ສະຫະລັດ ມອບສູນເລືອດ ຫລັງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ ແຂວງຈຳປາສັກ

ສະຫະລັດມອບສູນເລືອດຫລັງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ແຂວງຈຳປາສັກ ໃນພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດ.
ພິທີມອບຮັບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນພະຫັດທີ 12 ມັງກອນວານນີ້ ໂດຍເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ທ່ານນາງ Rena Bitter ແລະ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຈຳປາສັກ ທ່ານສົມສະໜິດ ບຸດທິວົງ.
ສູນເລືອດຫລັງໃໝ່ແຫ່ງນີ້ ຈະໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການເລືອດສຸກເສີນແກ່ປະຊາຊົນໃນບັນດາ ແຂວງພາກໃຕ້. ໃນເດືອນກັນຍາ 2016 ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ແລະທ່ານບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດ ສປປ ລາວໄດ້ລົງນາມກ່ຽວກັບຄູ່ຮ່ວມມືແບບ ກວມລວມ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ສປປ ລາວ ເພື່ອເພີ່ມທະວີ ສາຍພົວພັນ ໃຫ້ສູງຂື້ນ ກວ່າເກົ່າ ບົນຈິດໃຈການຮ່ວມມື ຂອງພວກເຮົາ ໃນໄລຍະໃໝ່ ສູນເລືອດດັ່ງກ່າວນີ້ຈະປະ ກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວດີຂຶ້ນ.
ໃນພິທີເປີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Bitter ໄດ້ເວົ້າເຖິງການຮ່ວມມືໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ແລະ ສປປ ລາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ສູນເລືອດແຫ່ງນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝາຍໝັ້ນ ແລະການປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການພັດທະນາດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ແລະລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນນາມປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ.
ສະຖານທູດສະຫະລັດພາຍໃຕ້ການປະສານງານກັບກອງບັນຊາການກອງທັບສະຫະລັດ ປະຈຳພາກພື້ນປາຊິຟິກ ໄດ້ສະໜອງໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳໃນເຂດຊົນ ນະບົດຂອງລາວ ມາເປັນເວລາ ຫຼາຍກວ່າ 15 ປີ ລວມມີ ໂຮງຮຽນ ສຸກສາລາ ໂຮງໝໍ ລະ ບົບຊົນລະປະທານ ແລະລະບົບນ້ຳສະອາດ. ສູນເລືອດຫລັງນີ້ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຫລາຍໆໂຄງ ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳເພື່ອ ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນຊຶ່ງໄດ້ສຳເລັດໃນປີຜ່ານມາ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າລວມທັງໝົດຫລາຍກວ່າ 850,000 ໂດລາ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສືບຕໍ່ການຮ່ວມມື ແລະປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງລັດຖະບານສະຫະລັດ ແລະລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການປັບປຸງພັດ ທະນາລະບົບການການສຶກສາ ແລະສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບດີ ຂື້ນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
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