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ລມຕ ປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ ຢ້ຳຄືນ ຄຳເຕືອນ ຂອງ ປ. ທຣຳ ຕໍ່ອົງການເນໂຕ້

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ທີ່ກອງບັນຊາການ ອົງການ NATO ໃນນະຄອນ Brussels.

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ທີ່ກອງບັນຊາການ ອົງການ NATO ໃນນະຄອນ Brussels.

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ໃນ​ເດືອນກໍລະກົດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ທ່ານ Donald trump ​ຊຶ່ງ​ໃນເວລາ​ນັ້ນ ຍັງ​ເປັນ​ອະດີດ​ຜູ້
​ສະ​ໝັກ​ປະທານາທິບໍດີ ​ໄດ້​ສ້າງ​ເຫດການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອ​ນ ​ໄປ​ທົ່ວ​ຢູ​ໂຣບ ​ເວລາ​ທ່ານ​ໄດ້
​ສະ​ເໜີ​ວ່າ ສະຫະລັດ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ປ້ອງ​ກັນບັນດາ​ປະ​ເທດພັນທະ​ມິດ​ອົງການ NATO ຕໍ່​
ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ຖ້າ​ຫາກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຈ່າຍເງິນ​ສ່ວນ​ແບ່ງ​ໃນ​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນປະ​
ເທດ​ຂອງເຂົາ​ເຈົ້າ.ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ປາກົດ​ວ່າ ບັດ​ນີ້​ປະທານາທິບໍດີ Trump ​ອາດ​
ຈະ​ປະຕິບັດ ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນສັນຍາ​ນັ້ນ ​ເວລາ​ລັດຖະມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທ່ານ
James Mattis ​ໄດ້​ເຕືອນ​ບັນດາ​ພັນທະ​ມິດອົງການ NATO ວ່າ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ “ຈະຫລຸດ
ຜ່ອນ​ໃນ​ການປະຕິບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ຂອງ​ຕົນ​” ​ຕໍ່​ກຸ່ມ​ພັນທະ​ມິດ ຖ້າ​ຫາກ​ບັນດາ
​ພັນທະ​ມິດ​ບໍ່​ໄດ້​ໝັ້ນ​ໝາຍໃນ​ການ​ຈ່າຍ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍສອງ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງຍອດຜະລິດ​ຮວມ
ຫຼື GDP ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ເຂົ້າ​ໃນ​ງົບປະມານດ້ານ​ປ້ອງກັນປະ​ເທດ.

ທ່ານ Mattis ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ພັນທະ​ມິດ​ ລະຫວ່າງ​ກອງ​ປະຊຸມ​ລັບ ທີ່​ກອງ​ບັນຊາ​
ການອົງການ NATO ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ວ່າ “ອາ​ເມຣິກາ​ຈະ​ປະຕິບັດ​ຕາມຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບຂອງ​ຕົນ ​ແຕ່​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກທ່ານ​ບໍ່​ຕ້​ອງການ​ເຫັນ​ອາ​ເມຣິກາຫລຸດຜ່ອນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ຂອງ​ຕົນຕໍ່​ບັນດາ​ພັນທະ​ມິດ ນະຄອນ ຫຼວງ
ຂອງ​ແຕ່ລະ​ປະ​ເທດ ຈະ​ຕ້ອງສະ​ແດງການ​ສະໜັບສະໜູນ​ໃນ​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​
ເທດທີ່ີ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ນຳ​ກັນ.”

ທ່ານ Mattis ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ວໍ​ຊິງ​ຕັນອາດ​ຈະດັດແປງການ​ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນ​ໝາຍ​ຕໍ່
​ບັນດາ​ສະມາ​ຊິກ 28 ປະ​ເທດ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ຮວມຢູ່​ໃນ​ສະມາຊິກ​ຫ້າ​ປະ​ເທດອົງການ NATO ທີ່ປະຕິບັດ​ຕາມຄວາ​ມໝັ້ນ​ໝາຍ
ນັ້ນ ກໍ​ມີ ກຣິສ ທີ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເກືອບ 2.5 ​ເປີ​ເຊັນ ​ແລະ​ໂປ​ແລນ ​ແອັສ​ໂທ​ເນຍ ​ແລະ​ອັງ
ກິດ ຈ່າຍເງິນ​ກາຍ​ສອງ​ເປີເຊັນໜ້ອຍ​ນຶ່ງ. ​ໃນ​ອີກດ້ານ​ນຶ່ງນັ້ນ ​ເຢຣະມັນ ​ແມ່ນ​ຈ່າຍ
​ແຕ່​ພຽງ​ 1.19 ​ເປີ​ເຊັນ ​ແລະ​ທັງ​ໝົດຮວມທັງ​ກາ​ນາ​ດາອີ​ຕາ​ລີ ​ແລະ​ສະ​ເປ​ນ ​ແມ່ນ
​ຈ່າຍ​ຕ່ຳ​ກວ່ກຳນົດ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໄວ້. ຝຣັ່ງຈ່າຍ​ຫລຸດ​ສອງ​ເປີ​ເຊັນໜ້ອຍ​ນຶ່ງ.

ສະຫະລັດ​ຈ່າຍ​ຫລາຍ​ກວ່າ 3.6 ​ເປີ​ເຊັນ.

ລັດຖະມົນຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ລັດຖະມົນຕີ​ອົງການ NATO ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ
​ວ່າ​ນນີ້​ວ່າ “ຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ໜີ້​ຕໍ່​ພວກ​ທ່ານ​ທັງ​ໝົດ ​ເພື່ອ​ບອກ​ໃຫ້ເປັນ​ທີ່ແຈ່ມ​ແຈ້ງ
​ເຖິງ​ຄວາ​ມຈິງ​ທາງການ​ເມືອງ​ຢູ່ໃນ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ໃນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ທີ່ເປັນທຳ​ຈາກ​
|ປະຊາຊົນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ​ດ້ວຍທ່າ​ທີອັນ​ໜັກ​ແໜ້ນ.”

ສະຫະລັດ​ໄດ້​ກົດ​ດັນ​ບັນດາ​ພັນທະ​ມິດ​ອົງການ NATO ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ນານ​ແລ້ວ
​ເພື່ອເພີ້ມການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສ່ວນ​ແບ່ງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຊຶ່ງ​ການ​ຮຽກຮ້ອງ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ມີ​
ຂຶ້ນຕັ້ງ​ແຕ່​ລັດຖະບານ ທ່ານ Obama ​ແລະດົນໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນອີກ.

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