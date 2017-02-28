ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື Drone ທາງພາກເໜືອຊີເຣຍ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້
ໂດຍສະຫະລັດ ຢູ່ໃນແລະກໍອ້ອມແອ້ມແຂວງ Idlib ໄດ້ສັງຫານຜູ້ນຳກຸ່ມ al Qaida
ຊຶ່ງມີສ່ວນໃນການວາງແຜນການໂຈມຕີ ເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາ ທີ່ນະຄອນ ນິວຢອກ
ແລະນະຄອນວໍຊີງຕັນ.
ຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກ ການໂຈມຕີໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ກຸ່ມ jihad ໄດ້ຢືນຢັນໃນ
ຫຼາຍໆ websites ເຖິງການຕາຍ ຂອງທ້າວ Abu al-Khayr al Masri ຊຶ່ງໄດ້ຖືກ
ເລືອກໃຫ້ເປັນຮອງຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ໃນປີກາຍນີ້.
ບຸກຄົນທີ່ໃກ້ຊິດກັບ emir Ayman al-Zawahiri ຂອງກຸ່ມ al Qaida ຊຶ່ງເປັນຊາວ
ອີຈິບດ້ວຍກັນ ແລະເປັນທັງສາມີຂອງລູກສາວ Osama bin Laden ໄວ 59 ປີ
ທ້າວ al Masri ໄກ້ຖືກສັງຫານໂດຍລູກສອນໄຟ ທີ່ຍິງໃສ່ລົດຂອງລາວ ທີ່ກຳລັງ
ເດີນທາງຢູ່ນັ້ນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບອກວ່າ
ແມ່ນຜູ້ໃດແທ້ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ວີດີໂອ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ທາງອິນເຕີແນັຕ ໂດຍກຸ່ມ jihad ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລົດເກງ 4 ປະຕູ ໄດ້ຖືກທຳລາຍໃນຂ້າງທາງ ມັນຍັງມີຮູຂະໜາດໃຫຍ່ໃນທາງຫຼັງຄາລົດດ້ວຍ.
ຂ່າວຂອງການເສຍຊີວິດຂອງລາວນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີລາຍງານເປັນເທື່ອທຳອິດ ໂດຍນັກວິໄຈ Charles Lister ຜູ້ຂຽນປື້ມສົງຄາມສັກສິດຊີເຣຍ ຫຼີ The Syrain Jihad. ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການຕາຍນີ້ວ່າ “ເປັນຂ່າວໃຫຍ່” ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຕາຍຂອງກຸ່ມຈີຮາດ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັບເຊັ່ນສະພາຄະນະກຳມະການ Shura ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ປະກອບຂຶ້ນ ໃນທ້າຍຊຸມປີ 1980. “ທ້າວ Abu al-Khayr al Masri ແມ່ນເປັນຜູ້ທີ່ຈົງຮັກພັກດີອັນສູງສຸດ,” ຊຶ່ງທ່ານ Lister ໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ “ທ້າວ Abu al-Khayr ແມ່ນເປັນຜູ້ຈັດການປະຊຸມ ທີ່ທາງກຸ່ມ al Qaida ໄດ້ວາງແຜນການໂຈມຕີ ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ.”
ທ່ານ Lister ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ການເຂົ້າໄປຍັງຊີເຣຍ ຂອງທ້າວ Abu al-Khayr
ແມ່ນກາງປີ 2015 ຂອງຄະນະສູນກາງຜູ້ນຳກຸ່ມ al Qaida ໃນຊີເຣຍ ຊຶ່ງໃຊ້ເປັນບ່ອນ
ຫລົບລີ້ທີ່ອັນສຳຄັນ. ທ້າວ Abu al-Khayr ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຄຽງບ່າຄຽງໄລ່ ກັບ ທ້າວ bin
Laden ໃນອັຟການິສຖານ ແລະຍັງໄດ້ໃຊ້ເວລາ ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ໃນຄຸກ ໃນອີຣ່ານ
ແລະໄດ້ລົບໜີໄປໄດ້ຫຼັງຈາກທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາ ອັຟການິສຖານ. ອີງຕາມ
ບົດຄວາມ Long War Journal ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ທາງ website ຂອງມູນນິທິ ທີ່ມີສຳນັກ
ງານໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊີງຕັນ ເພື່ອການປົກປ້ອງປະຊາທິປະໄຕ, ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຖືກປ່ອຍ
ໃນປີ 2015 ເພື່ອແລກກັບນັກການທູດອີຣ່ານຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບຮຽກຄ່າໄຖ່ ໃນເຢເມນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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