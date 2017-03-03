ສະຫະລັດ ປະເຊີນກັບ ວິກິດການ ເຮໂຣອິນ ແລະຢາແກ້ປວດ ຮ້າຍແຮງສຸດ ໃນ 60 ປີ

ສະຫະລັດ ປະເຊີນໜ້າກັບວິກິດການເຮໂຣອິນ ແລະການຕິດຢາຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມ
ເຈັບປວດທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ໃນຮອບ 60 ກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາ. ໃນປີ 2015 ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ເກີດມາຈາກການໃຊ້ເຮໂຣອິນແລະຢາຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມເຈັບປວດທີ່ພວມມີການ
ລະບາດຢ່າງແຜ່ກວ້າງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 52,000 ຄົນເສຍຊີວິດຢູ່ໃນສະຫະລັດ
ທີ່ພົວພັນກັບການໃຊ້ຢາເກີນກຳນົດ ຊຶ່ງມີຈຳນວນສູງສຸດເປັນປະຫວັດການໃນສະ
ຫະລັດ ອີງຕາມລາຍງານວ່າດ້ວຍຍຸດທະສາດໃນການຄວບຄຸມຍຸດຢາເສບຕິດສາ
ກົນຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພະຫັດວານ
ນີ້.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ William Brownfield ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວກ່ຽວກັບ
ການນຳອອກເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວ. ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮັບຜິດ
ຊອບກ່ຽວກັບກິດຈະການຕ້ານຢາເສບຕິດສາກົນ ແລະບັງຄັບໃຊ້ ກົດໝາຍກ່າວວ່າ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດແຕ່ວ່າ
100 ເປີເຊັນຂອງເຮໂຣອິນທັງໝົດ ແລະສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຢາສັງເຄາະທີ່ໃຊ້ກັນ ແລະ
ໃຊ້ເກີນຂອບເຂດຢູ່ໃນສະຫະລັດແມ່ນມາຈາກ ປະເທດອື່ນໆ.
ທ່ານໄດ້ກະປະມານວ່າ ລະຫວ່າງ 90 ຫາ 94 ເປີເຊັນຂອງເຮໂຣອິນທີ່ໃຊ້ກັນຢູ່ໃນ
ສະຫະລັດ ແມ່ນມາຈາກເມັກຊິໂກ ແລະລະຫວ່າງ 2 ຫາ 4 ເປີເຊັນມາຈາກໂຄລອມ
ເບຍ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອປະມານ 4 ຫາ 6 ເປີເຊັນແມ່ນມາຈາກເອເຊຍ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ແມ່ນອັຟການິສຖານ.
ສະຫະລັດມີຫຼາຍໆປະຊາຄົມ ຫລາຍໆຄອບຄົວ ຫລາຍໆຂົງເຂດ ແລະຫຼາຍໆເມືອງ
ໃນຈຳນວນເພີ່ມຂຶນ ທີ່ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບການລະບາດຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນການຕິດ
ຢາ ທີ່ພົວພັນກັບເຮໂຣອິນ ຢາຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຢາ fentanyl
ແລະຢາສັງເຄາະອື່ນໆ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຫລາຍກວ່າສະໄໝໃດໆ ຫລັງຈາກສົງຄາມ
ໂລກຄັ້ງທີສອງສິ້ນສຸດລົງ.
ທ່ານ Brownfield ກ່າວວ່າ ໂອກາດ ແລະການແຜ່ຂະຫຍາຍກ່ຽວກັບການຕິດຢາ
fentanyl ທີ່ຊ່ວຍແກ້ປວດນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຮູບວັດຖຸດິບ ທີ່ນຳເຂົ້າ ຈາກ
ປະເທດຈີນ. ທ່ານກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ຜ່ານການປຸງແຕ່ງຢູ່ເມັກຊິໂກບ່ອນທີ່ມັນໄດ້ຫລັ່ງ
ໄຫລຖືກລັກລອບເຂົ້າມາ ແລະຂົນຍ້າຍຂຶ້ນໄປທາງເໜືອຂອງສະຫະລັດ ແລະ
ການາດາ.
ທ່ານ Brownfield ກ່າວວ່າ “ແລະນັ້ນ ກາຍມາເປັນຜົນຜະລິດ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ທີ່ສຸດຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເພາະວ່າຢາ fentanyl ມີຄວາມແຮງ 10 ຫາ 50 ເທົ່າຂອງ
ເຮໂຣອິນ ແລະເວລາໃດຜູ້ໃຊ້ຢາ ທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍ ຫລືແມ່ຍິງບໍ່ສຳນຶກວ່າລາວ ໃຊ້ຢາ
fentanyl ແລະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຢາເຮໂຣອິນນັ້ນ ຊຶ່ງມີທ່າທາງວ່າ ຈະ ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ເກີນ
ຂອບເຂດ ແລະເກີດມີການຕາຍເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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