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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ຂອງ ສະຫະລັດ ມອບລາງວັນໃຫ້ ແມ່ຍິງກ້າຫານສາກົນ

2017 Women of Courage Awards
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ສະຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ນາງ Melania Trump ​ໄດ້​ໃຫ້​ກຽດ​ມອບ​ລາງວັນ
​ ແມ່ຍິງກ້າຫານ​ສາກົນ ​ແກ່​ພວກແມ່ຍິງ 13 ຄົນ ຈາກ​ທົ່ວ​ໂລກ ​ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ອາທິດທີ່
​ແລ້ວ ​ໃນ​ການ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ພາ ​ເປັນ​ປາກ​ເປັນສຽງ​ໃຫ້​ແກ່ການຕໍ່ສູ້​ເພື່ອ​ສິດທິ​ມະນຸດ
ປະຊາທິປະ​ໄຕ ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ທາງ​ເພດ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້ແມ່ຍິງ ມີ​ສິດ​ອຳນາດ ​ໃນ
​ການເປັນ​ເຈົ້າຕົນ​ເອງ​ເພີ້ມຂຶ້ນ. ນັກ​ຂ່າວວີ​ໂອ​ເອ Nike Ching ມີ​ລາຍ​ງານ ​ຈາກ
​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ຊຶ່ງ​ກິ່ງ​ສະຫວັນ ຈະ​ນຳເອົາ​ລາຍ​ລະອຽດ ມາ
ສະ​ເໜີ​ທ່ານ.

ເຊີນຟັງລາຍງານ ການມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ ແມ່ຍິງກ້າຫານສາກົນ
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ລິງໂດຍກົງ

ບັນດາ​ແມ່ຍິງ​ທີ່​ຊະນະ​ລາງວັນ ​ແມ່ຍິງ​ກ້າຫານ​ສາກົນ ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ​ແມ່ນຮວມທັງ​ແມ່ຍິງ​
ຄຣິສຕຽນຊີ​ເຣຍຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ໄດ້ອຸທິດ​ຕົນ ໃຫ້ການຊ່ວ​ຍເຫລືອ​ແກ່​ພວກແມ່ຍິງຊາວ​ຄຣິສ
​ແລະ​ຊາວ​ມຸສລິ​ມ ທີ່​ອົບ​ພະຍົບຫຼົບ​ໄພ​ພາຍໃນ​ປະ​ເທ​ດ ບັນດາ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວທີ່​ຊ່ວຍ​
ພວກ​ແມ່ຍິງ ​ແລະ​ເດັກນ້ອຍຫ​ລົບ​ໜີ​ຈາກ​ຄວາ​ມຮຸນ​ແຮງໃນ​ສົງຄາມ​ຢູ່​ໃນ​ອີຣັກ ​ແລະ​
ເຢ​ເມນ ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ອົງການຈັດ​ຕັ້ງ​ບໍ່ຂຶ້ນກັບ​ລັດຖະບານ ​ທີ່​ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບ
ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງທາງ​ເພດ ​ແລະ​ສົ່ງ​ເສີມ​ປະຊາທິປະໄຕ​ແລະ​ນາຍ​ທະຫານແມ່ຍິງ​ຄົນ​
ນຶ່ງທີ່​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຮ່ວມ ກັນ​ລະຫວ່າງ​ເພດ​ຍິງ​ແລະ​ເພດ​ຊາຍ
ໃນ​ຄວາ​ມພະຍາ ຍາມຮັກສາ​ສັນຕິພາບ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ຟຣິກາ.

ໃນ​ການປາກົດໂຕຕໍ່​ທີ່ສາທາລະນະ​ແບບ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ໄດ້​ເຫັນ​ ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງທ່່ານ
ນາງ Melania Trump ໄດ້ມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາແມ່ຍິງທີ່ໜ້າສັນລະເສີນ
13 ຄົນ.

