ສຫລ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບສວນ ຢ່າງອິດສະຫຼະ ກ່ຽວກັບການສັງຫານພົນລະເຮືອນ ຢູ່ ສາທາລະນະລັດຄອງໂກ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ ພວມປັດປ່າຍຄຳຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບສວນທີ່ເປັນອິດສະລະ ຕໍ່ການກ່າວຫາສັງຫານ ພວກພົນລະເຮືອນທີ່ບໍມີີອາວຸດໂດຍ ກຳລັງທະຫານສາທາ ລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ (DRC) ຢູ່ໃນເຂດ Kasai.
ຮູບພາບວີດີໂອໄດ້ໂພ່ໂຕອອກມາໃນສື່ສັງຄົມໃນຫລາຍມື້ທີ່ຜ່ານມາ ປາກົດວ່າສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພວກທະຫານທີ່ຍິງພວກຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າພາກັນນອນເລືອຢູ່ໜ້າດິນ.
ວີດີໂອຕອນນຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນພວກເດັກນ້ອຍກຳລັງຖືກຍິງ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ DRC ກ່າວວ່າ ວີດີໂອເປັນຂອງປອມ ແລະດັດແປງ ໂດຍກ່າວວ່າ "ເປັນກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານທີ່ໂຫດຮ້າຍ” ດັດແປງຮູບພາບທີ່ເຮັດໃຫ້ກຳລັງ DRC ຖືກເບິ່ງໄປໃນທາງບໍ່ດີ.
ລັດຖະບານກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການສືບສວນດ້ວຍຕົນເອງແລ້ວ ແລະຫລາຍຄົນໄດ້ຖືກຈັບ.
ແຕ່ວ່າສະຫະລັດ ແລະບັນດາພັນທະມິດຫລາຍປະເທດ ກຳລັງພາກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພິສູດຢ່າງລະອຽດເພີ້ມຂຶ້ນ.
ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Mark Toner ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ມັນຄວນຈະປະຕິບັດ “ໂດຍການປະສານງານກັບບັນດາອົງການ ສາກົນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສິ້ງຊອມ ສິດທິມະນຸດ ເພື່ອພິສູດພວກທີ່ກະທຳຄວາມໂຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ແລະນຳເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໄປສູ່ບຸກຄົນໃດໆ ກໍຕາມທີ່ພິສູດວ່າໄດ້ພົວພັນກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ.
ຫົວໜ້່າຫ້ອງການສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Zeid Ra’ad Al Hussein ກໍໄດ້ຮຽກ ຮ້ອງເອົາຄຳຕອບເຊັນກັນ.
ຂົງເຂດ Kasai ຂອງ DRC ໄດ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງນັບແຕ່ເດືອນສິງຫາປີກາຍນີ້ ເວລາຜູ້ນຳຊົນເຜົ່າຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ Kinshasa ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ.
ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ການສູ້ລົບກັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນເສຍຊີວິດ.
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