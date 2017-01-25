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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິຮູບ ນະໂຍບາຍ

Refugees, Dreamers Discuss Trump Policies
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ພວກທີ່ມີຄວາມຝັນ ໃນເລື່ອງຄົນເຂົ້າເມືອງ

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ກຸ່ມທີ່​ສະໜັບສະໜູນ ພວກ​ທີ່​ໜີ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​ພວມພາກັນ​ຂົນຂວາຍ ຫາທາງເຄື່ອນໄຫວ ​ກ່ອນທີ່ຈະມີຄຳ​ສັ່ງ​ທີ່ຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນ​ ຈາກລັດຖະບານ​ຂອງທ່ານ Trump ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນຫາ​ອົບ​ພະຍົບ​ແລະ​ພວກ​ທີ່​ໜີເຂົ້າ​ເມືອງ. ພວກ​ທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ Trump ກ່າວ​ວ່າ ລັດຖະບານ​ຂອງທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໄດ້ເຮັດໄປ​ໄກ​ໂພດ​ແລ້ວ ​ແລະ​ວ່າແຜນການ​ຂອງປະທາ ນາທິບໍດີ​ຄົນ​ໃຫມ່ນີ້ ຈະ​ປົວ​ແປງ​ສະຖານະ​ການ​ຄືນ​ໃໝ່ ຊຶ່ງ​ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງ VOA Carolyn Presutti ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້ ຜ່ານ​ສາຍຕາ​ຂອງອົບ​ພະຍົບຊີ​ເຣຍ ຄົນນຶ່ງ
ຊຶ່ງ​ວັນນະ​ສອນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະອຽດ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ ຕໍ່​ໄປ.

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​ທ່ານ Omar Al Muqdad ​ແມ່ນຜູ້ທີ່​ທາງ​ການ​ຕ້ອງການ​ຕົວ. ລັດຖະບານ​ຊີ​ເຣຍ ​ໄດ້​ມີ​ຄຳສັ່ງປະຫານຊີວິດເພິ່ນ ​ເຖິງ 3 ສະບັບ. ເພິ່ນຕ້ອງໂທດອາຍາ​ເບ​າະ? ​ໃນ​ການຕຳ​ໜິ
ຕິຕຽນ​ປະທານາທິທິບໍດີ​ຊີ​ເຣຍ ທ່ານ Bashard al-Assad. ທຸກມື້​ນີ້ ເພິ່ນ ​ໄດ້​ຍ່າງ​ຢ່າງ​ເປັນອິດ ສະຫຼະ​ ຢູ່​ໃນໂຮງ​ອາຫານ​ໃນ​ຕຶກ​ອາຄານ​ລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ.

ທ່ານ Muqdad ​ໄດ້​ມາ​ຮອດ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ຖານະ​ທີ່​ເປັນ​ອົບ​ພະຍົບຊີ​ເຣຍ. ປະຈຸ​ບັນ​ນີ້
ເພິ່ນ​ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ ຊາວ​ຊີ​ເຣຍ ຄົນ​ອື່ນໆຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ ​ໃນ​ສະຫະລັດ ​
ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວວ່າ ອາດ​ຈະມີ​ຜູ້​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ປະ​ປົນ​ຢູ່​ກັບ​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບພວກ​ນີ້.

ທ່ານ Omar Al Muqdad ຊາວ​ອົບ​ພະຍົບ​ຊີ​ເຣຍ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ສາມາດ​ທີ່ຈະ
ວາດ​ພາບຊາວ​ອົບ​ພະຍົບ​ຊີ​ເຣຍ 5 ລ້ານ​ຄົນໄດ້ ດ້ວຍ​ແປງ​ວາດ​ພາບ ອັນ​ດຽວ​ແລະ
ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ ບໍ່​ສາມາດ​ຮັບ​ເອົາ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ ​ເພາະວ່າມີຄົນ​ນຶ່ງ ​ໃນ​ກຸ່ມ
​ພວກ​ເຮົາແຕ່​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ເຂົາ​ຄົນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ໃຜ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ ກໍ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ ລາວ​ຄືໃຜ ​ແລະ
ເປັນ​ຈັ່ງ​ໃດ ​ແລະ​ວ່າ ລາວ​ອາດ​ຈະ​ມາສະ​ຫະລັດ ​ເພື່ອ​ຈະ​ບີບ​ຂະ​ນວນ​ລະ​ເບີດຂ້າ
ຕົວເອງກໍເປັນໄດ້. ນັ້ນ​ບໍ່​ແມ່ນຄວາມຄິດ​ອ່ານທີ່ມີເຫດຜົນແລະ​ຮັບຜິດຊອບ.”

ທ່ານ Dean Stein ຈາກ​ອົງການ Federation for American Immigration Reform
ຫຼື FAIR ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ. ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະລັດ ບໍ່​ສາມາດ​ກວດ​ລະອຽດ​ໄດ້ເຖິງເບື້ອງຫຼັງ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່ເຂົ້າ​ມາ​ຈາກເຂດ​ສົງຄາມ.

