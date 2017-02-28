ສະຫະລັດ ຢືນຢັນ ການໂຈມຕີ ທາງອາກາດ ທີ່ສັງຫານ ຜູ້ນຳຂັ້ນສູງ ຂອງທາລິບານ

ກອງທັບສະຫະລັດໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບການສັງຫານຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມ Taliban ໃນ
ການໂຈມຕີທາງອາກາດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ຢູ່ທີ່ແຂວງ Kunduz ທາງພາກເໜືອຂອງ
ອັຟການິສຖານ ທີ່ມີບັນຫານັ້ນ.
ກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີຊຶ່ງມີຂຶ້ນໃນວັນອາ
ທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງການປະຕິບັດງານກັບກຳລັງຮັກ ສາຄວາມ
ປອດໄພອັຟການິສຖານ ໂດຍໄດ້ສັງຫານ Mullah Abdul Salam ຜູ້ບັນາຊາການ
ກຸ່ມ Taliban ໃນແຂວງ Kunduz ພ້ອມດ້ວຍນັກລົບຂອງຝ່າຍ ສັດຕູອີກສີ່ຄົນ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີພົນລະເຮືອນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫລືເສຍຊີວິດຢູ່
ໃນການປະຕິບັດງານ.
ຖະແຫລງການໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ ຜູ້ບັນຊາການທີ່ຖືກຂ້າຕາຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່
ການສ້າງ “ຄວາມເຈັບປວດທີ່ວັດແທກບໍ່ໄດ້" ຕໍ່ປະຊາຊົນແຂວງ Kunduz ແລະກຳ
ລັງຂອງລາວໄດ້ທຳລາຍຂົວຕ່າງໆ ພ້ອມດ້ວຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳ ຄັນຢູ່ໃນຂົງ
ເຂດ ເຖິງແມ່ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ອ້າງວ່າເຂົາເຈົ້າຈະປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນ ແລະຊັບສົມບັດ.
ນາຍພົນ John Nicholson ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສະຫະລັດໃນອັຟການິສ ຖານ
ກ່າວວ່າ “Mullah Salam ແລະພວກນັກລົບກຸ່ມ Taliban ພາຍໃຕ້ການບັນຊາຂອງ
ລາວ ໄດ້ສັງຫານ ແລະສ້າງຄວາມຢ້ານກົວໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນ ແຂວງ Kuduz ມາ
ເປັນເວລາດົນນານ.”
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