2016 ຖະແຫລງການ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ຈຳເລີຍໄດ້ລັກລອບຢາ cocaine 20 ໂຕນ ຜ່ານສະໜາມບິນສາກົນ Luis Munoz Marin ທີ່ນະຄອນ San
Juan. ພະນັກງານ TSA ຫົກຄົນ ຜູ້ທີ່ປະເຊີນໜ້າການຕັດສິນລົງໂທດຕິດຄຸກຢ່າງໜ້ອຍ
10 ປີ ຄວນ ຈະເປັນຜູ້ສະໜອງຄວາມປອດໄພ ແລະກວດຫີບ ແລະນຳເອົາຫີບໃສ່ເຮືອ
ບິນທີ່ຈະອອກເດີນ ທາງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຖະແຫລງການໄດ້ບັນລະຍາຍວ່າ ພະນັກງານຄົນນຶ່ງ ທ້າວ Javier Otiz ໄດ້ຈັບເອົາຫີບທີ່ລາວຮູ້ວ່າບັນຈຸຢາ cocaine ຈາກການຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຢູ່ໂຕະກວດຂອງບໍລິສັດການບິນ. ຖະແຫລງການກ່າວຫາວ່າ ລາວໄດ້ນຳເອົາຫີບເຫລົ່ານັ້ນ ເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຈັກ x-ray ທີ່ສັງເກດການໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ TSA ທີ່ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຜູ້ທີ່ປ່ອຍໃຫ້ບັນດາຫີບເຫລົ່ານັ້ນຜ່ານໄປຫາສາຍການບິນທີ່ຈະເດີນທາງອອກໄປ.
ຖະແຫລງການຍັງກ່າວຫາຜູ້ຕ້ອງສົງໄສອີກຄົນນຶ່ງທີ່ລະບຸວ່າແມ່ນທ້າວ Tomas Dominguez-Rohena ທີ່ໄດ້ນຳເອົາຫີບເຫລົ່ານັ້ນໄປຫາສາຍການບິນທີ່ໄດ້ຖືກຈັດໄວ້ ໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າ ບໍ່ມີໝາສືບກິ່ນຢາເສບຕິດ ຫລືເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ ໄດ້ຖືກຂົນເຂົ້າໃສ່ເຮືອບິນ.
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