ທ່ານ Stein ປະທານ​ຂອງ ອົງການ FAIR ກ່າວ​ວ່າ “ທາງ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ຄົນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຊົ່ວຄາວ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​
ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ນີ້ ​ໃນ​ຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່​ວ່າ ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ແຜນການ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖາ​ນ​ໃໝ່​ຕອນ​ທີ່​ສະຖານະ​ການ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ​ໄດ້​ຜ່ອນ​ເບົາ​ລົງ​ ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ​ຊຶ່ງ​ໄດ້ຮັບ​ການ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖາ​ນ ​
ເປັນ​ຄັ້ງ​ ທີ 3 ໃນ​ປະ​ເທດ ​ແລະ​ວ່າສະຫະລັດ ຄວນ​ຈະ​ເປັນ​ທາງ​ເລືອກ​ອັນ​ສຸດ​ທ້າຍ.”

ໃນກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼ​ງຂ່າວ​ຂອງ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້​ ​ໂຄສົກ​ປະຈຳ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ບຸລິມະ​ສິດ​ຂອງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງທ່ານ Trump ​ແມ່ນ​ການ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງ​ໃນ​ຊາຍ​ແດນພາກ​ໃຕ້ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ສົ່ງ​ພວກ​ທີ່​ເຂົ້າ​ເມືອງຜິດ​ກົດໝາຍທີ່​ມີ​ຄະດີ​ຄວາມ ຜິດ​ກົດໝາຍນັ້ນ ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

ທ່ານ Spicer ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ຜູ້​ຄົນ ທີ່​ໄດ້​ຢູ່​ກາຍອາ​ຍຸ​ການ​ຂອງ​ວີ​ຊາ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງ
ພວກ​ເຂົາ​ແລ້ວ ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ເຮັດ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ທົບ​ທວນ​ໃນ​ລະບົບການ​ແລະ​ລະບຽບ.”

​ແຕ່​ວ່າ​ພວກ​ທີ່​ເປັນ​ປາກເປັນ​ສຽງ​ໃຫ້​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ລັດຖະບານ​
ປັດຈຸ​ບັນ​ນີ້ ຈະເນລະ​ເທດ​ພວກ​ທີ່​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ທັງ​ໝົດ ຊຶ່ງ​ຮວມທັງ​ພວກ​ທີ່​ເຂົ້າ​
ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ພວກ​ເດັກນ້ອຍ ​ເຊັ່ນ​ຊາວ Mexico ນັ້ນ ທ່ານ Greisa Martinez ທີ່ໄດ້​ຖືກ
ປົກ​ປ້ອງ​ພາຍ​ໃຕ້​ສົນທິສັນຍາ ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ Dream Act.

ທ່ານນາງ Greisa Martinez ກ່າ​ວວ່າ “​ເຖິງແມ່ນ​ ທ່ານ Donald Trump ຈະ​ເລືອກເອົາ ສິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ເອີ້ນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ວ່າ ​ເປັນຄົນ​ທີ່​ເຮັດ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ​ແລະ​ເອີ້ນ ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ວ່າ ​ເປັນຄົນ​ທີ່​ເຮັດ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍ​ເຊື່ອ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ ​ເປັນ​ວິລະ​ບຸລຸດ.”

​ແຕ່​ທ່ານ Stein ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ພວກທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຝັນນັ້ນ ​ແມ່ນບໍ່ທ່ຽ​ງທຳ ຊຶ່ງ ​ທ່ານ Stein ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ບາຣັກ ​ໂອ​ບາ​ມາ ສ້າງ​ບັນ​ຫາ ​ໃຫ້​ລັດຖະທຳ​ມະນູນ ​ແລະໄດ້ພະ
ຍາຍາມ ທີ່​ຈະ​ຂີດ​ເສັ້ນໃນ​ຂີ້ຊາຍ ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ປະຈຸ​ບັນ​ນີ້ ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​
ໃຫ້​ທ່ານ Donald Trump ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່​ງທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ອະທິບາຍ​ເຖິງ​ເຫດຜົນ ທີ່​ວ່າ ຜູ້​ນຶ່ງ
ຈະ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຂ້າງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ເສັ້ນ ​ແລະ​ອີກຄົນ​ນຶ່ງ​ກໍ​ຈະ​ຢູ່ອີກຂ້າງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ເສັ້ນ.”

ການ​ອອກດຳລັດສູງສຸດ​ຝ່າຍ​ບໍລິຫານ​ປະ​ເທດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​
ການ​ປ່ຽນ​ແປງໄດ້ບາງ​ຂໍ້. ການ​ໃຊ້​ດຳລັດ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ຈາກລັດຖະ
ສະພາ ​ທີ່​ສັງກັດ​ພັກ Democrat ທີ່ທ່ານ Chuck Schumer ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ.

ທ່ານ Chuck Schumer ຜູ້ນຳ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ​ໃນ​ສະພາ​ສູງ ກ່າວ​ວ່າ “ລັດຖະບານ​
ຂອງ​ທ່ານ Trump ​ຕ້ອງ​ໄດ້ຮັບ​ຮູ້. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ຫຼີກ​ຖອຍ. ພວກ​ເຮົາ ຈະ​ຕ້ອງ
ບໍ່​ລ້າຖອຍ.”

ທ່ານ Al Muqdad ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຍັງ​ສະຫະລັດ ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ. ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ ທ່ານ​ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ທີ່​ຈະ​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເປັນ​ສັນຊາດ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ໄດ້ຊຶ່ງ​ຈະ​ເລີ່​ມ​ຂຶ້ນ
ໃນ​ເດືອນ​ໜ້າ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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