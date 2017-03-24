ຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕໍ່າ ໄດ້ປະຊຸມປິດລັບໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ນຶ່ງມື້ຫລັງ
ຈາກການສືບສວນຂອງຄະນະກຳມະການ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາວ່າມີການລັກຟັງໂທ
ລະສັບ ທີ່ພົວພັນກັບປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ແລະຜູ້ທີ່ກຳຕຳແໜ່ງກ່ອນທ່ານ
ຄືອະດີດປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ.
ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານ Devin Nunes ປະທານຄະນະກຳມະການ
ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນການເປີດເຜີຍຂອງທ່ານໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານັ້ນວ່າ ການລັກຟັງການ
ສົນທະນາ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງພວກນັກສືບຕ່າງປະເທດ ທີ່ໂອ້ລົມກັບພວກ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທ່ານ Trump ຫລັງຈາກການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພະຈິກທີ່ນຳໄປສູ່ “ການ
ເກັບກໍາໂດຍບັງເອີນ” ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນຕ່າງໆໂດຍບັນດາຜູ່ຊ່ວຍທ່ານ Trump
ແລະອາດເປັນໄປໄດ້ຮວມທັງໂຕຂອງທ່ານ Trump ເອງດ້ວຍ.
ທ່ານ Nunes ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ແລະປະທານາທິບໍດີກ່ຽວກັບເອກກະ ສານເຫຼົ່າ
ນີ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືໃດໆກັບສະມາຊິກ 21 ຄົນຂອງຄະນະກຳ ມະການດັ່ງກ່າວ.
ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການນັ້ນ ທ່ານ Nunes ກ່າວວ່າການເປີດເຜີຍ
ຂອງທ່ານ ແລະລາຍງານທີ່ຕິດຕາມມາ ທີ່ທ່ານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ປະທານາ ທິບໍດີ Trump
ຊາບ ທີ່ທຳນຽບຂາວນັ້ນແມ່ນ “ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານເອງ.” ທ່ານກ່າວເຖິງ ການ
ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ Trump ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປທີ່ນັ້ນດ້ວຍການເຊີນ
ຕົນເອງ.”
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວທ່ານ Sean Spicer ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນ ປະ
ທານຄະນະກຳມະການຂອງສະພາຕ່ຳທີ່ມາລາຍງານຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ໂດຍບໍ່ໄດ້
ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກຄົນອື່ນໆ ຂອງຄະນະກຳມະການຊາບນຳ ຊຶ່ງເປັນການ
ເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດ ຊຶ່ງເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານ ໂກດແຄ້ນ.
ທ່ານ Spicer ກ່າວວ່າ ທ່ານ Nunes ຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ “ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວ” ວ່າ ສິ່ງ
ທີ່ໄດ້ຍິນ ຈາກການລັກຟັງການສົນທະນາ ໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດ ນັ້ນ “ບໍ່ມີຫຍັງ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຣັດເຊຍ” ແລະ “ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເຮັດ ໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ຄົ້ນພົບຫຍັງ.”
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ຫລັງຈາກການປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ແລ້ວ ສະມາຊິກ
ຂອງຄະນະກຳມະການ ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຄົນນຶ່ງ ທ່ານນາງ Jackie Speier
ກ່າວວ່າ ທ່ານ Nunes ໄດ້ຂໍຂະມາໂທດ ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ຕາມລຳພັງ
ຂອງທ່ານນັ້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
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