ສຫລ ຈະພິຈາລະນາ ໃຊ້ທາງເລືອກ ທີ່ຈຳກັດ ໄພຂົ່ມຂູ່ ດ້ານນິວເຄລຍ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ

ລັດຖະບານ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເອົາທ່າທີທີ່ແຂງຂັ້ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນໄລຍະ
ສອງສາມມື້ຜ່ານມານີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ໝົດຄວາມອົດທົນແລ້ວ ກັບການບໍ່ຍອມ
ປ່ຽນພຶດຕິກຳຂອງພຽງຢາງ ໃນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່
ຢາກມີອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນ ທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ດົນນານແລ້ວນັ້ນ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຢູ່ເທິງກຳປັ່ນບັນທຸກ
ເຮືອບິນ ສະຫະລັດ ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວ່າ “ພວກຜູ້ທີ່ຈະທ້າທາຍຕໍ່ການຕົກລົງໃຈ ຫຼື
ຄວາມພ້ອມ ຂອງພວກເຮົານັ້ນ ຄວນຮູ້ຈັກວ່າ ພວກເຮົາຈະຜາບແພ້ ຕໍ່ການໂຈມຕີ
ໃດໆ ແລະ ການໃຊ້ອາວຸດທຳມະດາ ຫຼື ອາວຸດນິວເຄລຍ ໃດໆ ແມ່ນຈະ ໄດ້ຮັບ
ການຕອບໂຕ້ ດ້ວຍກຳລັງອັນຖ້ວມລົ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ຂອງອາເມຣິກາ.”
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທ່ານ ໄດ້ປະກາດທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ຢຸດເຊົາຈົນກວ່າວ່າ ຕົນຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍ
ໃນການເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີ ເປັນເຂດປອດອາວຸດນິວເຄລຍ. ແລະ ຢູ່ໃນການຢຸດແວ່
ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຍຸກສະໄໝ ຂອງຍຸດທະສາດ ແຫ່ງ
ຄວາມອົດທົນ ແມ່ນໄດ້ໝົດແລ້ວ” ຊຶ່ງໝາຍເຖິງຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ ທ່ານ
ໂອບາມາ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການແບບມິດງຽບນັ້ນ.
ການຢ້ຽມຢາມເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງທ່ານ Pence ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະ
ທີ່ພົນໂທ H.R. McMaster ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງປະທານາ
ທິບໍດີ ໄດ້ບອກລາຍການຂ່າວ ຂອງໂທລະພາ ABC ວ່າ “ທາງເລືອກໝົດທຸກຢ່າງ
ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຈະຖືກນຳໃຊ້” ໃນເກົາຫຼີເໜືອ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານ
McMaster ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງອອກມາວ່າ ມັນອາດບໍ່ຈຳເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້
ການໂຈມຕີທາງທະຫານ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ.
ໃນຄຳເຫັນສອງອັນ ທີ່ໄດ້ຂຽນລົງທາງ Tweeter ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ
ໄດ້ອ້າງອີງເຖິງ ອຳນາດການປົກຄອງຂອງພຽງຢາງ ວ່າເປັນ “ໄພຄຸກຄາມ” ທີ່ “ຊອກ
ຫາເລື່ອງ.” ໃນການຕີລາຄາແນວທາງຂອງທ່ານໂອບາມາ ທ່ານໄດ້ຂຽນວ່າ “90 ມື້
ທຳອິດ ຂອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເຜີຍແບ
ໃຫ້ເຫັນຄວາມລົ້ມແຫຼວທັງໝົດ ຂອງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ໄລຍະແປດປີ
ທີ່ຜ່ານມາ.”
ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ມີການກ່າວໂຈມຕີຢ່າງແຮງກໍຕາມ ບັນດານັກວິເຄາະ ຈາກທັງສອງ
ພັກການເມືອງ ກໍເຫັນດີນຳກັນວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານທຣຳຍັງຄົງ ຄ້າຍຄືກັນຢ່າງ
ແຍກບໍ່ອອກ ກັບ “ຍຸດທະສາດແຫ່ງຄວາມອົນທົນ” ຂອງທ່ານໂອບາມາ ແລະ ວ່າ
ທາງເລືອກຕ່າງໆ ສຳລັບການຮັບມືກັບ ພຽງຢາງ ແມ່ນມີຂີດຈຳກັດ. ຄວາມແຕກຕ່າງ
ຫຼັກ ພວກນັກວິເຄາະ ກ່າວວ່າ ກໍແມ່ນໃນນ້ຳສຽງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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