ລມຕ ປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ ຢ້ຳຄືນ ຄຳເຕືອນ ຂອງ ປ. ທຣຳ ຕໍ່ອົງການເນໂຕ້

ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ Donald trump ຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນ ຍັງເປັນອະດີດຜູ້
ສະໝັກປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ສ້າງເຫດການສັ່ນສະເທືອນ ໄປທົ່ວຢູໂຣບ ເວລາທ່ານໄດ້
ສະເໜີວ່າ ສະຫະລັດອາດຈະບໍ່ປ້ອງກັນບັນດາປະເທດພັນທະມິດອົງການ NATO ຕໍ່
ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຈ່າຍເງິນສ່ວນແບ່ງໃນດ້ານປ້ອງກັນປະ
ເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.ໃນວັນພຸດວານນີ້ ປາກົດວ່າ ບັດນີ້ປະທານາທິບໍດີ Trump ອາດ
ຈະປະຕິບັດ ຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍານັ້ນ ເວລາລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ
James Mattis ໄດ້ເຕືອນບັນດາພັນທະມິດອົງການ NATO ວ່າ ວໍຊິງຕັນ “ຈະຫລຸດ
ຜ່ອນໃນການປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນໝາຍຂອງຕົນ” ຕໍ່ກຸ່ມພັນທະມິດ ຖ້າຫາກບັນດາ
ພັນທະມິດບໍ່ໄດ້ໝັ້ນໝາຍໃນການຈ່າຍຢ່າງໜ້ອຍສອງເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຮວມ
ຫຼື GDP ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າໃນງົບປະມານດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ.
ທ່ານ Mattis ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາພັນທະມິດ ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມລັບ ທີ່ກອງບັນຊາ
ການອົງການ NATO ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ອາເມຣິກາຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າ ປະເທດຂອງພວກທ່ານບໍ່ຕ້ອງການເຫັນອາເມຣິກາຫລຸດຜ່ອນຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງຕົນຕໍ່ບັນດາພັນທະມິດ ນະຄອນ ຫຼວງ
ຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຈະຕ້ອງສະແດງການສະໜັບສະໜູນໃນດ້ານປ້ອງກັນປະ
ເທດທີ່ີເຫັນພ້ອມນຳກັນ.”
ທ່ານ Mattis ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນອາດຈະດັດແປງການໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍຕໍ່
ບັນດາສະມາຊິກ 28 ປະເທດແຕ່ຢ່າງໃດ.
ຮວມຢູ່ໃນສະມາຊິກຫ້າປະເທດອົງການ NATO ທີ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມໝັ້ນໝາຍ
ນັ້ນ ກໍມີ ກຣິສ ທີ່ໄດ້ຈ່າຍເກືອບ 2.5 ເປີເຊັນ ແລະໂປແລນ ແອັສໂທເນຍ ແລະອັງ
ກິດ ຈ່າຍເງິນກາຍສອງເປີເຊັນໜ້ອຍນຶ່ງ. ໃນອີກດ້ານນຶ່ງນັ້ນ ເຢຣະມັນ ແມ່ນຈ່າຍ
ແຕ່ພຽງ 1.19 ເປີເຊັນ ແລະທັງໝົດຮວມທັງການາດາອີຕາລີ ແລະສະເປນ ແມ່ນ
ຈ່າຍຕ່ຳກວ່ກຳນົດທີ່ຕັ້ງໄວ້. ຝຣັ່ງຈ່າຍຫລຸດສອງເປີເຊັນໜ້ອຍນຶ່ງ.
ສະຫະລັດຈ່າຍຫລາຍກວ່າ 3.6 ເປີເຊັນ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດກ່າວຕໍ່ບັນດາລັດຖະມົນຕີອົງການ NATO ໃນວັນພຸດ
ວ່ານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເປັນໜີ້ຕໍ່ພວກທ່ານທັງໝົດ ເພື່ອບອກໃຫ້ເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງ
ເຖິງຄວາມຈິງທາງການເມືອງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະໃນຄຳຮ້ອງຂໍທີ່ເປັນທຳຈາກ
|ປະຊາຊົນປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ດ້ວຍທ່າທີອັນໜັກແໜ້ນ.”
ສະຫະລັດໄດ້ກົດດັນບັນດາພັນທະມິດອົງການ NATO ມາເປັນເວລານານແລ້ວ
ເພື່ອເພີ້ມການຈ່າຍເງິນສ່ວນແບ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງການຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວແມ່ນມີ
ຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ລັດຖະບານ ທ່ານ Obama ແລະດົນໄປກວ່ານັ້ນອີກ.
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