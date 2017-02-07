ສານອຸທອນສະຫະລັດແຫ່ງນຶ່ງ ມີກຳນົດຈະໄດ້ຮັບຟັງການຖົກຖຽງກັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານຂອງປະທານາທິບໍດີ Donald Trump
ທີ່ໂຈະໂຄງການຮັບເອົາພວກອົບພະຍົບຊົ່ວຄາວ ແລະໂຈະການເຂົ້າປະເທດ ພວກທີ່ມາຈາກ 7 ປະເທດ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມນັ້ນ.
ການໂຕ້ແຍ້ງທາງກົດໝາຍ ໂດຍກະຊວງຍຸຕິທຳ ທີ່ປົກປ້ອງການໂຈະດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ ເປັນ “ການໃຊ້ສິດອຳນາດທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ Trump ເພື່ອໂຈະການເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຂອງຊາວຕ່າງດ້າວ ແລະການຮັບເອົາພວກເອົາພະຍົບ.” ເອກກະສານຮ້ອງ ຄຳສັ່ງຜູ້ພິພາກສາສານລັດຖະບານກາງທີ່ໃຫ້ ໂຈະດຳລັດຂອງທ່ານ Trump ເປັນການຜິດພາດ ແລະ “ກ້າວກ່າຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.”
ລັດວໍຊີງຕັນ ແລະ Mimmesota ແມ່ນເປັນໂຈດ ໃນຄະດີນີ້. ສານຍື່ນການໃຫ້ ການສະໜັບສະໜຸນເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນມາຈາກຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳຂອງ 15 ລັດ, ກຸ່ມອົງການ
ສະຫະພັນສິດເສລິພາບຂອງພົນລະເຮືອນຊາວອາເມຣິກັນ ແລະກຸ່ມຂອງບໍລິສັດ ເກືອບຮ້ອຍບໍລິສັດ ໃນຂະນະທີ່ຈຳນວນຂອງບໍລິສັດ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງໃບຄຳຮ້ອງເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການໂຈະຄັ້ງນີ້.
ສອງອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ John Kerry ແລະທ່ານນາງ Made-
leine Albright ກ່າວວ່າ ການນຳໃຊ້ດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານຂອງປະທານາທິບໍດີ “ແມ່ນຮ່າງຂຶ້ນບໍ່ຄ່ອຍຈະແຈ້ງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍດີ ແລະໃຫ້ການອະທິບາຍທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະແຈ້ງ.”
ເຊີນຊົມວີດີໂອ ຈາກນັກຂ່າວ Masood Farivar ຂອງ VOA:
“ພວກເຮົາເບິ່ງດຳລັດທີ່ວ່ານີ້ ເປັນນຶ່ງຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດແລ້ວບ່ອນທຳລາຍຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງ ສະຫະລັດ ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາປອດໄພ,” ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂຽນ ກົງກັນຂ້າມກັບການໂຕ້ແຍ້ງຂອງທ່ານ Trump ທີ່ວ່າ ການໂຈະດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຊ່ອຍເພີ່ມຄວາມແຂງແກ່ນທາງດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ.
ຄະດີນີ້ ເບິ່ງຄືວ່າຈະໄປສິ້ນສຸດລົງ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າສານສູງສຸດຂອງປະເທດ.
ນັກວິໄຈທ່ານນຶ່ງ ຂອງສຳນັກງານທະນາຍຄວາມ Dan McLaughlin ທີ່ມີຫ້ອງການໃນນະຄອນ New York ໄດ້ບອກກັບ ລາຍການ New Horizon ຂອງພະແນກພາສາ
ເປີເຊຍ ວ່າ ສານສູງສຸດຂອງລັດຖະບານກາງ ແມ່ນມີປະຫວັດໃນການຕັດສິນ ທິ່ອາດຈະເຫັນພ້ອມກັບຄະດີຂອງທ່ານ Trump ຖ້າຫາກວ່າ ເລື່ອງດັ່ງກ່າວຈະໄປເຖິງຂັ້ນນັ້ນ.
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