ທ່ານນາງ Melania Trump ກ່າວວ່າ “ຮ່ວມກັນກັບປະຊາຄົມສາກົນ ສະຫະ ລັດຕ້ອງສົ່ງສານຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ພວກເຮົາກຳລັງຈັບ​ຕາເບິ່ງ. ເພາະສະນັ້ນ
ມັນແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຈະສືບ​ຕໍ່ສ່ອງແສງໃຫ້​ແກ່​ໄຊຊະນະ​ທີ່​ມະຫັດ
ສະຈັນ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ເທື່ອ​ທີ່​ໄດ້​ບັນລຸ​ໂດຍ​ບັນດາແມ່ຍິງຊຶ່ງທັງໝົດຕ່າງ​ກໍມີຄວາມ
ສາມາດ ​ພະຍາຍາມ ນຳພາ​ໃນການປ່ຽນແປງຢ່າງແທ້ຈິງ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ໃຫ່້ແກ່ພວກ
ທີ່ບໍ່ສາ ມາດຕໍ່ສູ້ແກ່ໂຕເຂົາເຈົ້າເອງນັ້ນ.”

ຜູ້​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມໃນພິທີຄັ້ງນີ້ ກໍມີນັກ​ຂຽນ​ຂ່າວ​ລົງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດຊາວຫວຽດນາມ
ພ້ອມ​ທັງ​ເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວສິດທິມະນຸດ ທີ່ຮູ້ກັນ​ໃນ​ຊື່ Mother Mushroom. ນາງໄດ້ຕິດຄຸກນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາ​ປີແລ້ວນີ້ມາ. ຄວາມພະຍາຍາມຂອງນາງ ໃນ
ການຊຸກຍູ້​ສິ​ດ​ເສລີພາບ​ໃນ​ການສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ​ຄວາມ​ເຫັນ​ນັ້ນ ​ແມ່ນໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ທຸກຄົນຢືນຂຶ້ນຕົບມືຢ່່າງສະໜັ່ນຫວັ່ນໄຫວ.

ນາງ Natalia Ponce de Leon ລອດຊີວິດມາ​ໄດ້ຈາກການເອົານໍ້າກົດສາດ​ໃສ່ເມື່ອສາມປີກ່ອນ. ການຊຸກຍູ້ຂອງນາງ ໄດ້ເປັນຜົນໃຫ້ມີການ​ອອກກົດໝາຍ
ໃໝ່ຢູ່ໃນປະເທດ Columbia ທີ່​ໃສ່ຊື່ຂອງນາງ ​ເຮັດ​ໃຫ້ການເອົານໍ້າກົດໂຈມຕີ
ເປັນຄວາມຜິດໂດຍສະເພາະ ທີ່​ຈະເຮັດໃຫ້ຕິດຄຸກເຖິງ 50 ປີ.

ນາງ Natalia ponce de Leon ກ່າວວ່າ “ລະຫວ່າງການປິ່ນປົວຢູ່​ນັ້ນ ຂ້າພະ
ເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າມີທາງເລືອກຢູ່​ສອງ​ຢ່າງ ວິທີງ່າຍໆກໍ​ຄືຂ້າພະເຈົ້າ
ອາດນອນຢູ່ໃນຕຽງ ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງ ແລະໂກດ
ແຄ້ນ ຫລືວິທີທີ່ຫຍຸ້ງຍາກກໍຄືຢືນຢູ່ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ແລະເຮັດໃຫ້ໂສກນາດຕະກຳ
ເຫລົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ເຮັດ.”

​ໃນ​ການເດີນທາງມາສະຫະລັດເປັນເທື່ອທຳອິດ ນາງ Veronica Simogun ໄດ້
ຮັບກຽດ​ໃນການປຸກລະດົມເພື່ອປົກປ້ອງພວກແມ່ຍິງຈາກຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ
ຢູ່ໃນ Papua New Guinea.

ນາງ Veronica Simogun ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ສູ້ ເພື່ອຄວາມສະເມີພາບ ຄວາມຍຸຕິທຳທາງເພດ ຢູ່ໃນປະເທດຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າພົວພັນກັບເລື່ອງ
ເຫລົ່ານີ້ຢູ່ຕະຫລອດເວລາ. ມີການລ່ວງ​ລະ​ເມີດ ແລະການຈຳ​ແນ​ກກີດ​ກັນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ.”

ສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ກຽດແມ່ຍິງຫລາຍກວ່າ 100 ຄົນຈາກ 60 ກວ່າປະເທດ ນັບແຕ່​
ໄດ້​ມີການສ້າງຕັ້ງ ລາງວັນແມ່ຍິງກ້າຫານສາກົນ ໃນປີ 2007.

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